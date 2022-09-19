Realme başkanı Madhav Sheth Twitter hesabında Android 13 test sürümleri için yayın takvimini açıkladı. Şirketin tahminine göre, yeni özellik geçen ay GT 2 Pro‘da kullanıma sunulduktan sonra önümüzdeki hafta Realme GT 2 ve GT Neo 3 modelleri için gelecek.

Android cihazlarda her zaman olduğu gibi, yeni işletim sistemi sürümü şirketin özel arayüzü Realme UI 4.0 ile piyasaya sürülecek. Ancak, henüz resmi olarak tanıtılmadı ve bu nedenle Shet’in duyurusunda yer almadı.

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Bununla birlikte, tarihlerin Realme cihazları için Android 13’ün erken erişimdeki dağıtımına atıfta bulunduğunu hatırlamakta fayda var. Bu nedenle, programdaki sürümlerden birkaç hafta sonra çıkması beklenen işletim sisteminin kararlı sürümünün gelişine kadar bazı ayrıntıların değişmesi mümkündür.

Realme UI 4.0 ne zaman duyurulacak?

Bu ayın başlarına kadar söylentiler Realme UI 4.0’ın geçtiğimiz Perşembe günü resmi olarak tanıtılacağını gösteriyordu, ancak şirket herhangi bir haber yayınlamadı. Öte yandan, güncellemenin markanın bazı telefonlarında zaten yayınlanmış olduğu göz önüne alındığında, resmi duyurunun yakın olması gerektiği tahmin edilebilir.

Kaynak: GSM Arena