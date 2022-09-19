Yeni OnePlus akıllı saatiyle ilgili söylentiler doğru çıktı. Çinli marka yakında Nord Watch adında yeni bir akıllı saat piyasaya süreceğini doğruladı. İsmine bakılırsa, mevcut OnePlus Watch’un uygun fiyatlı bir versiyonu olması bekleniyor.

OnePlus Hindistan, lansmanın yakın olduğunu doğruladı. Teaser görüntüsüne göre, yaklaşmakta olan akıllı saat, Apple Watch’u anımsatan kare ekranı, kavisli gövdesi, belirgin kulpları ve yan tarafındaki kurma kolu ile standart bir giyilebilir tasarıma sahip. Saatin gri görünümüne uyan siyah renkli basit bir silikon kordonu var.

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Tam teşekküllü bir akıllı saat mi yoksa sadece bir fitness band pro max mı olacağı henüz belli değil. OnePlus, rakiplerine kıyasla sundukları işlevsellik eksikliğine rağmen ana giyilebilir cihaz serisini “akıllı saat” olarak tanımlıyor.

Eski söylentilere göre, saatin 240×280 ekran çözünürlüğüne sahip olacağını öne sürüldü Kalp atış hızı sensörü, SpO2 izleme, uyku takibi, adım sayısı, fitness takibi ve sağlıkla ilgili diğer özellikler için desteğe sahip olacak. Ayrıca telefonuda müzik çalmayı kontrolü ve bildirimleri gösterilmesine de izin verecek. Aynı şekilde, üzerinde su sıçramasına karşı dayanıklılık olup olmayacağı veya pilin ne kadar dayanacağı da belli değil.