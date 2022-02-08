realme, 9 Pro+ile Çekilen Fotoğraf Örneklerini Yayınladı

Geçtiğimiz günlerde realme, sayı serisinin yeni modellerinden 9 Pro+ hakkında birçok tenik özellik bilgisi ve kamerası hakkında bilgi vermişti. Şimdi ise realme 9 Pro+ ile çekilen fotoğrafları paylaştı.

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realme, realme 9 Pro Serisi’nin 16 Şubat tarihinde global lansmanı ile tanıtılacağını resmi olarak duyurmuştu. realme 9 Pro+ Sony IMX766 OIS Kamera ile donatılan ilk orta sınıf akıllı telefon olma özelliğini ile dikkat çekiyor. 2021 amiral gemisi akıllı telefonlarda bulunan Sony IMX766 görüntü sensörü, 1/1.56″ sensöre ve büyük piksel alanına sahip. Bunun yanı sıra OIS mercek kullanıcılara sabit görüntüler sağlıyor.

realme, yeni sensörle birlikte MediaTek Dimensity 920 5G ile kullanıcılarına yeni bir işlemci de sunacak. Ayrıca 6 nm işlem daha iyi performans sağlıyor. CPU ana çekirdek frekansı 2.4 GHz’den 2.5 GHz’e çıkarılarak tek çekirdek performansında %4 artış sağlanmış durumda. GPU’da, GPU frekansını hızlandıran ve oyun performansını %9 artıran Mali-G68 MC4 kullanılmaya devam ediyor.

Kullanıcılar önceki nesil Dimensity yongalarına göre %35 daha fazla ayrıntıyı fotoğraflayabiliyor. AnTuTu testinde 9 Pro + 5G 501,281 puan alırken, GeekBench testinde, Dimensity 920 5G tek çekirdek puanında %44 ve çok çekirdek puanında %51 kadar performans artışı görülüyor. realme 9 Pro+ ile çekilen diğer fotoğraflara aşağıda göz atabilirsiniz.