realme 9 Pro+ IMX766 OIS Kamerasıyla Segmentinin İlk Örneği Olacak!

realme bugün realme 9 Pro Serisi’nin 16 Şubat tarihinde global lansmanı ile tanıtılacağını resmi olarak duyurdu. realme 9 Pro+ Sony IMX766 OIS Kamera ile donatılan ilk orta sınıf akıllı telefon olma özelliğini taşıyor.

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realme, daha fazla kişinin 9 Pro+ kamera sistemi Sony IMX766 OIS’yi deneyimleyebilmesi için, 7 Şubat tarihinde global websitesinde 24 saatlik çevrimiçi Kamera Lab deneyimi sunacak. 2021 amiral gemisi akıllı telefonlarda bulunan Sony IMX766 görüntü sensörü, 1/1.56″ sensöre ve büyük piksel alanına sahip. Bunun yanı sıra OIS mercek kullanıcılara sabit görüntüler sağlıyor. realme, 9 Pro Serisi’nin görünümünü, yaşam tarzını yansıtan bir dizi çekim ortaya çıkardı. Güneşin doğuşundan ilham alan realme, tasarım DNA’sını benzersiz Işık Geçişi Tasarımı ile 9 Pro Serisi’nde gösteriyor.

Zarif renk Gündoğumu Mavisi, güzel bir güneş efekti gösteren Işık Geçişi Tasarımını barındırıyor. Cihazın arka kapağı, normal gün ışığında ve ultraviyole ışını altında kaldığında 3 saniye içinde maviden kırmızıya dönüyor. OCA organik fotokromik materyallerin eklenmesiyle ultraviyole ışıklarla aydınlatılan arka kapağın renk değiştirmesi sağlanıyor. Renk değişiminin ayarlanması için art arda 200 üzerinde deneme yapılmış. realme mühendisleri, fotokromatik katmana bir organik kompozit katman ve cam ekleyerek, renk oluşturma oranı %40 artırmış.

realme, yeni sensörle birlikte MediaTek Dimensity 920 5G ile kullanıcılarına yeni bir işlemci de sunacak. Ayrıca 6 nm işlem daha iyi performans sağlıyor. CPU ana çekirdek frekansı 2.4 GHz’den 2.5 GHz’e çıkarılarak tek çekirdek performansında %4 artış sağlanmış durumda. GPU’da, GPU frekansını hızlandıran ve oyun performansını %9 artıran Mali-G68 MC4 kullanılmaya devam ediyor. Kullanıcılar önceki nesil Dimensity yongalarına göre %35 daha fazla ayrıntıyı fotoğraflayabiliyor. AnTuTu testinde 9 Pro + 5G 501,281 puan alırken, GeekBench testinde, Dimensity 920 5G tek çekirdek puanında %44 ve çok çekirdek puanında %51 kadar performans artışı görülüyor.