Google Pixel, şimdiye kadarki en iyi çeyrek rakamlarını elde etti

Google Pixel, 2016 yılında piyasaya çıkmasından bu yana akıllı telefon kullanıcıların beğenisini kazanmaya devam ediyor. Ancak piyasanın devleri ile rekabet edebilecek satış rakamlarına henüz ulaşabilmiş değil. Google’ın Pixel serisi akıllı telefonları, Pixel 6 ve 6 Pro modellerinin büyük katkısı sayesinde şimdiye kadarki en iyi çeyrek satış rakamlarına ulaştı. Pixel 6 serisi geçen yıl Ekim ayında piyasaya çıkmıştı.

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Google Pixel CEO’su Sundar Pichai da doğruladı

Google Pixel CEO’su Sundar Pichai firmanın bu başarısını doğruladı ve yaptığı açıklamada şunları söyledi: “4. çeyrekte Pixel için tüm zamanların üç aylık satış rekorunu kırdık. Bu başarıyı son derece zorlu tedarik zinciri şartlarına rağmen gerçekleştirdik. Pixel 6, hem müşteriler hem de operatörler arasında popüler olduğunu kanıtladı. Pixel 6 ve 6 Pro muhtemelen Google’ın yıllardır piyasaya sürdüğü en iyi Pixel telefonlar ve görünüşe göre satış verileri de bunu destekliyor.

Google, 2021 yılı 4. çeyrek rakamlarını açıklamadı. Ancak arama motoru devinin ana şirketi Alphabet Inc, dördüncü çeyrekte yıllık yüzde 32 artışla 75,3 milyar dolar gelir elde etti. Pixel 6 satışları, tüm Google donanımlarını kapsayan “diğer” kategorisinde değerlendiriliyor. Bu kategoriden elde edilen gelir, 4. çeyrekte yıllık yüzde 22 artışla 8,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Cihazlar yeni bir tasarım, geliştirilmiş ekran ve Google’ın kendi üretimi Tensor çipiyle piyasaya çıkmıştı. Pixel serisi akıllı telefonlar maalesef ülkemizde remi olarak satılmıyor. Pixel 6 ve 6 Pro modellerinin Amazon.com satış fiyatları aşağıdaki gibi:

Pixel 6

128GB-8GB RAM: 599 dolar

256GB 8GB RAM: 899 dolar

Pixel 6 Pro

128GB 12GB RAM: 759 dolar

256GB 12GB RAM: 1150 dolar

512GB 12GB RAM: 1299 dolar