Akıllı Telefonlar
realme 8 serisi ile ilgili ilk sızıntılar ortaya çıktı!
Yayınlanan sızıntılara göre, realme 8 modelleri yakın bir zamanda karşımıza çıkabilir. Ayrıca sızıntılara göre, 8 serisinde en az 2 farklı modelin yer alması bekleniyor.
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realme 8 serisinde, daha büyük bataryalar ve daha gelişmiş hızlı şarj teknolojileri karşımıza çıkacak
realme 8 serisi ile ilgili yayınlanan sızıntılara göre, 8 serisinde standart ve Pro versiyonun bulunacağı hemen hemen kesinleşmiş durumda. Fakat bu 2 modele ek olarak, seriye başka bir cihazın dahil olup olmayacağı konusunda ise henüz net bir bilgi yok. Standart versiyonda 4300 mAh kapasiteye sahip bir batarya bulunması beklenirken; Pro versiyonda ise 4500 mAh kapasiteye sahip bir batarya bulunacak. Ayrıca iki cihazda da 65 W hızlı şarj desteği bekleniyor. Cihazların, bir avantaj olarak 200 gramdan daha az bir ağırlığa sahip olması ise olası. Ayrıca cihazların 8 mm civarında bir kalınlığa sahip olması bekleniyor. Yeni realme 8 cihazların olası çıkış tarihleri ile ilgili bir bilgi ise henüz mevcut değil. Sizce, 6 serisinde büyük başarı yakalayan şirket, 8 serisinde de bu başarıyı sürdürebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Oppo A92s, küresel pazara Reno4 Z 5G adıyla geliyor!
Oppo yeni cihazı A92s, piyasaya çıkarken, cihazın küresel pazarda çıkacak versiyonu ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Cihaz küresel pazarda Reno4 Z 5G olarak çıkacak.
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Oppo A92s, Reno4 Z 5G olarak geliyor!
Oppo, geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü A92s cihazını küresel pazara çıkarmaya hazırlanıyor. Firmanın orta seviyeye konumlandırdığı akıllı telefon, Bluetooth SIG sertifika sitesinde ortaya çıkarken, Global Sertification Forum isimli bir diğer sertifika sitesinde daha görüntülendi. CPH2065 kod adına sahip olan akıllı telefon, teknik özellikler bakımından A92s modeli ile aynı içeriğe sahip. Hal böyle olunca da firmanın yeni akıllı telefonunun, A92s modelinin küresel pazardaki versiyonu olacağı öğrenildi.
Orta seviyeye konumlandırılan akıllı telefon,gücünü MediaTek yapımı Dimensity 800 işlemcisinden almakta. 6.57 inçlik LCD ekrana sahip olan akıllı telefon, çift kameralı delikli ekran teknolojisine sahip olacak. 6 ve 8 GB RAM kapasitesi seçeneklerine sahip olan Reno4 Z 5G, dahili depolama kısmında da 128 ve 256 GB değerlerine sahip olarak bizleri karşılamakta. Toplamda altı adet kamera bulunan cihazda ön kameralar, 16 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü olarak belirlenmekte. Arka tarafta ise bizleri karşılayan dört kamera sırasıyla, 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro ve yine 2 MP derinlik sensörü olarak belirlenmiş. Tasarım detayları hali hazırda A92s sayesinde bilinen akıllı telefonun, küresel pazara hangi tarihte çıkacağı henüz bilinmiyor.
Akıllı Telefonlar
Huawei yeni patentiyle, telefonun arkasına küçük ekran yerleştiriyor
Huawei, Çin’den gelen haberlere göre, telefon tasarımında yeni bir yaklaşım sergileyecek bir patent aldı. Şirket, telefonların arka kısmına küçük bir yardımcı ekran yerleştirmeyi düşünüyor.
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Huawei telefonun arkasına ekran yerleştirecek
Çinli teknoloji firması Huawei, yaşadığı bu zor günlerde bile çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kısa süre önce ekranın tamamına parmak izi sensörü yerleştirmek için patent başvurusunda bulunan şirket; bu sefer ise telefonların arka kısmına küçük bir ekran yerleştirmek üzere, Çin Ulusal Fikri Mülkiyet Ofisi’nden tasarım patenti aldı.
Huawei’nin yeni patentine ilişkin ortaya çıkan prototip görseller, Mate serisine benzer bir tasarım anlayışının korunacağını gösteriyor. Görsellere baktığımızda ekranın, telefonun arka tarafında kameralarla aynı bölüme yerleştirildiğini görüyoruz. Ekranın tam pozisyonu ise resmi olarak netlik kazanmadı ancak ancak görüntüler; dörtlü kamera modülünün tam ortasına, üstüne veya altına yerleştirileceğini gösteriyor.
Ayrıca ortaya yerleştirilen ekranın, diğer tasarım örneklerine göre daha büyük olduğu da dikkat çekiyor. Ekranın daha büyük olması işlevselliği de artıracağı için, Huawei büyük olasılıkla ekranı ortaya konumlandıracak.
Ekranın hangi amaçla kullanılabileceği ise belli değil ancak küçük olduğundan dolayı yapabileceği şeyler de zaten sınırlı. Muhtemelen saat ve destekleyen uygulama bildirimleri, bu küçük ekranda gösterilecek. Ayrıca kullanıcılar telefonun arka kamerasıyla fotoğraf veya video çekerken, bu ekranı kendilerini görmek için kullanabilecek.
Bu tasarımı yapan ilk şirketin Huawei olmadığını da ekleyelim. Meizu’nun Pro 7 Plus modeli de, arka tarafta yer alan ikinci bir ekrana sahipti. Bu modelin ikinci ekranı, 240 x 536 pixel çözünürlüğe sahip 1,9 inç AMOLED teknolojisini kullanıyordu. Huawei’nin yerleştireceği ekrana ait teknik detaylar ise henüz belli değil.
Akıllı Telefonlar
HTC Wildfire E Lite teknik özellikleri ile Google Play Console’da gözüktü!
HTC, geçtiğimiz günlerde uygun fiyatlı ve giriş seviyesi yeni telefonunu Wildfire E2 model ismiyle Rusya’da tanıtmıştı. Ancak Tayvanlı şirketin Wildfire adı altında daha ucuz bir model üzerine çalıştığı ortaya çıktı. HTC Wildfire E Lite ismine sahip bu modelin geçtiğimiz saatlerde Google Play Console’da teknik özellikleri yer aldı.
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HTC Wirldfire E Lite Teknik özellikleri
18:9 ekran kasa oranına sahip modelde 720×1440 piksel çözünürlüğünde bir ekran bulunuyor. Aşağıdaki görselde de görüldüğü üzere telefonun herhangi bir çentiği olmaması dikkat çekici.
Gücünü Mediatek’in Helio A20 çipsetinden alan HTC Wildfire E Lite, 2 GB RAM kapasitesine sahip ve Android 10 ile piyasaya sunulacak.
Cihazın ne zaman ve hangi fiyattan satılacağı ise henüz bilinmiyor.