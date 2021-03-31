Akıllı Telefonlar
5G Destekli Realme 8 FCC Sertifikası Aldı!
Realme’ni yeni 5G destekli Realme 8 modeli FCC’de görüntülendi. 5G destekli Realme 8 FCC tarafından onaylanarak sertifika aldı.
Realme geçtiğimiz hafta yeni Realme 8 ailesini tanıttı. Tanıtımda Realme 8 ve 8 Pro modellerini tanıtan şirket, iki model ile hem beğeni hem tepki topladı. Şimdi ise Realme 8 ailesine yeni bir üye katmayı planlayan Realme, 5G destekli yeni modeli için sertifikaları topluyor.
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Realme 8 Serisi‘nin 5G destekli ilk modeli geçtiğmiz günlerde NBTC’de görüntülenmişti. RMX3241 model numaralı bu yeni modelin 5G desteğine sahip olduğu orada kanıtlanmıştı. Şimdi cihazını FCC‘de gözler önüne süren şirket, RMX3241 için FCC sertifikasını aldı.
FCC listelerinde 5G’li Realme 8’e ait detaylar!
FCC listeleri yeni 5G destekli Realme 8 modelinin bazı özelliklerini de ortaya koydu. Bu özelliklerin en başında cihazın bataryası geliyor. FCC listelerine göre Realme 8 5G, 5000mAh‘lik bir batarya ile birlikte gelecek. Android 11 tabanlı Realme UI 2.0 işletim sistemini kullanacak olan Realme 8, diğer modellerden farklı teknik özellikler sunacak.
Yeni Realme 8, 5G destekli olması nedeniyle bambaşka bir işlemci ile birlikte gelecek. Tabi bu durum bir Ram güncellemesini de getirebilir. Öte yandan AMOLED bir ekran yerine LCD bir ekran ile gelecek olan cihaz, güç tuşuna entegre parmak izi sensörü ile birlikte gelecek.
Öte yandan diğer iki modelden daha kalın ve daha ağır olan yeni Realme 8 muhtemelen diğer modellere göre daha fazla ilgi çekecek. Çünkü yeni Realme 8, Realme 8 ve 8 Pro‘da bulunmayan 5G ve NFC desteğini sunacak. Şimdi gelin Realme 8 ailesinin tanıtılan modellerinin özelliklerine göz atalım.
Realme 8’in özellikleri!
Serinin tanıtılan ilk modeli Realme 8 içerisinde MediaTek tarafından geliştirilen Helio G95 yonga setini taşıyor. Realme 8 yeni bir model olmasına rağmen performans tarafında Realme 7’den pek ayrılmıyor. 4GB, 6GB ve 8GB Ram bellek seçenekleri ile gelen Realme 8, 128GB depolama ile yeterli özellikler taşıyor.
Üzerinde 6.4 inç büyüklüğünde 60Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekran ile gelen Realme 8, yine ön tarafında 16MP‘lik bir selfie kamerası taşıyor. Az önce de dediğimiz gibi ekrana gömülü parmak izi sensörü ile gelen cihaz içerisinde Android 11 tabanlı Realme UI 2.0 işletim sistemi ile birlikte geliyor.
Arka tarafında dörtlü kamera grubu taşıyan Realme 8, 64MP‘lik bir ana kameraya ve 8MP‘lik bir ultra geniş açı sensörüne sahip. İçerisinde 5000mAh‘lik bir batarya taşıyan Realme 8, 30W hızlı şarj desteği sunuyor.
Realme 8 Pro’nun özellikleri!
Realme 8 Serisi’nin şimdilik en güçlü modeli olan Realme 8 Pro ise şaşırtıcı bir şekilde Snapdragon tarafından geliştirilen 720G yonga seti ile birlikte geliyor. Hatırlarsanız Realme 7 Pro modeli de aynı yonga setini kullanıyordu. Dahası Realme 8 Pro tıpkı 7 Pro gibi 6GB ve 8GB Ram bellek ile geliyor. Yani performans tarafında Realme 8 Pro alt serisinden pek ayrılmıyor.
Yine 128GB depolama ile gelen Realme 8 Pro, ön tarafında 16MP‘lik bir ön kamera ile geliyor. Arka tarafında 108MP‘lik ana kamera ile bizleri karşılayan cihaz, bunun yanında 8MP‘lik ultra geniş açılı sensörü de taşıyor. 2MP‘lik makro ve 2MP‘lik monokrom sensörleri de arka tarafında taşıyan cihaz AMOLED bir ekran ile birlikte geliyor.
İşletim sistemi tarafında Android 11 destekli Realme UI 2.0‘ı kullanan Realme 8 Pro, batarya tarafında da şaşırtıyor. İçerisinde 4500mAh’lik bir batarya taşıyan Realme 8 Pro kutusunda tıpkı 7 Pro’da olduğu gibi 65W hızlı şarj destekli adaptörü taşıyor. Ancak cihaz sadece 50W hızlı şarj desteği sunuyor.
Realme 8 ailesi hakkında bilinenler bu şekildeydi. Bakalım Realme 8 5G ne gibi özelliklere sahip olacak? Sizce 5G destekli Realme ne zaman tanıtılacak? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi, ilk görüntüleme çipini piyasaya sürdü!
Geçtiğimiz iki gün içerisinde o kadar çok Xiaomi ürünü piyasaya çıktı ki lansmanda tanıtılan bazı ürünler kullanıcıların gözünden kaçtı. İlkbahar konferansının ikinci turunda firma, Surge C1 adlı ikinci çipini duyurdu. Şu anda akıllı telefon üreticilerinin temel teknoloji olan çipler konusunda ustalaşması oldukça önemli. Bu anlamda Surge C1, Xiaomi’ye bağımsızlık kazandırmasa da ciddi bir övgüyü hak ediyor. Üstelik bu çip, Xiaomi’nin ilk profesyonel görüntüleme çipi ünvanını da aldı.
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Surge C1, kullanıcılara neler vadediyor?
Xiaomi, 2017’de ilk Surge yongası olan Surge S1‘i piyasaya sürdü. Şirket, bu çipi birkaç akıllı telefonda test etti. Fakat ilerleyen dönemlerde bu çip ile ilgili herhangi bir yeni gelişme ortaya çıkmadı. Bununla birlikte pek çok kişi Xiaomi’nin piyasaya çıkardığı bu çipi unuttu. Surge C1 ise Surge S1’in aksine, ISP tabanlı bir çiptir. Bu yeni çip, akıllı telefonların daha sofistike ve gelişmiş olan 3A işlemeyi gerçekleştirmesine olanak sağlayacak. Bunu yaparken de kendi geliştirdiği ISP ve algoritmaları kullanacak. 3A işleme, AF odaklama, AWB beyaz dengesi ve AE otomatik pozlama özellikleriyle ilgilidir.
Çift filtreli Surge C1, yüksek ve düşük frekanslı sinyallerin paralel olarak işlenmesine yardım edecek. Sonuç olarak, sinyal işleme verimliliği %100 artacak ve 3A performansı da önemli ölçüde yükselişe geçecek. Genel olarak baktığımızda, yeni duyurulan Surge C1 ISP yongası, üç alanda iyileştirmeler getiriyor.
- Daha iyi bir otomatik odak, karanlık ışığa, küçük nesnelere ve düz alanlara odaklanma yeteneğini önemli ölçüde arttıracak.
- Daha doğru beyaz dengesi, karmaşık ortam ışığını tamamen kontrol altına alacak.
- Doğru otomatik pozlama yeteneği
Bu çipi kullanan ilk akıllı telefon, Xiaomi Mi Mix Fold olacak. Böyle güçlü bir telefonda bile bu çipi görüyor olmamız, ileride başka cihazlarda da göreceğimiz anlamına geliyor. Lei Jun, “Yenilikçi teknolojilerin zirvesine tırmanmak istiyoruz.” dedi. Ayrıca şirketin, keşiflerini ve teknolojik gelişmelerini de devam ettireceğini belirtti.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi ilk katlanan telefonunu tanıttı! | Xiaomi Mi MIX FOLD
Dün Xiaomi CEO’su Lei Jun’un sağlık problemleri nedeniyle Mix serisi tanıtılamamıştı. Mi Mix 3’ten yaklaşık 3 sene sonra yeni bir Mix telefonunu tanıttı. Yeni Mi Mix FOLD katlanabilen formuyla baştan aşağıya yenilenmiş oldu.
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Xiaomi’nin ilk katlanabilen akıllı telefonu: Mi Mix Fold
Özellikleriyle çok dikkat çekici bir yapıda olan Mi Mix Fold, katlanabilen telefonlar arasına ismini yazdırdı. Açıldığında 8.01 inç‘lik devasa bir ekran bizleri karşılıyor. DCI-P3 renk gamutunu destekleyen bu ekran “Katlanabilen AMOLED” formuna sahip. Ayrıca 1.07 milyar renk sunan cihaz; HDR10+ desteği ve 600nit parlaklık sunuyor. WQHD+ 2480×1860 piksel çözünürlüğü sunan model 387ppi değerine sahipken aynı zamanda 4:3 ekran yapısını benimsiyor. Bu ekran 60 Hz ekran yenileme oranına ve 120Hz dokunmatik örnekleme oranına sahip. Ekranın Dolby Vision desteğinin olduğunu da söylemeyi unutmayalım. Kapalı halinde ise 6.52 inçlik 840 x 2520 piksel çözünürlüğünde 650nit parlaklık sunan 90Hz ekran tazeleme, 180Hz ekran örnekleme hızına sahip AMOLED ekran mevcut. Ayrıca HDR10+ Dolby Vision destekli bir ekran. TrueColor Display teknolojisi sayesinde de ekran sıcaklığını otomatik olarak ayarlıyor.
İşlemci kısmında ise Qualcomm Snapdragon 888 kullanan Mi Mix Fold 12GB RAM/ 256GB ve 12GB RAM 512GB UFS 3.1 depolama birimi ve ram seçenekleri ile geliyor. Batarya konusunda gayet cömert olan cihaz 5020mAh pile sahip. Bu pili de 67W hızlı şarj ile beraber kısa sürede doldurabiliyor.
Xiaomi kamerada ilkleri sunmaya devam ediyor
Kamera konusunda Mi 11 Ultra’ya göre çok fazla üzerinde durulmasa da bir çok yeniliği de içinde barındırıyor. Surge C1 fotoğraf işleme işlemciyle geliyor. Ek olarak dünyanın ilk sıvı lensine sahip olduğunu da söyleyelim. Ana kamerada 108 MP, f/1.8 değere sahip dual pixel teknolojisini kullanıyor. 8 MP çözünürlüğünde TeleMakro kamerası kullanıyor. Bu sayede hem zoomlu fotoğraflar hemde makro çekimler yapabilmek mümkün. Ayrıca bir de 13 MP f/2.4 değerine sahip, 123˚‘lişk bir geniş açı kamerası mevcut. Bu kameralar ile video çekmek isterseniz de 8K 24/30fps, 4K 30/60fps, 1080p 30/60fps çekimler yapabiliyorsunuz. Ön tarafta ise 20 MP değerine sahip bir kamerası mevcut. Bu kamera ile de 1080p 30/60fps, 720p 120fps çekim yapabiliyor.
Ses konusunda Mi 11 de Harman/Kardon ile yenilikçi bir işbirliği yapan Xiaomi burada çıtayı biraz daha yükselterek dörtlü bir stereo hoparlör sistemine geçmiş. Ek olarak modelde 3.5mm kulaklık girişi de bulunmuyor.
Mi MIX FOLD’a özel versiyon: Ceramic Special Edition
İsminden de anlaşılacağı gibi bu model standart versiyondan farklı olarak seramik arka yüzey ile geliyor. Standart versiyon seramik dokulu Corning Gorilla Glass 5 ile geliyor. Özel versiyonda ise altın bir orta çerçeve ve ses düğmelerinin yanı sıra özel lazer kazıma ile siyah bir seramik arka yüze sahip. Buna ek olarak seramik versiyon 16GB+512GB olarak geliyor.
Fiyatlarına baktığımızda ise ;
12GB+256GB versiyonu 9,999 YUAN,
12GB+512GB 10,999 YUAN,
16GB+512GB Seramik versiyon 12,999 YUAN‘dan satışa bugün itibariyle çıkıyor. Euro bazında da €1300‘dan başladığını söyleyelim.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 9 Serisi saniyeler içerisinde binlerce satıldı!
OnePlus 9 Serisi satışa sunulduktan saniyeler sonra binlerce satış yaptı. İşte OnePlus 9 modellerinin sadece 10 saniye içerisinde yaptığı satış değerleri.
OnePlus 9 Serisi Çin’de yaptığı satış sayısı ile dikkat çekti. OnePlus‘ın yeni gözdesi OnePlus 9 Serisi, Çin‘de satışa sunulduktan sonra sadece çevrimiçi platformda binlerce sattı. Saniyeler içerisinde yapılan bu satışlar, OnePlus‘ın başarısını da kanıtladı.
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Geçtiğimiz hafta tanıtılan OnePlus 9 Serisi özellikleri ile ön yargıları kırmıştı. Sadece fiyat konusunda beklentiyi tam karşılamayan OnePlus, bu halde bile Çin’de adından söz ettirdi. OnePlus, yeni amiral gemisi modelleri OnePlus 9 ve 9 Pro’yu satışa sunduktan saniyeler sonra binlerce adet satmayı başardı.
İlk olarak Çin’de satışa sunulan OnePlus 9 Serisi Çin’de tam 10 saniye içerisinde 300 milyon CNY (~45.637.000 dolar) değerinde satış yaptı. Farklı internet sitelerinde yapılan bu satışların toplamı 45,6 milyon dolar.
Birkaç gün önce OnePlus 9 Serisi‘nin satışlarının OnePlus 8’den %324 daha yüksek olduğunu açıklayan Pete Lau, sözlerini bu satış rakamları ile destekledi diyebiliriz. Peki OnePlus 9 Serisi’ni bu kadar cazip kılan detaylar neler. Gelin OnePlus 9 modellerinin özelliklerine göz atalım.
OnePlus 9 Pro’nun özellikleri ve fiyatı!
Serinin güçlü modeli OnePlus 9 Pro gücünü 5G destekli Snapdragon 888 yonga setinden alıyor. Bu işlemciyi 8GB LPDDR5 RAM ile destekleyen cihaz, aynı zamanda 12GB Ram bellek seçeneği de sunuyor. Depolama tarafında UFS 3.1 ile gelen cihaz, 128GB ve 256GB gibi depolama seçeneklerine sahip.
OnePlus 9 Pro’nun ön tarafına baktığımızda bizleri 120Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç büyüklüğünde Fluid Display 2.0 karşılıyor. 240Hz dokunma örnekleme hızı sunan bu LTPO panel, 1440×3216 piksel çözünürlük ve 1300 nit parlaklık sunuyor. Normal ekranlara göre %50’ye kadar daha fazla güç tasarrufu sağlayan bu ekran, 10 bit renk derinliğine ve ortam ışığı sensörlerine de sahip.
Yine ön kısmında 16MP’lik Sony IMX471‘i taşıyan OnePlus 9 Pro, arka kısmında ana kamera olarak 1,12 µm piksel ve 48MP çözünürlük sunan Sony IMX789’u kullanıyor. Ek olarak 50MP‘lik Sony IMX766 ultra geniş açılı sensöre sahip olan 9 Pro, 8MP telefoto sensöre ve 2MP monokrom sensöre de sahip. Bununla birlikte cihaz çift yerel ISO, HDR (DOL-HDR) ve 2×2 yonga üstü lens (OCL) gibi birçok kamera teknolojisine sahip.
4500mAh‘lik bir batarya ile gelen OnePlus 9 Pro, 65W hızlı şarj desteği sunuyor. Kendisini darbelere karşı Gorilla Glass ila koruyan cihaz suya ve toza karşı dayanıklılık(IP68) da sunuyor. OnePlus 9 Pro‘nun fiyatları ise şöyle şekilleniyor:
|OnePlus 9 Pro
|USA
|Europe
|India
|8GB Ram/128 GB depolama
|USD 970
|EUR 900
|INR 65,000
|12GB Ram/256 GB depolama
|USD 1,070
|EUR 1,000
|INR 70,000
OnePlus 9’un özellikleri ve fiyatı!
Serinin diğer modeli OnePlus 9, tıpkı 9 Pro’da olduğu gibi 5G destekli Snapdragon 888‘den gücünü alıyor. 8GB ve 12GB LPDDR5 Ram bellek seçeneği sunan cihaz UFS 3.1 depolama ile geliyor. 128GB ve 256GB depolama seçenekleri sunan cihaz ön tarafında 16MP’lik Sony logolu sensörü taşıyor.
Bu sensörü 6.5 inç büyüklüğündeki AMOLED ekranı üzerinde konumlandıran cihaz, bu ekranda 120Hz yenileme hızı ve 1080p çözünürlükte görüntüler sunuyor. HDR10 sertifikalı bu ekran 1100 nit parlaklık sunabiliyor.
Arka tarafında ana kamera olarak 48MP‘lik Sony IMX489‘u kullanan cihaz, 4K 120fps, 8K 30 fps, 12-bit RAW görüntüler sunabiliyor. Aynı zamanda bu kamera çift yerel ISO ve DOL-HDR teknolojisine de sahip. Ana kameranın hemen yanında 50MP‘lik ultra geniş açılı sensörü de üzerinde taşıyan cihaz, yine 2MP’lik monokrom sensöre sahip. Son olarak Dolby Atmos özellikli çift stereo hoparlörler her iki cihazda da ortak olarak yer alıyor. OnePlus 9 modelinin fiyat listesi ise şöyle şekilleniyor:
|OnePlus 9
|USA
|Europe
|India
|8GB Ram/128 GB depolama
|USD 730
|EUR 700
|INR 50,000
|12GB Ram/256 GB depolama
|USD 830
|EUR 800
|INR 55,000
OnePlus 9 Serisi fiyatları ile her ne kadar dikkat çekse de satışlarda başarıyı yakalamış gibi gözüküyor. Sizce OnePlus 9 modelleri bu başarısını ne kadar sürdürecek? Siz OnePlus 9 modellerinden birini satın almak ister miydiniz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Forumdan Son Mesajlar
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Realme verdiği söz ve güncelleme
Yazan: Metin_B, 5 saat önce
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Yazan: Quincii, 5 gün önce
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Yazan: butiksevda, 2 hafta önce
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Yazan: levent_orgun, 3 hafta önce
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maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
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