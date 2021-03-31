5G Destekli Realme 8 FCC Sertifikası Aldı!

Realme’ni yeni 5G destekli Realme 8 modeli FCC’de görüntülendi. 5G destekli Realme 8 FCC tarafından onaylanarak sertifika aldı.

Realme geçtiğimiz hafta yeni Realme 8 ailesini tanıttı. Tanıtımda Realme 8 ve 8 Pro modellerini tanıtan şirket, iki model ile hem beğeni hem tepki topladı. Şimdi ise Realme 8 ailesine yeni bir üye katmayı planlayan Realme, 5G destekli yeni modeli için sertifikaları topluyor.

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Realme 8 Serisi‘nin 5G destekli ilk modeli geçtiğmiz günlerde NBTC’de görüntülenmişti. RMX3241 model numaralı bu yeni modelin 5G desteğine sahip olduğu orada kanıtlanmıştı. Şimdi cihazını FCC‘de gözler önüne süren şirket, RMX3241 için FCC sertifikasını aldı.

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FCC listelerinde 5G’li Realme 8’e ait detaylar!

FCC listeleri yeni 5G destekli Realme 8 modelinin bazı özelliklerini de ortaya koydu. Bu özelliklerin en başında cihazın bataryası geliyor. FCC listelerine göre Realme 8 5G, 5000mAh‘lik bir batarya ile birlikte gelecek. Android 11 tabanlı Realme UI 2.0 işletim sistemini kullanacak olan Realme 8, diğer modellerden farklı teknik özellikler sunacak.

Yeni Realme 8, 5G destekli olması nedeniyle bambaşka bir işlemci ile birlikte gelecek. Tabi bu durum bir Ram güncellemesini de getirebilir. Öte yandan AMOLED bir ekran yerine LCD bir ekran ile gelecek olan cihaz, güç tuşuna entegre parmak izi sensörü ile birlikte gelecek.

Öte yandan diğer iki modelden daha kalın ve daha ağır olan yeni Realme 8 muhtemelen diğer modellere göre daha fazla ilgi çekecek. Çünkü yeni Realme 8, Realme 8 ve 8 Pro‘da bulunmayan 5G ve NFC desteğini sunacak. Şimdi gelin Realme 8 ailesinin tanıtılan modellerinin özelliklerine göz atalım.

Realme 8’in özellikleri!

Serinin tanıtılan ilk modeli Realme 8 içerisinde MediaTek tarafından geliştirilen Helio G95 yonga setini taşıyor. Realme 8 yeni bir model olmasına rağmen performans tarafında Realme 7’den pek ayrılmıyor. 4GB, 6GB ve 8GB Ram bellek seçenekleri ile gelen Realme 8, 128GB depolama ile yeterli özellikler taşıyor.

Üzerinde 6.4 inç büyüklüğünde 60Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekran ile gelen Realme 8, yine ön tarafında 16MP‘lik bir selfie kamerası taşıyor. Az önce de dediğimiz gibi ekrana gömülü parmak izi sensörü ile gelen cihaz içerisinde Android 11 tabanlı Realme UI 2.0 işletim sistemi ile birlikte geliyor.

Arka tarafında dörtlü kamera grubu taşıyan Realme 8, 64MP‘lik bir ana kameraya ve 8MP‘lik bir ultra geniş açı sensörüne sahip. İçerisinde 5000mAh‘lik bir batarya taşıyan Realme 8, 30W hızlı şarj desteği sunuyor.

Realme 8 Pro’nun özellikleri!

Realme 8 Serisi’nin şimdilik en güçlü modeli olan Realme 8 Pro ise şaşırtıcı bir şekilde Snapdragon tarafından geliştirilen 720G yonga seti ile birlikte geliyor. Hatırlarsanız Realme 7 Pro modeli de aynı yonga setini kullanıyordu. Dahası Realme 8 Pro tıpkı 7 Pro gibi 6GB ve 8GB Ram bellek ile geliyor. Yani performans tarafında Realme 8 Pro alt serisinden pek ayrılmıyor.

Yine 128GB depolama ile gelen Realme 8 Pro, ön tarafında 16MP‘lik bir ön kamera ile geliyor. Arka tarafında 108MP‘lik ana kamera ile bizleri karşılayan cihaz, bunun yanında 8MP‘lik ultra geniş açılı sensörü de taşıyor. 2MP‘lik makro ve 2MP‘lik monokrom sensörleri de arka tarafında taşıyan cihaz AMOLED bir ekran ile birlikte geliyor.

İşletim sistemi tarafında Android 11 destekli Realme UI 2.0‘ı kullanan Realme 8 Pro, batarya tarafında da şaşırtıyor. İçerisinde 4500mAh’lik bir batarya taşıyan Realme 8 Pro kutusunda tıpkı 7 Pro’da olduğu gibi 65W hızlı şarj destekli adaptörü taşıyor. Ancak cihaz sadece 50W hızlı şarj desteği sunuyor.

Realme 8 ailesi hakkında bilinenler bu şekildeydi. Bakalım Realme 8 5G ne gibi özelliklere sahip olacak? Sizce 5G destekli Realme ne zaman tanıtılacak? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

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