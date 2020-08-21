Akıllı Telefonlar
Realme 7 ve 7 Pro, Eylül ayında piyasaya çıkabilir!
Ünlü bir sızıntıcı olan Sudhanshu Ambhore, Realme 7 ve 7 Pro‘nun yakın zaman içerisinde resmi olarak tanıtılabileceğini iddia etti. Ambhore, yeni Realme serisinin Eylül ayında Hindistan‘da satışa çıkacağını öngörüyor. Realme 6 serisinin üzerinden sadece 6 ay geçti ve şirket yeni güncellenmiş modelleri piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şu anda cihazlar hakkında sadece renk ve konfigürasyon seçeneklerinin neler olduğu biliniyor.
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Realme 7 serisi hangi konfigürasyonlar ile gelecek?
Realme 7‘nin sahip olacağı konfigürasyonlara baktığımızda üç farklı model görüyoruz.
- 6 GB RAM + 64 GB depolama alanı
- 6 GB RAM + 128 GB depolama alanı
- 8 GB RAM + 128 GB depolama alanı
Burada gözümüze çarpan en önemli nokta Realme’nin artık taban olarak 6 GB RAM kullanıyor olması. Çünkü 2020 yılı için oyunları takılmadan oynamak ve telefonda rahat gezinmek için en az 6 GB RAM gerekiyor. Taban modelin Mist Mavisi ve Mist Beyazı olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunacak.
Realme 7‘nin Pro modeline geldiğimizde ise iki farklı konfigürasyon seçeneği bulunduğunu görüyoruz.
- 6 GB RAM + 128 GB depolama alanı
- 8 GB RAM + 128 GB depolama alanı
Pro model de tıpkı taban model gibi iki farklı renk seçeneği ile gelecek. Bu renkler Ayna Mavisi ve Ayna Gümüşü olarak adlandırılıyor. Adlandırmadaki “Mist” ve “Ayna” takıları taban modelin plastik, pro modelin cam bir malzeme ile geleceğine işaret ediyor olabilir.
Akıllı Telefonlar
Huawei, “ölmek pahasına” ileri adım atmak istiyor!
Huawei’nin işlemci ambargosu karşısında yaşadığı sorun zaman geçtikçe daha derin bir hal almaya başladı. Yasağın yürürlüğe girmesi konusunda zaman daralırken, Huawei yöneticileri markayı tamamen kaybetmek pahasına da olsa geri adım atmak istemiyor!
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Huawei, işlemci temini konusunda bütün sınırları zorluyor!
Bilindiği üzere ABD hükümeti, Huawei için belirlediği kısıtlamaları geçtiğimiz haftalarda artırma kararı almıştı. Bu süreçte TSMC üretimi Kirin işlemcilerine veda etmek durumunda kalacak Huawei’nin B planı olarak MediaTek ile çalışacağı ifade ediliyordu. Ancak oldukça kararlı olan Trump hükümeti bunun da önüne geçmiş gibi görünüyor. Zira ABD Ticaret Bakanlığı’nın Pazartesi günü yaptığı açıklama, derinleşen ticaret sınırlamaları nedeniyle MediaTek’in Huawei’ye işlemci satmasının engelleneceğini belirtiyor.
15 Eylül’de yürürlüğe girecek kısıtlama, ABD teknolojilerini kullanan herhangi bir şirketin Huawei ile çalışırken geçici lisans almasını şart koşuyor. Genelgenin kapsamı bu hafta yeniden düzenlendi ve Huawei’ye bağlı 38 iştirak daha kısıtlama listesine eklendi. Böylece Huawei’nin yasağın etrafından dolanarak işlemci temin etme ihtimali de kalmadı.
Huawei’nin oluşan durum karşısında MediaTek ya da herhangi bir üreticiden işlemci satın alamayacağı tahmin ediliyor. Zaten zor durumda olan markanın eli daha da zayıflarken, iddialara göre genel merkezde yapılan toplantılarda çalışmalara yok olma pahasına da olsa devam etme kararı alındı. Bu da Huawei cephesinde daha agresif ve şaşırtıcı adımlar görebileceğimizi gösteriyor. Son olarak şirketin 45nm tekniğinde üretim yapacak dökümhane tesisi kurmak konusunda araştırmalarda bulunduğunu da belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Google Pixel 5, tasarım detaylarıyla ortaya çıktı!
Google, önümüzdeki haftalarda Pixel serisinin yeni üst seviye modellerini resmi olarak duyuracak. Serinin merakla beklenen telefonu Google Pixel 5, genel tasarım detayları ile sonunda ortaya çıktı!
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Google Pixel 5 detaylandı: Pixel 4a’nın daha güçlüsü olacak!
CAD çizimleriyle ortaya çıkan Pixel serisinin yeni modeli, genel tasarımında çok şaşırtan bir yenilik ile gelmiyor. Hatta telefon, geçtiğimiz aylarda satışa sunulan ve maliyet odaklı özelliklere sahip olan Pixel 4a’ya oldukça benziyor. İki telefonu birbirinden ayıran en önemli tasarım detayı ise arka yüzeyi oluyor. Plastik bir gövde ile gelen Pixel 5, kardeşine kıyasla dokulu bir arka yüzey barındırıyor. Fiziksel parmak izi alanı ise Pixel 5’de ekrandan parmak izi okuyucuya yer verilmeyeceğini gösteriyor.
Amiral gemisi özellikleri saf Android ile buluşturan Pixel serisi, beşinci modeliyle yön değiştireceğe benziyor. Zira telefonun iddia edilen özellikleri, üst seviye rakiplerinin arasından uzaklaşıp daha çok orta seviyeye yöneliyor. Ayrıca bu jenerasyonda ilk kez daha büyük ekranlı bir XL modele de yer verilmeyecek. 5.8 inç Full HD+ OLED ekrana sahip olduğu belirtilen Google Pixel 5, gücünü 5G destekli Qualcomm Snapdragon 765G işlemciden alacak. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanının ise güçlü işlemciye destek vermesi bekleniyor.
Sızdırılan çizimlerde üçlü arka kamera görülse de, bu kameraların nitelikleri ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor. 3.080 mAh batarya ise telefon ile ilgili paylaşılan son teknik detay oluyor. Son olarak Google Pixel 5 ve Pixel 4a 5G modellerine ait resmi tanıtımın 30 Eylül’de gerçekleşeceğini belirtelim.
Akıllı Telefonlar
LG Velvet Türkiye’ye geliyor!
LG Velvet Eylül ayında Türkiye’deki kullanıcıları ile buluşuyor. LG’den gelen habere göre markanın en güçlü cihazlarından biri konumunda olan telefon ülkemizde satışa çıkacak.
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LG’nin en son çıkardığı amiral gemilerinden biri olan LG Velvet, Eylül ayında Türkiye’ye geliyor. Markanın Snapdragon 845 ile güçlendirilmiş modeli, günümüz amiral gemilerinden geride kalsa da özellikle fiyat/performans odaklı bir model olmasıyla dikkat çekmişti. ABD’de 5G versiyonunun 600 dolar’a satıldığını düşünürsek, Poco F2 Pro gibi rekabetçi bir fiyatı görmek işten bile değil.
Teknik özellik kanadına geldiğimizde 6,8 inç boyutunda Full HD+ bir P-OLED ekrana sahip olan cihaz oldukça şık ve sade tasarımıyla dikkat çekiyor. Gücünü Snapdragon 845 alan cihaz, 6 GB bellek ve 128 GB Micro SD kart ile artırılabilir bir hafıza ile geliyor. Kamera tarafında 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı bir kamera, 5 MP derinlik algılayıcı lens ile üçlü arka kamera konumu dikkat çekiyor. Önde 16 MP değerinde de bir damla çentik ile gelen kamera mevcut.
Diğer bir yandan 7,9 mm inceliğinde ve 180 gram ağırlığında olan LG Velvet, 4,300 mAh bataryaya sahip. Cihazda stereo hoparlör ve IP68 sertifikası olması da önemli bir artısı. Ekran altı parmak izi okuyucusu bulunan cihaz, Wi-Fiac ve BT 5.1 desteği ile kutudan çıkacak. Ayrıca NFC desteği bulunduğunu da belirtelim.
LG Velvet Eylül ayı içerisinde satışa çıkacak ve şu anda fiyat konusunda bir bilgi bulunmuyor. Eğer Poco F2 Pro gibi bir fiyatlandırma ile gelmesi halinde işlemcisi eski nesil gibi olsa da kullanıcıların fazlasıyla tercih edebileceği bir model olacaktır. Bunu önümüzdeki ay göreceğiz.