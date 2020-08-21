Realme 7 ve 7 Pro, Eylül ayında piyasaya çıkabilir!

Ünlü bir sızıntıcı olan Sudhanshu Ambhore, Realme 7 ve 7 Pro‘nun yakın zaman içerisinde resmi olarak tanıtılabileceğini iddia etti. Ambhore, yeni Realme serisinin Eylül ayında Hindistan‘da satışa çıkacağını öngörüyor. Realme 6 serisinin üzerinden sadece 6 ay geçti ve şirket yeni güncellenmiş modelleri piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şu anda cihazlar hakkında sadece renk ve konfigürasyon seçeneklerinin neler olduğu biliniyor.

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Realme 7 serisi hangi konfigürasyonlar ile gelecek?

Realme 7‘nin sahip olacağı konfigürasyonlara baktığımızda üç farklı model görüyoruz.

6 GB RAM + 64 GB depolama alanı

6 GB RAM + 128 GB depolama alanı

8 GB RAM + 128 GB depolama alanı

Burada gözümüze çarpan en önemli nokta Realme’nin artık taban olarak 6 GB RAM kullanıyor olması. Çünkü 2020 yılı için oyunları takılmadan oynamak ve telefonda rahat gezinmek için en az 6 GB RAM gerekiyor. Taban modelin Mist Mavisi ve Mist Beyazı olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunacak.

Realme 7‘nin Pro modeline geldiğimizde ise iki farklı konfigürasyon seçeneği bulunduğunu görüyoruz.

6 GB RAM + 128 GB depolama alanı



8 GB RAM + 128 GB depolama alanı



Pro model de tıpkı taban model gibi iki farklı renk seçeneği ile gelecek. Bu renkler Ayna Mavisi ve Ayna Gümüşü olarak adlandırılıyor. Adlandırmadaki “Mist” ve “Ayna” takıları taban modelin plastik, pro modelin cam bir malzeme ile geleceğine işaret ediyor olabilir.