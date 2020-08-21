Oppo, yeni 5G destekli telefonu ile TENAA’da görüntülendi!

Bugün, TENAA veritabanına yeni bir Oppo telefon eklendi. Bu yeni Oppo telefonun bazı teknik özellikleri TENAA‘da listelendi. Cihazın hangi telefon serisine ait olacağı henüz bilinmiyor. Fakat bugün erken saatlerde görüntülenen F17 Pro’dan farklı olduğuna eminiz.

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Yeni Oppo telefonun bilinen teknik özellikleri neler?

Yeni Oppo telefonun model numarası PEAM00 / PEAT00 olarak görüntülendi. Digital Chat Station tarafından sızdırılan bilgilere göre cihaz 65W hızlı şarja sahip olacak. Eğer cihaz orta segmente konumlanacak ise bu değer oldukça iyi olarak değerlendirilebilir. Batarya tarafında ise cihaz TENAA‘da 2100 mAh olarak listeleniyor. Fakat hızlı şarj için cihazlar iki hücreli batarya teknolojisi kullanıyor. Bu sebeple bataryanın 4.200 mAh olacağını söyleyebiliriz.

Üçlü kameranın ve LED flaşın dizilimine bakılırsa bu cihazın A serisine ait olması muhtemel gözüküyor. A72 ve A92 tıpkı bu görüntülerdeki gibi bir kamera dizilimine sahip. A92’nin küresel pazarlara Reno 4 Z 5G olarak geldiğini unutmamak gerek. Yani Reno serisine ait bir telefon olma ihtimali de bulunuyor. Telefon, 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve muhtemelen 2 MP derinlik algılayıcı sensör ile gelecek. Ön tarafta ise 32 MP çözünürlüklü nokta delik tasarımlı selfie kamerası bulunacak.

Oppo‘nun yeni telefonu 6.43 inçlik 1080×2400 piksel çözünürlüklü AMOLED bir ekran ile gelecek. Ekranın tazeleme hızı hakkında ise henüz bir bilgi bulunmuyor. Cihazın yonga seti bilinmese de 5G destekli olacağı kesin. Telefon, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile satışa sunulacak. Yazılım tarafında ise Android 10 tabanlı ColorOS arayüzü kullanılacak. Telefonun çıkış tarihi ve fiyatı hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.