Realme 7 Pro, Realme UI 3.0 Erken Erişim Güncellemesini Aldı!

Realme, Android 12 işletim sistemi piyasaya sürüldüğünden beri Android 11’e göre çok daha hızlı şekilde güncellemeleri getirmeye başladı. Firma, Realme GT, GT Neo 2, GT Master Edition, X50 Pro ve Realme 8 serisi dahil olmak üzere pek çok akıllı telefon serisine Android 12 tabanlı Realme UI 3.0 güncellemesini verdi. Şimdi ise bu güncelleme Realme 7 Pro’ya da gelecek. Bu cihaz, Android 10 tabanlı Realme UI ile piyasaya çıkmıştı. Ardından cihaz Android 11 ve Realme UI 2.0 güncellemesini aldı. Şimdi ise Android 12 güncellemesinin ardından şirketin yeni arayüz güncellemesi olan Realme UI 3.0 cihazda aktif hale gelecek.

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Realme UI 3.0’ın Realme 7 Pro’ya erken erişim olarak açılması ne anlama geliyor?

Erken erişim aşaması, yeni arayüzlerin son testlerinin kullanıcılar aracılığı ile yapıldığı sürümdür. Bu güncelleme, henüz her cihaz tarafından otomatik olarak alınmayacak. Realme 7 Pro kullanıcılarının, bu güncellemeyi almak için erken erişim programına kayıt olması gerekiyor. Yeni güncelleme, akıllı telefonu gündelik olarak kullanan kullanıcılar için tavsiye edilmemektedir. Bazı erken erişim aşamalarında normal kullanımı önleyebilecek hatalar ve kullanıcı deneyimini kötü etkileyecek sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle test aşamasında aktif rol almak isteyen kullanıcıların bu güncellemeyi indirmesi tavsiye ediliyor.

Realme 7 Pro, bu erken erişim programını tahmini olarak birkaç ay boyunca sürdürecek. Bunun ardından genel bir Beta sürüm ile tüm kullanıcıların bu versiyonu test etmesi mümkün olacak. Tüm hataların temizlenmesinin ardından Realme, bu güncellemeyi kararlı sürümde son kullanıcıya otomatik olarak verecek. Mevcut güncellemeyi, Ayarlar –> Yazılım Güncellemesi –> Deneme Sürümü –> Şimdi Uygula aşamalarını takip ederek edinebilirsiniz. Güncelleme yapılmadan önce verilerinizi yedeklemeniz ve önemli dosyaları kaydetmeniz tavsiye ediliyor. Herhangi bir sıkıntı durumunda Realme UI 2.0’a dönmeniz de mümkün. Ancak yine bu işlem için yedekleme yapmanız çok önemli.

Realme UI 3.0 hangi yenilikleri getiriyor?

Realme UI 3.0, daha canlı ve güncel bir arayüz ile gelecek. Önceki arayüz versiyonunda kullanılan simgelerin hepsi, yeni 3 boyutlu simgeler ile değişecek. Genel olarak arayüz tasarımındaki renk paleti de önceki versiyondan çok daha çeşitli ve canlı olacak. Yazı boyutları ve ayarlardaki sembollere yeni özelleştirmeler eklendi. Always On Display özelliği, fotoğraf ve çeşitli simgelerle kişiselleştirilebilir hale geldi. Test versiyonlarında karşımıza çıkan Omojiler, arayüzün son versiyonunda çok daha fazla ve çeşitli olarak kullanıcıların karşısına çıkacak. Gizlilik ve güvenlik tarafında ise yeni kontroller ve iyileştirmeler mevcut. Son olarak yapılan arayüz motoru güncellemesi ile cihazların akıcılığı %13 oranında arttı. Ayrıca pil ömrü de %12 uzadı.