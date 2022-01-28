Apple, Nintendo Switch’e Rakip Yeni Bir Cihaz Üzerinde Çalışıyor Olabilir!

Apple, kendi geliştirdiği oyun servisine sahip olmasına rağmen bugüne kadar taşınabilir konsol pazarına giriş yapmadı. Ancak şirket, bu konudaki fikrini değiştirmeye başlamış gibi görünüyor. Sızdırılan bilgiler, Apple’ın yeni bir oyun konsolu üzerinde çalıştığını gösteriyor. Firmanın, yapacağı bu atılım ile oyun endüstrisine sağlam bir şekilde giriş yapma hedefinde olduğu, ortaya çıkan söylentiler arasında yer alıyor.

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Apple, Nintendo Switch’e rakip yeni bir konsol mu çıkartacak?

Windows Central’dan Jez Corde, Apple’ın taşınabilen bir oyun konsolu üzerinde ciddi bir şekilde çalıştığını duyurdu. Apple’ın henüz bu alanda bir tecrübesi bulunmuyor. Bu nedenle Apple, bazı Xbox mühendislerini kendine çekmeye çalışabilir. Şirketin, Nintendo gibi sektörde aktif şekilde cihaz üreten bir firmanın karşısına çıkmayı hedeflemesi oldukça şaşırtıcı bir gelişme. Daha önce ortaya çıkan bazı söylentiler, Apple’ın oyun konsolu için özel bir işlemci kullanacağını gösteriyordu. Bu işlemci, mevcut Apple çiplerinin özelleşmiş bir versiyonu olacak. Ayrıca grafik tarafında, akıllı telefon modelleri için kullanılandan daha gelişmiş bir çip olması muhtemel gözüküyor.

Bazı raporlara göre firma, yeni oyun konsolu için özel bir oyun katoloğu oluşturuyor. Ayrıca bunu gerçekleştirmek için çeşitli oyun firmaları ile anlaşma sağlamaya çalışıyor. Henüz bu firmalar ile anlaşmaların ne düzeyde olduğu hakkında bir bilgi bulunmuyor. Ancak Apple’ın bu sektöre girme konusunda kararlı olduğu kesin.

Apple Arcade, Apple’ın kullanıcılarına özel olarak sunduğu video oyun abonelik servisidir. Bu servis, 19 Eylül 2019’da gerçekleşen lansman ile kullanıcıların karşısına ilk kez çıktı. Yeni platform, belirli bir aylık ücret karşılığında çeşitli video oyunlarına erişim hizmeti sağlıyor. Apple Arcade, iOS 13, tvOS 13, iPadOS 13, macOS Catalina ve üstü işletim sistemlerinde aktif şekilde çalışıyor. Bu abonelik servisi, hem bireysel hem de aile planları ile aylık ve yıllık olarak çeşitli seçenekler sunmakta. Ayrıca platform, reklam ve uygulama içi satın alma gibi özellikleri barındırmıyor. Kullanıcılar, Arcade ile Playstation ve Xbox gamepadlerini de entegre şekilde kullanabilmekte. Şirket, Arcade platformu için 500 milyon dolardan fazla yatırım yaptı. Şimdi ise firma, oyun konsolu pazarına giriş yaparak bu yatırımını değerlendirmeyi hedefliyor.