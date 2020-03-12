Akıllı Telefonlar
Realme 6i, Geekbench testiyle ortaya çıktı!
Kısa süre önce tanıtılan Realme 6 serisi, ekran ve kamera yetenekleri sayesinde ilgi çekmeyi başarmıştı. Bu ailenin daha ekonomik modeli olan Realme 6i ise Geekbench testleriyle bir kez daha ortaya çıktı!
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Realme 6i performansı Geekbench testinde detaylandı!
Orta seviye özelliklere sahip Realme 5i, özellikle 4 arka kamerasıyla akıllı telefon pazarında dikkat çeken bir temsilci olarak yer alıyor. Bu modelin halefi niteliğindeki Realme 6i modeli ise performans test uygulaması Geekbench üzerinden görüntülendi. RMX2040 model numarasıyla görüntülenen telefonun MediaTek Helio G70 işlemci, 4 GB RAM ve Android 10 işletim sistemine sahip olduğu görülüyor. Performans tarafında ise cihazın tek çekirdekte 345, çoklu çekirdek performansında ise 1.293 puan aldığı belirtiliyor.
Geçtiğimiz günlerde tasarım detayları ortaya çıkan telefonun Realme 5i’den büyük bir farkının olmadığı görülüyor. Realme 6i’nin su damlası çentikli ekran, 48 megapiksel çözünürlüklü dörtlü arka kamera, 5.000 mAh batarya gibi özelliklerini koruyacağı bildiriliyor. Realme 5i modelinin microUSB girişi ise bu modelde de bir dezavantaj olarak bulunuyor.
Realme 6i modelinin yanı sıra, Geekbench testlerinde isimsiz bir Realme modeli daha ortaya çıktı. Realme XT’nin devamı niteliğinde olduğu tahmin edilen cihazın 8 GB RAM ve Qualcomm Snapdragon serisi işlemci dışında teknik detayı bulunmuyor. Tek çekirdekte 570, çoklu çekirdekte ise 1.683 puan alan telefonun detaylarının önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Google Pixel 4a, tanıtım afişleriyle ortaya çıktı!
Son olarak I/O 2020 etkinliğini iptal eden Google, yeni ürünlerini resmi olarak duyurmak için aceleci davranmıyor. Markanın orta seviyeye hitap edecek olan yeni akıllı telefonu Google Pixel 4a, bu sefer de tanıtım afişleriyle ortaya çıktı!
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Google Pixel 4a, birden fazla özellik seçeneğine sahip olacak!
Google Pixel 4a modeline ait olduğu belirtilen canlı görüntüler, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir sızıntıda paylaşılmıştı. Akıllı telefon dünyasının sızıntılarıyla ünlü ismi Evan Blass’ın son paylaşımı ise telefon ile ilgili daha fazla bilgi veriyor. Google’ın tanıtım sonrası yayınlamayı planladığı afişleriyle karşımıza çıkan Pixel 4a’nın delikli ekran yapısı ve tasarım detayları dikkat çekiyor. Beyaz ve siyah renk seçeneklerine sahip telefonun güç butonu ise görünüşe göre farklı renklerle gelecek.
Google Pixel 4a, teknik özellikleri tarafında ise 4G ve 5G sürüm olmak üzere 2 farklı versiyon ile satışa sunulacak. Raporlarda bulunan 4G destekli modelde Qualcomm Snapdragon 730 işlemci, 4/6 GB RAM ve 64 GB depolama olacağı belirtiliyor. Ayrıca her iki versiyonda 5.8 inç Full HD+ LCD ekran ve 12 megapiksel çözünürlüklü tek arka kamera bulunacak. Bu kameranın yazılımsal olarak gelişmiş yeteneklere sahip olduğu ve çoklu kamera kurulumunu aratmadığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Google Pixel 4a’nın satış fiyatı ise diğer Pixel serisi cihazlara göre oldukça uygun görünüyor. Orta seviye özellikler barındıran cihaz, tanıtım afişlerine göre 399 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacak. Öte yandan iptal edilen Google I/O 2020‘de tanıtılması beklenen cihazın ne zaman karşımıza çıkacağı ise henüz belli değil.
Akıllı Telefonlar
Mi 8 serisi için Android 10 güncellemesi yayınlanmaya başladı
Xiaomi kullanıcılarının bildirdiği üzere, Mi 8 serisi için MIUI 11 ve Android 10 güncellemesi nihayet stabil haliyle yayınlanmaya başladı. Önce Mi 8 Lite için yayınlanan güncelleme şimdi de Mi 8 modeli için yayınlanmaya başladı.
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Mi 8 serisi için Android 10 güncellemesi ne kadar stabil
Bu günlerde bazı modellerindeki güncellemelerde, stabilizasyon konusunda problemler yaşayan Xiaomi, Mi 8 serisi için yayınlanan güncellemenin stabil olduğunu; fakat bazı 3. parti yazılımlarda uyumluluk sorunları yaşanabileceğini belirtti. Ayrıca ne olur ne olmaz diye kişisel verilerinizi yedeklemeniz de olası bir güncelleme hatasından negatif olarak etkilenmenin önüne geçmenizi sağlayabilir. Güncelleme, işletim sistemi ve arayüz güncellemelerinin yanı sıra, Google’ın Ocak ayında sunduğu güvenlik güncellemelerini de içeriyor. Haliyle bu kadar güncellemenin bir arada olmasından dolayı yüklenecek dosya boyutu 2.1 GB civarında. Bu yüzden güncellemeyi yüklemeden önce cihazınızda yeterli boş alanın mevcut olduğundan emin olmanız faydalı olabilir. Güncelleme yavaş yavaş kullanıcılara açılmaya başlandığı için henüz güncellemeyi cihazınızda göremiyorsanız endişelenmeyin çünkü kısa bir süre içinde dünya çapında yayınlanmış olacaktır diye tahmin ediyoruz.
2018 yılının Mayıs ayında piyasaya çıkan Mi 8, neredeyse 2 yaşına gelmesine rağmen hala beğenilen ve güncelliğini koruyan bir model. 6,21 inç çentikli ekran ve Qualcomm’un Snapdragon 845 işlemcisi ile sunulan model, Sony’nin IMX 363 sensörünü kullanan iki adet arka kameraya ve 3400 mAh bataryaya sahip. Xiaomi’nin ise Samsung’un aksine eski amiral gemisinin arkasında durup Android 10 güncellemesini Mi 8 modelleri için yayınlaması bizce iyi bir hamle. Bildiğimiz üzere Samsung’un şuanda 2 yaşına gelen çoğu modeli, Android 10 güncellemesi için yayınlanan listeye dahil edilmedi. Çinli üretici Xiaomi’nin bu tip güncelleme hamleleri; satın aldıkları cihazlarda güncellemelerin erkenden sunulmasını isteyen kullanıcılar için markayı, Samsung’un bir adım önüne geçiriyor.
Akıllı Telefonlar
Redmi Note 9 Pro ve Note 9 Pro Max tanıtıldı!
Xiaomi bugün Hindistan’da, Redmi Note 9 Pro ve Redmi Note 9 Pro Max akıllı telefonlarını tanıtmak için bir lansman düzenledi. Şirketin bugüne kadar ki en büyük telefonu ünvanını kazanan Note 9 Pro Max , Mi Max serisinin, Redmi yönünde temsilcisi olarak tanıtıldı.
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Redmi Note 9 Pro Max
Etkileyici tasarımıyla Note 9 Pro Max modeli, orta segmentte uygun fiyat ve maksimum performansın buluşması olarak nitelendiriliyor. Bunlara ek olarak model ayrıca, birinci sınıf fotoğrafçılık deneyimi sunmak adına 64 MP çözünürlüğe sahip bir lensi de barındıran dörtlü kamera kurulumuyla birlikte gelecek. Cihazda işlemci yönünde Snapdragon’un F/P işlemcisi 720G tercih edilirken, güç kısmında 5020 mAh kapasiteye sahip bir bataryaya yer verilmiş.
Redmi note 9 Pro Max modeli teknik özellikleri
Ekran: 6,67 inç FHD+ LCD
İşlemci: Snapdragon 720G
RAM: 6 GB / 8 GB
Depolama: 64 GB / 128 GB
İşletim sistemi: Android 10
Ön kamera: 32 MP
Arka kameralar: 64 MP (Isocell GW1) + 8 MP ultra geniş açı + 5 megapiksel makro + 2 megapiksel derinlik
Batarya: 5.020 mAh
Cihaza ait diğer özellikler ise, cam kaplama, “Aura Denge” tasarımı ve Gorilla Glass 5 olarak göze çarpıyor.
Fiyat konusunda gelen bilgiler ise şu şekilde;
Redmi Note 9 Pro Max 6/64 GB – 200 dolar
Redmi Note 9 Pro Max 6/128 GB – 228 dolar
Redmi Note 9 Pro Max 8/128 GB – 255 dolar
Redmi Note 9 Pro
Modelde kardeşi Max modeline kıyasla, 64 MP yerine 48MP bir ana kameranın tercih edilmesi dikkat çekiyor. Benzer özellikler taşıyan iki cihazda da 5020 mAh kapasiteye sahip bir batarya, 6.67 inç’lik bir ekran ve Snapdragon 720G göze çarpan en önemli benzerlikler gibi görünüyor.
Redmi Note 9 Pro modeli “Aurora Mavisi” ve “Yıldızlarası Siyahı” adlı iki farklı renk seçeneğiyle beraber aynı zamanda, 4 GB / 64 GB ve 6 GB / 128 GB olmak üzere iki farklı bellek seçimiyle birlikte gelecek.
Redmi Note 9 Pro modeli teknik özellikleri
Ekran: 6,67 inç FHD+ LCD
İşlemci: Snapdragon 720G
RAM: 4 GB / 6 GB
Depolama: 64 GB / 128 GB
İşletim sistemi: Android 10
Ön kamera: 16 MP
Arka kameralar: 48 MP (Isocell GW1) + 8 MP ultra geniş açı + 5 megapiksel makro + 2 megapiksel derinlik
Batarya: 5.020 mAh
Cihazın açıklanan fiyatları ise şu şekilde;
Redmi Note 9 Pro 4/64 GB – 175 dolar
Redmi Note 9 Pro 6/128 GB – 220 dolar
17 Mart’tan itibaren Hindistan üzerinde satışa çıkması beklenen modeller ülkemize geldiğinde sizler için paylaşacağız.