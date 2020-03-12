Realme 6i, Geekbench testiyle ortaya çıktı!

Kısa süre önce tanıtılan Realme 6 serisi, ekran ve kamera yetenekleri sayesinde ilgi çekmeyi başarmıştı. Bu ailenin daha ekonomik modeli olan Realme 6i ise Geekbench testleriyle bir kez daha ortaya çıktı!

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Realme 6i performansı Geekbench testinde detaylandı!

Orta seviye özelliklere sahip Realme 5i, özellikle 4 arka kamerasıyla akıllı telefon pazarında dikkat çeken bir temsilci olarak yer alıyor. Bu modelin halefi niteliğindeki Realme 6i modeli ise performans test uygulaması Geekbench üzerinden görüntülendi. RMX2040 model numarasıyla görüntülenen telefonun MediaTek Helio G70 işlemci, 4 GB RAM ve Android 10 işletim sistemine sahip olduğu görülüyor. Performans tarafında ise cihazın tek çekirdekte 345, çoklu çekirdek performansında ise 1.293 puan aldığı belirtiliyor.

Geçtiğimiz günlerde tasarım detayları ortaya çıkan telefonun Realme 5i’den büyük bir farkının olmadığı görülüyor. Realme 6i’nin su damlası çentikli ekran, 48 megapiksel çözünürlüklü dörtlü arka kamera, 5.000 mAh batarya gibi özelliklerini koruyacağı bildiriliyor. Realme 5i modelinin microUSB girişi ise bu modelde de bir dezavantaj olarak bulunuyor.

Realme 6i modelinin yanı sıra, Geekbench testlerinde isimsiz bir Realme modeli daha ortaya çıktı. Realme XT’nin devamı niteliğinde olduğu tahmin edilen cihazın 8 GB RAM ve Qualcomm Snapdragon serisi işlemci dışında teknik detayı bulunmuyor. Tek çekirdekte 570, çoklu çekirdekte ise 1.683 puan alan telefonun detaylarının önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.