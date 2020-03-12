Google Pixel 4a, tanıtım afişleriyle ortaya çıktı!

Son olarak I/O 2020 etkinliğini iptal eden Google, yeni ürünlerini resmi olarak duyurmak için aceleci davranmıyor. Markanın orta seviyeye hitap edecek olan yeni akıllı telefonu Google Pixel 4a, bu sefer de tanıtım afişleriyle ortaya çıktı!

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Google Pixel 4a, birden fazla özellik seçeneğine sahip olacak!

Google Pixel 4a modeline ait olduğu belirtilen canlı görüntüler, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir sızıntıda paylaşılmıştı. Akıllı telefon dünyasının sızıntılarıyla ünlü ismi Evan Blass’ın son paylaşımı ise telefon ile ilgili daha fazla bilgi veriyor. Google’ın tanıtım sonrası yayınlamayı planladığı afişleriyle karşımıza çıkan Pixel 4a’nın delikli ekran yapısı ve tasarım detayları dikkat çekiyor. Beyaz ve siyah renk seçeneklerine sahip telefonun güç butonu ise görünüşe göre farklı renklerle gelecek.

Google Pixel 4a, teknik özellikleri tarafında ise 4G ve 5G sürüm olmak üzere 2 farklı versiyon ile satışa sunulacak. Raporlarda bulunan 4G destekli modelde Qualcomm Snapdragon 730 işlemci, 4/6 GB RAM ve 64 GB depolama olacağı belirtiliyor. Ayrıca her iki versiyonda 5.8 inç Full HD+ LCD ekran ve 12 megapiksel çözünürlüklü tek arka kamera bulunacak. Bu kameranın yazılımsal olarak gelişmiş yeteneklere sahip olduğu ve çoklu kamera kurulumunu aratmadığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Google Pixel 4a’nın satış fiyatı ise diğer Pixel serisi cihazlara göre oldukça uygun görünüyor. Orta seviye özellikler barındıran cihaz, tanıtım afişlerine göre 399 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacak. Öte yandan iptal edilen Google I/O 2020‘de tanıtılması beklenen cihazın ne zaman karşımıza çıkacağı ise henüz belli değil.