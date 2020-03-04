Realme 5 Pro ve XT modellerine Android 10 güncellemesi!

Realme 5 Pro ve Realme XT modellerine Android 10 tabanlı güncelleme geldi. Realme gelen Android 10 güncellemesi ile beraber Oppo’nun arayüzünü kullanmak yerine kendi arayüzüne sahip oluyor.

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Realme cihazları Android 10 güncellemesi ve arayüz güncellemesi aldı!

Ülkemizde de dağıtım aşamasında olan Realme Android 10 güncellemesi, sadece sıradan bir Android güncellemesi olmaktan öte; Realme’nin kendi arayüzünün de cihaza eklendiği ve cihazınızın baştan aşağı değişeceği bir güncelleme olarak karşımıza çıkıyor. Daha önce Oppo’nun, Color 6.0 arayüzünü kullanan Realme 5 Pro ve Realme XT cihazları; bu güncellemeyle beraber Realme’nin kendi arayüzü olan Realme UI V1.0’a geçiş yapacak. Realme UI V1.0 ile beraber cihazınız tümden değişecek ve bambaşka bir arayüze sahip olacaksınız; ayrıca yeni gelecek Android özellikleri ve güvenlik güncellemeleri de cabası.

Dilerseniz cihaz üzerinden otomatik güncellemeleri kontrol edebilirsiniz; eğer güncelleme henüz gözükmüyorsa buraya tıklayarak güncelleme işlemini manuel olarak yapabilirsiniz.

Realme bu yazılım hamlesiyle kullanıcılarını çok memnun edecektir diye tahmin ediyoruz ve umarız güncellemeler Realme tarafında her zaman hızlı bir şekilde kullanıcılara sunulur. Ayrıca firma yetkilileri, Realme UI v1.0 ile ilgili geri bildirimlerde bulunursanız önümüzdeki zamanlarda kullanıcılardan gelen bildirimleri değerlendirerek arayüzünü kullanıcıların istekleri doğrultusunda şekillendirecektir diye tahmin ediyoruz. Ülkemize de yeni giriş yapan Realme’den gelen bu hamle ülkemizde satış yapan Çinli üreticiler arasında rekabeti kızıştıracaktır diye tahmin ediyoruz.