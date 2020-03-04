Akıllı Telefonlar
Realme 5 Pro ve XT modellerine Android 10 güncellemesi!
Realme 5 Pro ve Realme XT modellerine Android 10 tabanlı güncelleme geldi. Realme gelen Android 10 güncellemesi ile beraber Oppo’nun arayüzünü kullanmak yerine kendi arayüzüne sahip oluyor.
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Realme cihazları Android 10 güncellemesi ve arayüz güncellemesi aldı!
Ülkemizde de dağıtım aşamasında olan Realme Android 10 güncellemesi, sadece sıradan bir Android güncellemesi olmaktan öte; Realme’nin kendi arayüzünün de cihaza eklendiği ve cihazınızın baştan aşağı değişeceği bir güncelleme olarak karşımıza çıkıyor. Daha önce Oppo’nun, Color 6.0 arayüzünü kullanan Realme 5 Pro ve Realme XT cihazları; bu güncellemeyle beraber Realme’nin kendi arayüzü olan Realme UI V1.0’a geçiş yapacak. Realme UI V1.0 ile beraber cihazınız tümden değişecek ve bambaşka bir arayüze sahip olacaksınız; ayrıca yeni gelecek Android özellikleri ve güvenlik güncellemeleri de cabası.
Dilerseniz cihaz üzerinden otomatik güncellemeleri kontrol edebilirsiniz; eğer güncelleme henüz gözükmüyorsa buraya tıklayarak güncelleme işlemini manuel olarak yapabilirsiniz.
Realme bu yazılım hamlesiyle kullanıcılarını çok memnun edecektir diye tahmin ediyoruz ve umarız güncellemeler Realme tarafında her zaman hızlı bir şekilde kullanıcılara sunulur. Ayrıca firma yetkilileri, Realme UI v1.0 ile ilgili geri bildirimlerde bulunursanız önümüzdeki zamanlarda kullanıcılardan gelen bildirimleri değerlendirerek arayüzünü kullanıcıların istekleri doğrultusunda şekillendirecektir diye tahmin ediyoruz. Ülkemize de yeni giriş yapan Realme’den gelen bu hamle ülkemizde satış yapan Çinli üreticiler arasında rekabeti kızıştıracaktır diye tahmin ediyoruz.
Akıllı Telefonlar
MediaTek işlemcili milyonlarca cihaz risk altında!
Android işletim sisteminin sunduğu eşsiz özgürlük alanı, aynı zamanda kullanıcı güvenliği tarafında bir tehdit de barındırıyor. MediaTek işlemcili Android cihazlarda ortaya çıkan son güvenlik açığı ise milyonlarca kullanıcı için tehlike yaratabilir!
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MediaTek işlemcilerde ortaya çıkan güvenlik açığı kapatılmıyor!
Mobil platform geliştiricilerinin yer aldığı XDA forumunda ortaya çıkan güvenlik açığı, bir geliştiricinin dikkati sayesinde fark edildi. MediaTek işlemcili Amazon Fire tablet üzerinde test edilen açığın çalışma şekli ise root izinlerine dayanıyor. Buna göre; uygun kit yazılımına sahip olan bir kişi, bootloader kilidini kaldırmadan cihazın root dizinine erişim sağlayabiliyor. Böylece kötü amaçlı uygulamaların mobil cihazı kolayca ele geçirmesi mümkün hale geliyor.
Durumun ciddiyeti ise detaylara inildiğinde ortaya çıkıyor. Çünkü MediaTek, söz konusu güvenlik açığı için Mayıs 2019’da bir güvenlik güncellemesi yayınladı. Samsung gibi üreticiler güncellemenin dağıtımını eksiksiz şekilde gerçekleştirirken, bazıları ise tam tersi bir davranış sergileyerek yayınlamadı. Dolayısıyla tam olarak hangi cihazların risk altında olduğu net şekilde anlaşılamıyor.
XDA forumunda yayınlanan listeye göre; 64-bit MediaTek işlemciye sahip akıllı telefonlar ve tabletlerin çoğunda güvenlik açığı tespit edilmiş. İleri düzey kullanıcılar ise kök dizine girecekleri basit bir kod grubu ile cihazlarının açık barındırıp barındırmadığını öğrenebiliyor. Son olarak aralarında bazı Nokia, LG, Alcatel, Meizu, Oppo ve Xiaomi modellerinin de bulunduğu cihazlar için Google tarafından gönderilecek Mart ayı güvenlik güncellemesi ile açığın giderilmesinin planlandığını belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Realme 6 etkinliği çevrim içi olarak yayınlanacak!
Xiaomi yetkilisi, 12 Mart‘ta Redmi Note lansmanını iptal edeceğini açıkladı ve şimdi Realme de etkinliğini iptal ederek bu zincire katılmış oldu. Xiaomi gibi Realme de bu etkinliği telafi için çevrim içi olarak canlı bir yayınla cihazlarını tanıtacak.
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Realme 6 tanıtımı hangi tarihte olacak?
Realme 6 çevrim içi olarak canlı yayınla birlikte bir etkinlikte tanıtılacak. Tanıtım tarihinde ise herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Aynı şekilde 5 Mart Perşembe günü tanıtılacak olan cihaz tanıtımının tek farkı cihazın elle tutulur şekilde görülmeyecek olması.
Etkinlik hala saat 12:30‘da Indira Gandhi Kapalı Stadyumu‘nda gerçekleşecek. Ancak Dünya Sağlık Örgütü‘nün önerileri sonrasında kitle toplantıları tüm dünyada iptal ediliyor. Lansman sırasında, şirketin ilk giyilebilir cihazının yanı sıra Realme 6‘yı ve Pro versiyonunu görmeyi bekliyoruz.
Realme 6‘nın, çeşitli sızıntılar ve kullanıcıların beklentilerine göre Realme UI 1.0 ve Android 10 versiyonu ile geleceği konuşuluyor. Cihaz, Helio G90 yonga seti ve 8 GB RAM ile birlikte gelecek. Cihazın Geekbench skorları geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Bu sonuçlar ise oldukça iyi değerlerde karşımıza çıkmıştı. Ayrıca bu cihazın pro versiyonunda Snapdragon 730G yonga setinin kullanılması bekleniyor. Realme 6‘nın ekranı ise 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip olacak. 3 farklı renk seçeneği ile gelecek olan cihaz, 5 Mart günü tanıtılacak.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 8 serisi telefonlar, Nisan’da tanıtılabilir
OnePlus geçtiğimiz yıl OnePlus 7 ve 7 Pro modellerini Mayıs ayında tanıtmıştı. Bu yılın amiral gemisi modelleri OnePlus 8 ve 8 Pro ise Nisan ayında tanıtılacak gibi görünüyor.
Hindistan merkezli TechRadar sitesinin haberine göre şirkete yakın kaynaklardan gelen dedikodular, OnePlus’a ait yeni amiral gemisi modellerin Nisan ayı ortasında tanıtılacağı yönünde. OnePlus cephesinden yeni serinin tanıtım etkinliği tarihi ile ilgili herhangi bir resmi duyuru yapılmadı. Fakat şimdiye kadar sızan bilgilere göre seride, Vanilla adıyla sızan OnePlus 8, 8 Pro ve 8 Lite olmak üzere 3 yeni telefonun bulunması bekleniyor. Lite versiyonunun diğer cihazlar ile aynı anda tanıtılmaması ihtimali de haberde yer alan detaylar arasında bulunuyor.
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OnePlus’ın geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yeni ürünlerinin tanıtımı için Hindistan lansmanı ve global lansman olmak üzere, aynı gün içinde iki ayrı lansman yapması bekleniyor. Fakat bu yıl çoğu firma Koronavirüs salgını nedeniyle tanıtım etkinliklerini internet üzerinden yapmayı tercih etti. Tanıtım etkinlikleri konusunda bu yolu izleyen firmalar artarken, OnePlus’da önlem olarak böyle bir yöntem izleyebilir. Virüs salgınına karşı önlem almanın yanında tek lansman ile yeni cihazlarını tüm dünyaya tanıtabilir.
Haberimize konu olan tarih ve bilgilerin sızıntılara dayandığını belirtelim. OnePlus etkinliği ile ilgili kesin tarihin içinde bulunduğumuz Mart ayı içerisinde resmi olarak duyurulması bekleniyor.