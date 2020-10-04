İnceleme
realme 6 ve Redmi Note 9S Karşılaştırma | Hangisi daha iyi?
Bundan kısa süre önce, Oppo A72 ve realme 6 karşılaştırma videosunu sizler için yayınlamıştık. O videonun altındaki yorumlarda, Redmi Note 9S ve realme 6 karşılaştırması isteyen izleyiciler olduğunu gördük; ve sizler için realme 6’yla Redmi Note 9S’i karşılaştırmaya karar verdik.
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realme 6 ve Redmi Note 9S, fiyat performans dengesiyle öne çıkıyor
Öncelikle belirtelim ki 2 cihazın da fiyatı birbirine yakın olsa da; kampanya vesaire bahanesiyle bazen biri diğerinden daha uyguna gelebiliyor; mesela Eylül’ün son haftalarında realme güzel bir kampanya duyurarak realme 6’nın 128 GB depolama ve 4 GB Ram’li versiyonunu 2.499 TL’ye satıyordu. Muhtemelen bu video yayına girdiğinde bu kampanya bitmiş olacak; fakat siz yine de güncel kampanyaları takip edin diyelim. Redmi Note 9S modelinde hem 64 GB hem de 128 GB depolama seçeneğimiz var. Tabi depolama arttıkça fiyat da artıyor. Videonun çekildiği gün itibariyle Redmi Note 9S’in 128 gb depolama 6 GB ram bulunan versiyonu 2.999 TL. 64 GB depolama 4 GB Ram bulunan versiyonu da 2779 TL.
Tasarım
İlk olarak tasarımlardan başlayalım. İki cihazın da ön tarafında delik kamera tasarımımız mevcut. Ben delik tasarımdaki ön kameraları çentikli tasarımlardan daha başarılı buluyorum. Bu noktada delikli tasarımla karşımıza çıkan Redmi ve realme iyi iş çıkarmış. Redmi Note 9S’te bu kamera deliği tam orta kısımda bulunurken; realme 6’da sol tarafa konumlandırılmış. Ön tarafta Redmi Note 9S’te Gorilla Glass 5 kullanılırken realme 6’da Gorilla Glass 3 mevcut. Tabiki bu çok kritik bir fark değil ama biz yine de söylemeden geçmeyelim.
Gelelim cihazların arka tasarımına, gördüğünüz üzere Redmi Note 9S cam yüzey üzerinde şahane bir arka renk düzenine sahip. Bu renk her ne kadar yeşil gibi gözüküyor olsa da; Aurora Blue yani “kuzey ışıkları mavisi” olarak geçiyor. Mavi ve yeşil arasında bir renk; ben çok beğeniyorum. Realme 6’ya baktığımızdaysa plastik bir arka yüzey görüyoruz fakat realme 6’da kullanılan yüzey her ne kadar plastik olsa da; görünüm itibariyle cam gibi duruyor. Çok şık da bir gradyan geçiş var burda. Elinize alana kadar plastik olduğunu anlayamıyorsunuz bile.
Arka tarafta 2 cihazı da eleştirmem gereken bir konu var; bu kamera çıkıntıları. 2 telefonun kamera modülü de ciddi bir çıkıntıya sahip. Biraz daha ince bi çıkıntı olsa neyse de; dışa doğru bu kadar fazla çıkıntıya sahip kameralar bizim pek hoşumuza gitmiyor.
Ekran
Note 9S’te ekranımız 6.67 inç, realme 6’daysa 6.5 inç. İki panel de IPS LCD. Boyutları itibarıyla Note 9S biraz daha büyük bir cihaz. Eğer büyük ekranlı akıllı telefonlar kullanmaktan hoşlanıyorsanız Redmi Note 9S büyük ekranıyla güzel bir ekran deneyimi sunuyor. Realme 6’ysa, ekranı azıcık daha ufak olsa da 90 Hertz ekran yenileme hızı sunabiliyor. Bu sayede daha akıcı görüntüler elde edebiliyorsunuz. Bu noktada tercih size kalmış; daha büyük ekran mı yoksa daha akıcı bir ekran mı?
İki cihazda da, güç tuşuna entegre parmak izi okuyucularımız var. İkisi de çok hızlı çalışıyor. Bu parmak izi okuyucuların güç tuşuna entegre olmasını seviyorum ben. Hem parmak izi okuyucu fiziksel olarak sunulduğunda ekran altı parmak izi okuyuculara göre daha hızlı oluyor. Hem de güç tuşuna entegre olduğu için cihazın arka tarafına ulaşmanıza gerek kalmadan cihazın kilidini açabiliyorsunuz ve ergonomik bir kullanım sağlayabiliyorsunuz.
Kamera
cihazların kamera performanslarına da değinmeden olmaz. Redmi Note 9S modelinde 48 megapiksel çözünürlükte bir ana kameramız var. Realme 6’daysa 64 megapiksel. Her zaman söylüyoruz megapiksel ile fotoğraf kalitesi arasında bir korelasyon olsa da; megapikselin daha yüksek olması her zaman o kameranın daha iyi olduğu anlamına gelmiyor. Burada da aynı durum geçerli.
2 cihazın ön kamerası da 16 megapiksel geniş açılı bir kameraya sahip. Fark ise diyafram açıklıklarında. Note 9S ön kamerada f/2.5 diyafram açıklığına sahipken realme 6, f/2.0 diyafram açıklığına sahip.
Şarj ve batarya
Realme 6’da 4300 mAh kapasiteli bir batarya mevcut. Note 9S’teyse 5020 mAh kapasiteli bir batarya var. Fakat buna karşılık realme 6, VOOC 4.0 sayesinde 30 W hızlı şarj sunabiliyor. Buna karşılık Redmi Note 9S içinse bu değer 18 W’la sınırlı durumda. Realme 6’yı 1 saatte sıfırdan tam şarja doldurabiliyorsunuz. Note 9S’i ise 2 saat gibi bir sürede. Bu noktada VOOC 4.0’ın Note 9S’te bulunan 18 W hızlı şarja göre gerçekten çok hızlı olduğunu söylemem lazım. Ama unutmayın Note 9S’te bulunan batarya hem daha büyük hem de işlemci daha az güç tüketiyor.
Depolama tarafında 2 cihazda da Micro SD girişi olduğu için hafıza konusunda problem yaşayacağınızı düşünmüyorum. Bitane Micro SD kart alıp depolama problemlerinizi çözebilmeniz mümkün yani. Ayrıca 2 cihaza da çift sim kart takılabiliyor. Bu noktalarda 2 cihazın da birbirine karşı bir üstünlüğü yok. Gelelim 2 cihaz arasındaki en büyük farka, yani işlemcilere. Redmi Note 9S Qualcomm’un Snapdragon 720G işlemcisiyle sunulurken; realme 6 MediaTek’in Helio G90T işlemcisiyle sunuluyor. 2 cihaz da günlük kullanımda gerçekten benzer performanslara sahip. Fakat ben, sentetik test gerçekleştirdiğimde AnTuTu’da Helio G90T’li realme 6, 284.814 puan alırken Snapdragon’lu Redmi Note 9S, 251.551 puan aldı. Çok yakın puanlar yani. Ek olarak PubG’yi, realme 6’da HDR grafiklerde aşırı yüksek kare hızında problemsiz olarak oynayabiliyorsunuz. Note 9S’teyse HDR grafikler desteklenmiyor ama HD grafiklerde yüksek kare hızında oynayabiliyorsunuz. Performans olarak Helio G90T bir nebze üstün olsa da şunu söylemem lazım ki verimlilik yönünden Snapdragon 720G daha iyi bir optimizasyona sahip. Bu da size daha uzun bir kullanım süresi olarak dönüyor. Bu farkı sağlayan şeyse; Helio G90T’nin 12 nanometrelik, Snapdragon 720G’ninse 8 nanometrelik süreçle üretilmesi. İşte bu sayede 720G’nin optimizasyon yönünden G90T’ye karşı ciddi bir üstünlüğü var.
realme 6 vs Redmi Note 9S karşılaştırma sonucu:
realme 6 ve Redmi Note 9S karşılaştırmasını özetleyecek olursak, bu karşılaştırma sonucunda karşımıza çıkan özet şöyle: realme 6’nın avantajları 30 W hızlı şarj, 90 Hz ekran tazeleme ve daha iyi işlemci performansı. Redmi Note 9S’in avantajları ise daha iyi malzeme kalitesi, daha uzun batarya ömrü, ve daha büyük bir ekran.
İnceleme
Huawei Watch Fit inceleme – 899 TL’ye neler sunuyor?
Huawei Watch Fit inceleme videomuzda, şirketin en yeni akıllı saatini inceliyoruz. Ürün, aslında akıllı saat ve bileklik formunun tek bir vücutta harmanlanmış hali. Bakalım 899 TL’lik satış fiyatıyla listelenen ürün kullanıcılara neler sunuyor?
Huawei Watch Fit inceleme – Uyumluluk ve tasarım özellikleri
Cihaz, temelde hem Android hem de iOS işletim sisteminde kullanılabiliyor. Ancak burada kullandığınız cihaza göre karşılaşabileceğiniz bazı kısıtlamalar bulunuyor.
Eğer iOS bir cihaz kullanıyorsanız stres takibi, farklı saat arayüzlerine ulaşma, düşük kalp hızı uyarısı özelliğinden faydalanamıyorsunuz. Android tarafında ise cihazda yer alan saat üzerinden telefonun kamerasıyla fotoğraf çekme özelliği sadece EMIU 8.1 ve üzeri modellerde destekleniyor.
Ürünün tasarımına baktığımızda şu an ülkemizde Grafit Siyahı, Nane Yeşili ve Sakura Pembe renk seçeneğiyle satışta. Ancak önümüzdeki günlerde Kavun Portakalı renkli diğer modeli de satışta olacak. Modelin üzerinde bir adet fiziksel tuş ile dikdörtgen yapıda bir dokunmatik ekran tasarımı bulunuyor. Dikdörtgen ekran formu hem bildirimleri görüntüleyebilmek hem de daha “akıllı saat” görünümü isteyen kullanıcılar için güzel bir seçim olmuş.
34 gram ağırlığı ile hem hafif hem de 10.7 mm kalınlığı ile Huawei Watch Fit modelinin oldukça zarif olduğunu söyleyebiliriz. Ekran 1.64 inç boyutlu AMOLED panel kullanıyor ve 280 x 456 piksel çözünürlük sunuyor. Parlaklığı isterseniz 5 kademeli olarak ayarlayabiliyor isterseniz de otomatik modda kullanabiliyorsunuz. Ekran dilerseniz özel bekleme ekranı seçenekleriyle her zaman açık olarak kullanılabiliyor. Ancak bu, pil tüketimini arttırdığından batarya ömrüne olumsuz olarak etki ediyor.
Cihazın yeteneklerini sağlık, spor ve akıllı telefon yetenekleri olarak ayırmak gerek. İlk noktada 24 saat boyunca kalp atışı izleme, spO2 ölçümü, stres ölçümü, detaylı uyku takibi ve regl döngüsü takibi özellikleri öne çıkıyor. Spor konusunda ise 96 farklı egzersiz modu ile otomatik egzersiz tanıma ve fitness kursları karşımıza çıkıyor. Akıllı telefon yeteneklerinde ise gelen aramayı görüntüleyebiliyor ancak saat üzerinde konuşamıyoruz. Tabii ki WhatsApp, e-mail, SMS ve diğer uygulamalardan gelen bildirimleri de saat üzerinde görüntüleyebilmek mümkün. Ayrıca müzik kontrolü de unutulmamış.
Son olarak Huawei Watch Fit, 10 güne varan bir pil ömrü sunuyor. Bu değer, her zaman açık ekran özelliği ve parlaklık başta olmak üzere kullanıma göre değişiyor. Eğer her zaman açık ekran kapalı olarak kullanır ve parlaklığı da 5. seviye yerine otomatik ve düşükte tutarsanız, 10 günlük süre görülebiliyor.
İnceleme
TCL 10 Plus İnceleme | Tasarımıyla adeta bir amiral gemisi!
Bugün, geçtiğimiz günlerde ülkemizde TV pazarına da gireceğini açıklayan TCL’in, yeni akıllı telefonu TCL 10 Plus ile birlikteyiz.
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TCL 10 Plus, tasarımıyla rakiplerinin önüne geçiyor
TCL 10 Plus’ın en çok dikkat çeken özelliği, tasarımı. Yanlardan kıvrımlı ekranıyla çok şık bir tasarıma sahip ve eldeki hissiyatı da ayrıca size premium bir cihaz kullanıyormuşsunuz hissiyatı uyandırıyor. %88.7 ekran kasa oranı da çok başarılı. Kıvrımlı ekran yapısı sayesinde sağ ve sol tarafında çerçeve yokmuş gibi bir izlenim yaratmayı başarabiliyor. Ayrıca cihazın 19.5 : 9 ekran ölçüsüne sahip olması, cihazın biraz uzun olmasına sebep olsa da; elinize daha iyi oturmasını sağlıyor. Ön tarafta bir de ekran altından parmak izi okuyucumuz var fakat biraz yavaş çalıştığını itiraf etmek gerek. Üst tarafta ise 3.5 mm kulaklık girişimiz var.
TCL 10 Plus’ta, Qualcomm’un Snapdragon 665 işlemcisi mevcut. Cihaz bu yüzden tasarımının hakkını verebilecek şekilde parlak bir performans gösteremiyor. Gelelim kameralara. Arkada 4’lü bi kamera modülümüz var. Modülümüzde, 48 MP geniş açı (Sony IMX582 Exmor RS) + 8 Mp Ultra geniş açı + 2 Mp Makro + 2 Mp derinlik sensörü ve 2 ayrı noktada simetrik olarak konumlanmış LED flaşlar mevcut.
Ön tarafta damla çentikli 16 MP özçekim kamerası mevcut. Bu kameranın performansı benim beklentilerimi karşıladı. Bu kameranın, portre modunu da çok başarılı bulduğumu söylemem lazım.
TCL, akıllı telefon sektöründe emin adımlarla ilerliyor gibi görünüyor
Eğer kablosuz ses ürünleri kullanıyorsanız bu sizin için önemli olabilir. Kablosuz ses destekleri konusunda cihazda aptX desteği mevcut. aptX teknolojisinin günden güne daha da hayatımızın içine girmeye başladığı bu günlerde, akıllı telefon üreticileri, tıpkı TCL’in yaptığı gibi bu tip yüksek kaliteli kablosuz ses teknolojilerini cihazlarına entegre etmeliler bence. O yüzden TCL’e bu noktada artı puan veriyoruz.
Sonuç olarak, TV sektöründen gelip de akıllı telefon işlerine girmiş bir firmanın daha ilk serilerinde bu kadar başarılı bir arayüze ve güzel tasarımlı telefonlara sahip olması bizce çok hoş. Belki şu an, TCL gümbür gümbür geliyor diyemeyiz ama; kesinlikle gelecek vadediyor. Performans anlamında geride kalmış olsa bile biz TCL 10 Plus modelini gerçekten çok beğendik.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın! İyi seyirler!
İnceleme
EBA için ideal tablet! Huawei MatePad T10s ilk bakış
Huawei MatePad T10s ofisimize ulaştı. Özellikle EBA sistemi için ideal yapıda olan Matepad T10s, geniş ekranında genel bir kullanım deneyimi vadediyor.
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EBA için ideal tablet! MatePad T10s ilk bakış
Huawei MatePad T10s özellikleri
Ekran: 10,1 inç 1920 x 1200 IPS
İşlemci: Huawei Kirin 710A
Grafik: Mali G51
Bellek: 2 GB / 3 GB
Depolama: 32 GB / 64 GB (+MicroSD kart desteği)
Arka Kamera: 5 MP
Ön Kamera: 2 MP
İşletim Sistemi: EMUI 10.1 (Android 10)
Boyut: 159 x 240,2 x 7,85 mm
Ağırlık: 450 gram
Batarya: 5100 mAh
Şarj: 6V/2A = 12 Watt
Fiyat: 1.449,00 TL (2 GB + 32 GB) 1.599,00 TL (3 GB + 64 GB)