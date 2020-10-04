realme 6 ve Redmi Note 9S Karşılaştırma | Hangisi daha iyi?

Bundan kısa süre önce, Oppo A72 ve realme 6 karşılaştırma videosunu sizler için yayınlamıştık. O videonun altındaki yorumlarda, Redmi Note 9S ve realme 6 karşılaştırması isteyen izleyiciler olduğunu gördük; ve sizler için realme 6’yla Redmi Note 9S’i karşılaştırmaya karar verdik.

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realme 6 ve Redmi Note 9S, fiyat performans dengesiyle öne çıkıyor

Öncelikle belirtelim ki 2 cihazın da fiyatı birbirine yakın olsa da; kampanya vesaire bahanesiyle bazen biri diğerinden daha uyguna gelebiliyor; mesela Eylül’ün son haftalarında realme güzel bir kampanya duyurarak realme 6’nın 128 GB depolama ve 4 GB Ram’li versiyonunu 2.499 TL’ye satıyordu. Muhtemelen bu video yayına girdiğinde bu kampanya bitmiş olacak; fakat siz yine de güncel kampanyaları takip edin diyelim. Redmi Note 9S modelinde hem 64 GB hem de 128 GB depolama seçeneğimiz var. Tabi depolama arttıkça fiyat da artıyor. Videonun çekildiği gün itibariyle Redmi Note 9S’in 128 gb depolama 6 GB ram bulunan versiyonu 2.999 TL. 64 GB depolama 4 GB Ram bulunan versiyonu da 2779 TL.

Tasarım

İlk olarak tasarımlardan başlayalım. İki cihazın da ön tarafında delik kamera tasarımımız mevcut. Ben delik tasarımdaki ön kameraları çentikli tasarımlardan daha başarılı buluyorum. Bu noktada delikli tasarımla karşımıza çıkan Redmi ve realme iyi iş çıkarmış. Redmi Note 9S’te bu kamera deliği tam orta kısımda bulunurken; realme 6’da sol tarafa konumlandırılmış. Ön tarafta Redmi Note 9S’te Gorilla Glass 5 kullanılırken realme 6’da Gorilla Glass 3 mevcut. Tabiki bu çok kritik bir fark değil ama biz yine de söylemeden geçmeyelim.

Gelelim cihazların arka tasarımına, gördüğünüz üzere Redmi Note 9S cam yüzey üzerinde şahane bir arka renk düzenine sahip. Bu renk her ne kadar yeşil gibi gözüküyor olsa da; Aurora Blue yani “kuzey ışıkları mavisi” olarak geçiyor. Mavi ve yeşil arasında bir renk; ben çok beğeniyorum. Realme 6’ya baktığımızdaysa plastik bir arka yüzey görüyoruz fakat realme 6’da kullanılan yüzey her ne kadar plastik olsa da; görünüm itibariyle cam gibi duruyor. Çok şık da bir gradyan geçiş var burda. Elinize alana kadar plastik olduğunu anlayamıyorsunuz bile.

Arka tarafta 2 cihazı da eleştirmem gereken bir konu var; bu kamera çıkıntıları. 2 telefonun kamera modülü de ciddi bir çıkıntıya sahip. Biraz daha ince bi çıkıntı olsa neyse de; dışa doğru bu kadar fazla çıkıntıya sahip kameralar bizim pek hoşumuza gitmiyor.

Ekran

Note 9S’te ekranımız 6.67 inç, realme 6’daysa 6.5 inç. İki panel de IPS LCD. Boyutları itibarıyla Note 9S biraz daha büyük bir cihaz. Eğer büyük ekranlı akıllı telefonlar kullanmaktan hoşlanıyorsanız Redmi Note 9S büyük ekranıyla güzel bir ekran deneyimi sunuyor. Realme 6’ysa, ekranı azıcık daha ufak olsa da 90 Hertz ekran yenileme hızı sunabiliyor. Bu sayede daha akıcı görüntüler elde edebiliyorsunuz. Bu noktada tercih size kalmış; daha büyük ekran mı yoksa daha akıcı bir ekran mı?

İki cihazda da, güç tuşuna entegre parmak izi okuyucularımız var. İkisi de çok hızlı çalışıyor. Bu parmak izi okuyucuların güç tuşuna entegre olmasını seviyorum ben. Hem parmak izi okuyucu fiziksel olarak sunulduğunda ekran altı parmak izi okuyuculara göre daha hızlı oluyor. Hem de güç tuşuna entegre olduğu için cihazın arka tarafına ulaşmanıza gerek kalmadan cihazın kilidini açabiliyorsunuz ve ergonomik bir kullanım sağlayabiliyorsunuz.

Kamera

cihazların kamera performanslarına da değinmeden olmaz. Redmi Note 9S modelinde 48 megapiksel çözünürlükte bir ana kameramız var. Realme 6’daysa 64 megapiksel. Her zaman söylüyoruz megapiksel ile fotoğraf kalitesi arasında bir korelasyon olsa da; megapikselin daha yüksek olması her zaman o kameranın daha iyi olduğu anlamına gelmiyor. Burada da aynı durum geçerli.

2 cihazın ön kamerası da 16 megapiksel geniş açılı bir kameraya sahip. Fark ise diyafram açıklıklarında. Note 9S ön kamerada f/2.5 diyafram açıklığına sahipken realme 6, f/2.0 diyafram açıklığına sahip.

Şarj ve batarya

Realme 6’da 4300 mAh kapasiteli bir batarya mevcut. Note 9S’teyse 5020 mAh kapasiteli bir batarya var. Fakat buna karşılık realme 6, VOOC 4.0 sayesinde 30 W hızlı şarj sunabiliyor. Buna karşılık Redmi Note 9S içinse bu değer 18 W’la sınırlı durumda. Realme 6’yı 1 saatte sıfırdan tam şarja doldurabiliyorsunuz. Note 9S’i ise 2 saat gibi bir sürede. Bu noktada VOOC 4.0’ın Note 9S’te bulunan 18 W hızlı şarja göre gerçekten çok hızlı olduğunu söylemem lazım. Ama unutmayın Note 9S’te bulunan batarya hem daha büyük hem de işlemci daha az güç tüketiyor.

Depolama tarafında 2 cihazda da Micro SD girişi olduğu için hafıza konusunda problem yaşayacağınızı düşünmüyorum. Bitane Micro SD kart alıp depolama problemlerinizi çözebilmeniz mümkün yani. Ayrıca 2 cihaza da çift sim kart takılabiliyor. Bu noktalarda 2 cihazın da birbirine karşı bir üstünlüğü yok. Gelelim 2 cihaz arasındaki en büyük farka, yani işlemcilere. Redmi Note 9S Qualcomm’un Snapdragon 720G işlemcisiyle sunulurken; realme 6 MediaTek’in Helio G90T işlemcisiyle sunuluyor. 2 cihaz da günlük kullanımda gerçekten benzer performanslara sahip. Fakat ben, sentetik test gerçekleştirdiğimde AnTuTu’da Helio G90T’li realme 6, 284.814 puan alırken Snapdragon’lu Redmi Note 9S, 251.551 puan aldı. Çok yakın puanlar yani. Ek olarak PubG’yi, realme 6’da HDR grafiklerde aşırı yüksek kare hızında problemsiz olarak oynayabiliyorsunuz. Note 9S’teyse HDR grafikler desteklenmiyor ama HD grafiklerde yüksek kare hızında oynayabiliyorsunuz. Performans olarak Helio G90T bir nebze üstün olsa da şunu söylemem lazım ki verimlilik yönünden Snapdragon 720G daha iyi bir optimizasyona sahip. Bu da size daha uzun bir kullanım süresi olarak dönüyor. Bu farkı sağlayan şeyse; Helio G90T’nin 12 nanometrelik, Snapdragon 720G’ninse 8 nanometrelik süreçle üretilmesi. İşte bu sayede 720G’nin optimizasyon yönünden G90T’ye karşı ciddi bir üstünlüğü var.

realme 6 vs Redmi Note 9S karşılaştırma sonucu:

realme 6 ve Redmi Note 9S karşılaştırmasını özetleyecek olursak, bu karşılaştırma sonucunda karşımıza çıkan özet şöyle: realme 6’nın avantajları 30 W hızlı şarj, 90 Hz ekran tazeleme ve daha iyi işlemci performansı. Redmi Note 9S’in avantajları ise daha iyi malzeme kalitesi, daha uzun batarya ömrü, ve daha büyük bir ekran.