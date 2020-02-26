Akıllı Telefonlar
Realme 6 ve 6 Pro, 5 Mart’ta tanıtılıyor!
Realme, geçtiğimiz ağustos ayında orta sınıfta yer alan Realme 5 ve 5 Pro akıllı telefonlarını tanıtmıştı. Şirketin bugün yaptığı açıklama ile serinin devamı olan Realme 6 ve 6 Pro modelleri, 5 Mart‘ta tanıtılıyor.
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Şirket yetkilileri Twitter aracılığı ile yaptıkları duyuruda, her iki modelin önümüzdeki hafta içerisinde 5 Mart tarihi itibariyle tanıtılacağını bildirdiler. Akıllı telefonların reklam yüzünü ise Bollywood dünyasının ünlü Hint oyuncularından Salman Khan üstleniyor. Ayrıca şirket web sitesinde yer alan tanıtım sayfasında modellere ait resmi bilgiler de bulunuyor.
Tanıtım sayfasındaki bilgilere baktığımızda Realme 6 ve 6 Pro‘nun 90Hz ekran yenileme hızına sahip olacağı kesinlik kazanmış gözüküyor. Full HD+ bir çözünürlük ile gelecek her iki modelin ekran boyutu ise şu an için belirtilmemiş. Fakat şirketin paylaştığı görsellere göre modellerin ön tasarımı, Realme‘nin yeni tanıttığı amiral telefonu X50 Pro‘ya fazlasıyla benziyor.
Her iki model de, 4’lü arka kamera sistemi ile karşımıza çıkıyor. Geniş açılı ana kamera 64 MP çözünürlükte ve 20x zoom yapabiliyor. Ultra geniş açılı kamera, telefoto kamera ve makro kamera ile ilgili teknik detaylar ise henüz paylaşılmamış. Ön tarafa baktığımızda Pro modelde ikili bir selfie kamerası yer alırken, standart modelde tek selfie kamerası bulunuyor. Kameralar yine X50 Pro‘da olduğu gibi telefonun sol üst köşesinde noktasal formda yerleştirilmiş.
Realme‘nin diğer paylaştığı bir bilgi ise hızlı şarj ile ilgili. Buna göre Realme 6 ve 6 Pro, 30W‘a kadar hızlı şarjı destekliyor. Telefonların batarya kapasiteleri ile ilgili bir bilgi ise şu an için bulunmuyor.
Her iki modele ait daha detaylı teknik bilgileri, 5 Mart tarihinde yapılacak lansman sonrasında sizinle tekrardan paylaşıyor olacağız.
Akıllı Telefonlar
Nubia Red Magic 5G görüntüleri TENAA’da ortaya çıktı!
Çinli sertifikasyon ajansı olan TENAA‘nın bu haftanın başında yayınladığı belgelere göre Nubia Red Magic 5G sertifika listesine eklendi. Sertifika listesine eklenen telefonla ilgili bugün yeni görüntüler ortaya çıktı. NX659J model numarası taşıyan cihaz, sol tarafı mavi , sağ tarafı ise kırmızı renkli boya ile kaplanan çift renkli bir çerçeve ile gelecek.
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Nubia Red Magic 5G ilk görüntüleri nasıl değerlendirildi?
Cihazın arkasında, üst ve alt kısımındaki ısı dağılımı için görünür ızgaralara sahip metal kasa bulunuyor. Ayrıca üçlü kameraları üstte barındıran uzun parlak bir şerit, ortada Red Magic markası ve altında bir logo mevcut. Yanlara baktığımızda, sağda kapasitif düğmelerinin yanında başka bir havalandırma görüyoruz. Sol tarafta da benzer bir havalandırma, uyarı belirteci ve ses açıp kapama tuşu bulunuyor. TENAA listesinde ayrıca telefonun 6.65 inçlik bir ekran ve 4400 mAh büyüklüğünde pil ile geleceği ortaya çıktı.
Red Magic 5G‘nin en önemli özelliklerinden biri 144 Hz ekran tazeleme hızına sahip olması. Bu da onu yüksek ekran tazeleme hızına sahip bir spor panel ile gelen ilk akıllı telefon haline getirecek. Cihazın şarj sırasında aşırı ısınmasını önlemek ve pilin ömrünü korumak için 16 GB LPDDR5 RAM ile birlikte “hava soğutmalı şarj desteği” ile eşleşen Snapdragon 865 SoC kullanılacak.
Kamera tarafında ise 64 MP değerinde Sony IMX686 sensörü ile geleceği tahmin ediliyor. Telefonun MWC‘de ortaya çıkması bekleniyordu fakat etkinlik iptal olduğu için Çin‘de tanıtılacak.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 ile süper hızlı dosya transferi geliyor!
Apple’ın yeni nesil iPhone modellerini duyurması için teknoloji severlerin önünde daha uzun bir süre var. Buna rağmen iPhone 12 ile ilgili söylentiler yayılmaya devam ediyor. Son iddiaya göre, bir sonraki iPhone serisinde yüksek hızlı dosya aktarımına imkan tanıyan yeni bir kısa menzilli Wi-Fi standardı bulunacak.
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iPhone 12, 802.11ay standardı ile yüksek hızlı dosya aktarımı sağlayacak
Japon teknoloji haber sitesi Macotakara’da yayınlanan bir iddiaya göre, WiFi 6’nın bir parçası olan 802.11ay standardı iPhone 12 serisinde yer alacak. Geliştirme süreci devam eden 802.11ay; yüksek bant genişliğine sahip veri aktarımı için 60GHz frekansı kullanırken, Bluetooth gibi kısa menzilde çalışıyor. Ayrıca iki cihazın arasında bağlantı kurulurken ortak kablosuz ağ bağlantısı gibi ara bir donanım da gerekmiyor. Bu nedenle protokolün AirDrop ile dosya transferi işlemlerinde kullanılması planlanıyor.
iPhone 12 ile ilgili diğer iddia ise şarj konusunda önemli bir eksikliği giderecek. Yeni seri ile beraber kullanıcılara artık kablosuz ters şarj özelliğinin de sunulacağı bildiriliyor. Kablosuz şarjın ardından önemli bir yenilik olarak belirtilen kablosuz ters şarjın iPhone 11 ve 11 Pro modelleriyle de uyumlu olacağı söyleniyor.
Halihazırda Qualcomm modemlerde sunulan 60GHz frekansı, yeni iPhone serisi ile yakın gelecekte Apple tarafından da kullanılacak gibi görünüyor. Ayrıca yakın menzildeki kayıp cihazların bulunmasına yardımcı olacak AirTag adlı akıllı anahtarlığın da yeni telefonlarla eş zamanlı olarak tanıtılacağı belirtiliyor.
Akıllı Telefonlar
iQOO 3, 5G ile birlikte resmi olarak duyuruldu!
iQOO 3 ile ilgili olarak söylentiler ve teaserlardan oluşan birçok sızıntı görmüştük. Ancak şimdi cihazla ilgili her şey resmi olarak duyuruldu. Vivo‘nun oyun için geliştirdiği ve alt markası olan iQOO, 5G akıllı telefonunu yakın zamanda piyasaya sürecek.
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iQOO 3 hangi özelliklere sahip olacak?
Cihaz, Snapdragon 865 yonga seti, yeni bir sıvı soğutma teknolojisi ve LPDDR5 RAM tipi ile gelecek. Ayrıca cihazda UFS 3.1 depolama türü bulunacak. Oyuncular için birçok farklı yazılım ayarı ve ultra hızlı şarj desteği bu cihazda mevcut olacak. Böylece telefonu uzun süre kullanmadan beklemek zorunda kalmayacaksınız. Vivo iQOO 3 5G, 6.44 inç boyutunda “Super AMOLED” ve Full HD+ çözünürlüğüne sahip bir ekrana sahip olacak. Ekranın alt tarafında bir parmak izi okuyucusu olan cihazda sağ üst köşede 16 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası bulunuyor.
Marka, ekranı “Polar View Display” olarak adlandırıyor ve bazı senaryolarda 1200 nits parlaklığa ulaşabiliyor. Ayrıca ekran HDR 10+ içerik oynatmayı da destekliyor. Giriş gecikmesini en aza indirmek için 180 Hz dokunmatik örnekleme hızı mevcut, ancak standart ekran tazeleme hızı 60 Hz ile birlikte geliyor.
Cihazın kamera sistemi hangi özelliklerde olacak?
Cihazın arka kameraları dörtlü bir kamera sisteminden oluşuyor. 48 MP f/1.8 değerinde Sony IMX582 sensörü kullanan bir ana kamera mevcut. Bunlar dışında 13 MP telefoto, 13 MP ultra geniş açılı ve 2 MP değerinde derinlik sensörü ile geliyor.
iQOO 3‘ün en önemli özelliklerinden biri de 5G bağlantısı olması. Cihaz 5G uyumlu olarak geleceği için gelecekte çok daha kullanışlı bir cihaz haline gelecek.
Vivo iQOO 3 5G, 55W Super FlashCharge özelliği ile gelecek. Şirket, 4400 mAh büyüklüğünde olan güç hücresinin yarısını 15 dakikada doldurabileceğini iddia ediyor. Telefonun kullanıcı arayüzü, Android 10 tabanlı olan iQOO UI 1.0 olarak adlandırılacak. Bu arayüz kullanıcılara oyun oynarken dikkatlerinin dağılmaması için bildirim ve aramaları engellemeyi sağlayan Ultra Oyun Modu‘nu getiriyor. Ayrıca cihazda, şirketin Monster Touch adını verdiği düğmeler mevcut. Bu düğmeler oyuncular için tasarlanmış durumda.
Vivo iQOO 3, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunan versiyonunu 510 $, 8/128‘lik sürümünü 540$ ve 12/128‘lik sürümünü ise 568$‘dan satışa çıkaracak. Cihazın, Hindistan‘da ilk satışını 4 Mart‘ta saat 12‘de yapması planlanıyor. Cihaza iqoo.com ve Flipkart üzerinden ulaşabilirsiniz.