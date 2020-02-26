Realme 6 ve 6 Pro, 5 Mart’ta tanıtılıyor!

Realme, geçtiğimiz ağustos ayında orta sınıfta yer alan Realme 5 ve 5 Pro akıllı telefonlarını tanıtmıştı. Şirketin bugün yaptığı açıklama ile serinin devamı olan Realme 6 ve 6 Pro modelleri, 5 Mart‘ta tanıtılıyor.

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Şirket yetkilileri Twitter aracılığı ile yaptıkları duyuruda, her iki modelin önümüzdeki hafta içerisinde 5 Mart tarihi itibariyle tanıtılacağını bildirdiler. Akıllı telefonların reklam yüzünü ise Bollywood dünyasının ünlü Hint oyuncularından Salman Khan üstleniyor. Ayrıca şirket web sitesinde yer alan tanıtım sayfasında modellere ait resmi bilgiler de bulunuyor.

Tanıtım sayfasındaki bilgilere baktığımızda Realme 6 ve 6 Pro‘nun 90Hz ekran yenileme hızına sahip olacağı kesinlik kazanmış gözüküyor. Full HD+ bir çözünürlük ile gelecek her iki modelin ekran boyutu ise şu an için belirtilmemiş. Fakat şirketin paylaştığı görsellere göre modellerin ön tasarımı, Realme‘nin yeni tanıttığı amiral telefonu X50 Pro‘ya fazlasıyla benziyor.

Her iki model de, 4’lü arka kamera sistemi ile karşımıza çıkıyor. Geniş açılı ana kamera 64 MP çözünürlükte ve 20x zoom yapabiliyor. Ultra geniş açılı kamera, telefoto kamera ve makro kamera ile ilgili teknik detaylar ise henüz paylaşılmamış. Ön tarafa baktığımızda Pro modelde ikili bir selfie kamerası yer alırken, standart modelde tek selfie kamerası bulunuyor. Kameralar yine X50 Pro‘da olduğu gibi telefonun sol üst köşesinde noktasal formda yerleştirilmiş.

Realme‘nin diğer paylaştığı bir bilgi ise hızlı şarj ile ilgili. Buna göre Realme 6 ve 6 Pro, 30W‘a kadar hızlı şarjı destekliyor. Telefonların batarya kapasiteleri ile ilgili bir bilgi ise şu an için bulunmuyor.

Her iki modele ait daha detaylı teknik bilgileri, 5 Mart tarihinde yapılacak lansman sonrasında sizinle tekrardan paylaşıyor olacağız.