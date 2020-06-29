Realme 6 – Pil Testi

Bu videomuzda, ANC olarak kısalttığımız Aktif Gürültü Engelleme teknolojisi nedir, nasıl çalışır ve neden önemli bu soruya yanıt vermeye çalışacağız. Ayrıca gündelik hayatta kullandığımız ANC özelliğine sahip Philips PH805 modelinin de genel olarak sunduklarını anlattık.

Aktif Gürültü Engelleme vs Pasif Gürültü Engelleme

İsterseniz ilk olarak aktif gürültü engelleme teknolojisi nedir ve nasıl çalışır ondan bahsedelim

ANC, ortamda istemediğiniz gürültüleri duymanızı engelleyen bir teknoloji. Kulaklık bunu, üzerindeki mikrofonlarla ortam sesini anlık olarak devamlı analiz ederek, örnekleyerek ve fazını ters çevirip, kulağınıza geri vererek yapıyor. Yani aslında ortamdaki ses göre karşıt bir frekans üreterek kulağınızın bunları duymasını engelliyor. ANC özelliği genelde tekrar eden seslerde daha başarılıdır. Örneğin uçağın uğultusu, bir tren’in ve otobüsün tekrar eden motor sesi, evinizde çalışan çamaşır makinesi gibi. Ama günümüzde benim denediğim ve üst segmentte kabul ettiğimiz kulaklıkların ANC özelliği o kadar gelişti ki, artık neredeyse bu özelliği aktif ettiğinizde ortamdaki hiçbir sesi duymuyorsunuz.

Pasif Gürültü Engelleme ise kulaklığın tasarımı ile ilgili bir konudur. Yani herhangi bir teknoloji gerektirmeksizin, kulaklık kulağınızı içine alan yapısı ve malzemesiyle dış sesi ne oranda kesiyorsa onu ifade eder.

ANC benim hayatıma ne kattı?

Gündelik hayatımda şunu fark ettim, bazen işten çıkıp Pendik’e ailemi ziyarete gidiyorum. Gün yoğun geçen bir günse kafam kazan oluyor ve müzik dinlemek istemiyorum. Ama ben 500T ile ofise gidiyorum ve tahmin edersiniz ki genelde çocuklar oluyor, çocuk olmasa bile çok fazla ses oluyor. Otobüsün kendi motor sesi bile kendi başına yetiyor.

Normalde ANC özelliği olmayan bir kulaklık kullandığınızda, bu sesi bastırmak için müzik dinlemeniz lazım ama benim zaten kafam kazan gibi olmuş müzik dinlemek de istemiyorum. O nedenle Philips PH805 kulaklığı takıyorum, ANC özelliğini yanındaki panelden açıyorum. Şanslıysam oturabiliyorsam kafamı dayıyorum, oturamıyorsam bi yere dayanıyorum öyle eve kadar gidiyorum.

ANC özelliğini çok sevdiğim bir başka seyahat de uçakta oluyor. Tabi şimdi korona dönemi olduğu için bi yerlere gidemiyoeuz ama ben normalde işim gereği çok sık seyahat ediyorum. Gittiğiniz yere göre 3 saatten 10 – 12 saate kadar değişen yolculuklar olabiliyor. Uçağın bir kendi gürültüsü var pek fark etmeseniz de böyle alttan altta başınızı ağrıtan, bir de en kötüsü arka koltuğunuzda çarpanızıda ağlamaya müsait bir çocuğa denk geldiyseniz, yolculuğunuz biraz tatsız bir hale gelebiliyor. Yine az önce söylediğim gibi takıyorum, kafam rahat.

Neden Philips PH805 öneriyoruz?

Philips PH805 modelini önermemizin temel sebebi, uygun fiyatlı bir kulaklık olmamasına rağmen özelliklerine rağmen rakiplerinden önemli derecede ucuz olması.

Mesela bu anlamdaki en çok konuşulan Sony WH-1000XM3 modeli 2.200 TL, Philips 1150 TL, Yine Beats’in vs modellerine baktığımızda yine 2000 TL civarında görülüyor.