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Realme Band resmi lansmanı gerçekleştirildi
Realme, bugün Hindistan’da gerçekleştirdiği lansman ile Realme Band’i duyurdu. Realme Band, renkli ekran, uyku sayacı ve spor sayaçları gibi birçok özelliğe sahip.
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Realme Band bizlere neler sunuyor?
Xiaomi’nin Mi Band serisi ile yakaladığı başarıdan birçok Çinli üretici etkilenmeye başlamış olsa gerek. Pastadan pay alabilmek için Realme de bir süredir üstünde çalıştığı Realme Band’i üretti. Realme Band renkli ekrana ve ekranın altında kapasitif bir kontrol tuşuna sahip. Realme bütün kontrol işlevlerini bu tek tuşa atamış.
Cihaz yürüyüş, koşu, bisiklet, yoga, tırmanış, fitness gibi birçok spor esnasında verilerinizi otomatik olarak kaydediyor. Ayrıca içindeki sensör sayesinde kalp atışlarınızı sürekli takip ediyor ve yaktığınız kalorileri de hesaplıyor hatta uyku sürelerinizi bile kayıt altına alıyor; dilediğinizde bu verileri gözden geçirebiliyorsunuz. Ayrıca bluetooth ile telefonunuza bağlı bulunduğu sürece bildirimlerinize telefon ekranına bakmadan Realme Band’inizden erişebiliyorsunuz. Cihaz IP68 sertifikasına da sahip, yani suya ve toza dayanıklı.
Realme Band’in bir diğer güzel özelliği ise herhangi bir kabloya ihtiyaç duymadan cihazı doğrudan USB girişinden şarj edebilmenize uygun bir yapıda olması. İster doğrudan şarj cihazınıza ister bilgisayarınıza takarak cihazı şarj edebilirsiniz.
Cihazın tasarımı bizce sade ve şık olmakla beraber biz tasarımını Mi Band ürünlerine göre daha güzel bulduk. Realme Band’in siyah, yeşil ve sarı olmak üzere 3 adet renk seçeneği mevcut. Dilerseniz üç renk kayışı da satın alarak bütün renklere sahip olabilir; dilediğinizde kayış değiştirerek istediğiniz rengi kullanabilirsiniz.
Cihazın resmi satışları ilk olarak 5 Mart tarihinde Hindistan’da başlayacak. Hindistan’daki satış sonrasında Türkiye de dahil olmak üzere farklı pazarlarda da satışa sunulacak.
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Casio G-Shock Gsquad sporcu saatleri duyuruldu
Casio G-Shock Gsquad modeli firma tarafından resmi olarak duyuruldu. Cihaz GPS, optik nabız ölçer, altimetre, barometre gibi birçok özelliğe sahip olacak.
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Apple, uygun fiyatlı bir AirPods Pro sürümü satışa çıkarabilir!
Kablosuz kulaklık dünyasına AirPods ile merhaba diyen Apple, serinin devamı olan geliştirilmiş versiyonu AirPods Pro ile satışlarını devam ettiriyor. Kablosuz kulaklık satışlarından memnun olduğu bilinen şirket, uygun fiyatlı bir sürüm ile pazardaki alternatiflerini artırmayı planlıyor olabilir. Digitimes kaynaklı bir rapora göre Apple, AirPods Pro‘nun uygun fiyatlı bir Lite sürümünü üretmeye hazırlanıyor.
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Yeni Lite sürümün, standart AirPods (2. nesil) ile AirPods Pro arasında bir fiyatta konumlandırılması bekleniyor. AirPods‘un standart sürümü 159 dolardan, Pro sürümü ise 249 dolardan halihazırda satılıyor. Ortaya atılan iddialar doğrultusunda yeni Lite sürümün bu iki değer arasında 200 dolar seviyelerinde olacağı öngörülebilir.
Diğer bir rapora göre ise Tayvan merkezli Universal Scientific Industrial adlı şirketin AirPods Pro Lite‘in ana tedarikçisi olacağı ve ürünün yıl ortalarında kullanıcı ile buluşacağı söyleniyor. Fakat şu anda devam eden Coronavirus salgını nedeniyle planlarda değişiklik olabilir.
Apple, Pro sürümün satışlarının yıl sonuna kadar toplam AirPods satışlarının %50‘sini oluşturmasını hedefliyor.
AirPods ve AirPods Pro kablosuz kulaklıklarına ait ülkemizdeki satış fiyatları ise an itibariyle şu şekilde
- AirPods (2. nesil – standart şarj kutusu ile birlikte) : 1.099 Türk Lirası
- AirPods (2. nesil – kablosuz şarj kutusu ile birlikte) : 1.399 Türk Lirası
- AirPods Pro (kablosuz şarj kutusu ile birlikte) : 1.899 Türk Lirası
Kablosuz kulaklıklara ait ülkemizdeki fiyatlar düşünüldüğünde, olası bir Lite sürümün 1.099-1.899 Türk Lirası arasında konumlanacağını söyleyebiliriz.
Not: Apple‘ın resmi web sitesi aracılığı ile satışa sunduğu fiyatlar baz alınmıştır. Farklı satış kanallarından daha uygun fiyatlar bulunabilir.
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Sony WH1000XM4 bluetooth kulaklık sızıntıları ortaya çıktı
Sony WH1000XM4 bluetooth kulaklık sızıntıları ortaya çıktı. Sony’nin 2019 yılında WH1000XM3 modelini incelediğimiz ve bu yıl dördüncüsü çıkacak olan amiral gemisi bluetooth kulaklık modeliyle ilgili bakalım neler biliyoruz.
İlginizi çekebilir: Gürültü engelleme kralları! | Sony WH-1000XM3 ve WF-1000XM3
Noise Cancelling teknolojileriyle kulaklık piyasası bir zamanlar Bose tarafından domine edilmişti. Geçtiğimiz yıllarda ise Sony, WH1000XM serileri ile gürültü engelleme teknolojilerini bir üst boyuta taşıdı ve Bose’un tahtını elinden aldı.
Sony WH1000XM4 ne zaman piyasaya çıkacak?
Sızıntılara göre kulaklığın Eylül ayında IFA’da tanıtılması ve akabinde satışına başlanılması bekleniyor; tıpkı geçen sene serinin 3. modelinde olduğu gibi. Yine sızıntılara göre kulaklığın yurt dışı satış fiyatıyla ilgili tahminler ürünün 350 Dolar civarlarında bir fiyat etiketiyle satılacağı yönünde.
Kulaklık bu sene hangi yeniliklerle gelecek?
Serinin son iki modelinde radikal bir değişiklikle karşılaşmadık; büyük ihtimalle yeni modelde de aynı durumu gözlemleyeceğiz. Son 2 modelde Sony, tasarımdan çok teknik geliştirmelere öncelik vermişti ve üçüncü modelde piyasadaki en iyi gürültü önleme mekanizmasını kullanıcılara sunmuşlardı. Öyle ki kulaklığı takıp; gürültü engelleme sistemini aktif hale getirdiğinizde sizi dış ortamdan tamamen soyutlayan bir deneyimle karşı karşıya kalıyordunuz. Ayrıca gürültü engelleme teknolojisinin, tercihlerinize göre Sony’nin kulaklık için yayınladığı aplikasyondan anlık olarak modifiye edilebilmesi de Sony’i bir adım daha öne taşıyordu. Eğer bu sene Bluetooth 5.0 desteğini de sağlayabilirse üst segment bluetooth kulaklık kategorisinde pazarı tıpkı geçen sene olduğu gibi domine edebilir diye tahmin ediyoruz. Tasarım olarak ise hala güncelliğini koruyan şık bir tasarıma sahip olduğunu düşünüyoruz. Bizce Sony tasarımda değişiklik yapmayacaktır; hatta sızıntılar da bu tahminimizi neredeyse doğruluyor.
Sony WH1000XM3 bluetooth kulaklık modeliyle ilgili incelememizi izlemek için: Gürültü engelleme kralları! | Sony WH-1000XM3 ve WF-1000XM3