Realme Band resmi lansmanı gerçekleştirildi

Realme, bugün Hindistan’da gerçekleştirdiği lansman ile Realme Band’i duyurdu. Realme Band, renkli ekran, uyku sayacı ve spor sayaçları gibi birçok özelliğe sahip.

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Realme Band bizlere neler sunuyor?

Xiaomi’nin Mi Band serisi ile yakaladığı başarıdan birçok Çinli üretici etkilenmeye başlamış olsa gerek. Pastadan pay alabilmek için Realme de bir süredir üstünde çalıştığı Realme Band’i üretti. Realme Band renkli ekrana ve ekranın altında kapasitif bir kontrol tuşuna sahip. Realme bütün kontrol işlevlerini bu tek tuşa atamış.

Cihaz yürüyüş, koşu, bisiklet, yoga, tırmanış, fitness gibi birçok spor esnasında verilerinizi otomatik olarak kaydediyor. Ayrıca içindeki sensör sayesinde kalp atışlarınızı sürekli takip ediyor ve yaktığınız kalorileri de hesaplıyor hatta uyku sürelerinizi bile kayıt altına alıyor; dilediğinizde bu verileri gözden geçirebiliyorsunuz. Ayrıca bluetooth ile telefonunuza bağlı bulunduğu sürece bildirimlerinize telefon ekranına bakmadan Realme Band’inizden erişebiliyorsunuz. Cihaz IP68 sertifikasına da sahip, yani suya ve toza dayanıklı.

Realme Band’in bir diğer güzel özelliği ise herhangi bir kabloya ihtiyaç duymadan cihazı doğrudan USB girişinden şarj edebilmenize uygun bir yapıda olması. İster doğrudan şarj cihazınıza ister bilgisayarınıza takarak cihazı şarj edebilirsiniz.

Cihazın tasarımı bizce sade ve şık olmakla beraber biz tasarımını Mi Band ürünlerine göre daha güzel bulduk. Realme Band’in siyah, yeşil ve sarı olmak üzere 3 adet renk seçeneği mevcut. Dilerseniz üç renk kayışı da satın alarak bütün renklere sahip olabilir; dilediğinizde kayış değiştirerek istediğiniz rengi kullanabilirsiniz.

Cihazın resmi satışları ilk olarak 5 Mart tarihinde Hindistan’da başlayacak. Hindistan’daki satış sonrasında Türkiye de dahil olmak üzere farklı pazarlarda da satışa sunulacak.

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