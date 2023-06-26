Samsung, Temmuz ayı sonu için yaklaşan Unpacked etkinliği hazırlıklarını sürdürüyor. Firma bu etkinlikte Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip serilerinin beşinci nesillerini tanıtmaya hazırlanıyor. Bu yeni katlanabilir akıllı telefonlar, geliştirilmiş özelliklerle birlikte piyasaya sunulacak. Son sızıntılar, bu yeni modellerin tüm teknik özellikleri ve tasarımını gözler önüne serdi! Karşınızda Samsung’un yeni katlanabilir telefon ailesi!

Samsung Katlanabilir Telefon Pazarında Gücünü Gösterecek!

Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5, Galaxy S23 serisinde de gördüğümüz Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinin özelleştirilmiş bir versiyonuyla gelecek. Basitçe Snapdragon 8 Plus Gen 2 diyebileceğimiz bu işlemci, standart modelden daha yüksek saat hızı sunuyor. Bu da Samsung’un yeni katlanabilir telefonlarını pazarın performans lideri haline getirecektir.

Cihazlar işletim sistemi olarak Google’ın en son sürümü olan Android 13’ün yanı sıra Samsung’un özelleştirilmiş kullanıcı arayüzü One UI 5.1.1’i kullanacaklar.

Galaxy Z Fold 5, 7.6 inçlik büyük bir iç ekran ve 6.2 inçlik bir dış ekranla gelecek. İç ekran, yüksek çözünürlükte ve dynamic AMOLED teknolojisiyle donatılmış olacak. Ayrıca, iki ekranın da 120Hz yenileme hızıyla akıcı bir deneyim sunması bekleniyor. Galaxy Z Flip 5 ise 6.7 inçlik bir ana ekran ve 3.4 inçlik bir dış ekranla gelecek. Bu modelde de yüksek çözünürlük ve dynamic AMOLED ekran teknolojisi kullanılacak.

Her iki modelde de gelişmiş kameralar yer alacak. Galaxy Z Fold 5’in arka tarafında, f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel birincil kamera, 12 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12 megapiksel telefoto kamera bulunacak. Ön tarafta ise f/2.2 diyafram açıklığına sahip 10 megapiksel bir selfie kamerası yer alacak.

Galaxy Z Flip 5 ise f/1.8 diyafram açıklığına sahip 12 megapiksel birincil kamera ve f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12 megapiksel ultra geniş açılı kamerayla gelecek. Özçekimler için ise f/2.4 diyafram açıklığına sahip 10 megapiksel bir ön kamera kullanılacak.

Tasarım görselleri de ortaya çıkan cihazlarda kamera kısmında bazı değişiklikler göze çarpıyor. Z Fold 5’te kamera düzeni büyük oranda aynı kalırken, Z Flip 5’te dosya şeklindeki kapak ekranına yer açmak için kameralar yatay şekilde konumlandırılmış. Önceki nesilde kameralar dikey konumlandırılmıştı.

Bağlantı seçenekleri arasında NFC, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 ve USB-C 3.2 bağlantı noktaları yer alacak. Ayrıca, IPX8 su geçirmezlik özelliği de sunulabilir. Su geçirmezlik özelliği katlanabilir telefonlarda çok nadir rastlanan bir şey. Galaxy Z Fold 5’in 4,400mAh, Galaxy Z Flip 5’in ise 3,700mAh batarya kapasitesine sahip olması bekleniyor. Ancak ne yazık ki sunulacak şarj hızları bu nesilde de 25 Watt’ı geçmeyecek gibi görünüyor.

Samsung, Galaxy Z Fold 5’i krem, buz mavisi ve hayalet siyahı renk seçenekleriyle, Galaxy Z Flip 5’i ise krem, grafit ve lavanta renk seçenekleriyle piyasaya sürebilir. İki cihazın da oldukça şık ve yakışıklı göründüklerini söylemek mümkün. Samsung’un renk seçenekleri gerçekten yerinde olmuş.

Bu yeni Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 modelleri, Samsung’un katlanabilir telefonlar alanındaki liderliğini sürdürme amacıyla geliştirilen yenilikçi ürünler olarak dikkat çekiyor. Detaylar, yaklaşan Unpacked etkinliğinde tam olarak açıklanacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni katlanabilir canavarlar nasıl görünüyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!