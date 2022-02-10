Borusan Teknoloji Okulundan Gençlere Fırsat Eşitliği

Borusan Holding, Toptalent.co işe alım platformuyla birlikte hayata geçirdiği Borusan Teknoloji Okulu ile gençlere eğitim fırsatı sunmaya hazırlanıyor. Borusan çalışanlarının gönüllü olarak yer aldığı projede ayrıca teknoloji alanında videolar hazırladıkları projede 8 farklı başlıkta eğitim içeriği 1 yıl boyunca ücretsiz olarak üniversite öğrencilerine, yeni mezunlara ve genç profesyonellere sunulacak.

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Faaliyet gösterdikleri farklı alanlar haricinde fırsat eşitliği, eğitim ve sanata yatırımlarıyla adını sık sık duyduğumuz Borusan Holding, Borusan Teknoloji Okulu projesini hayata geçirdiğini duyuruyor. Bu projeyle birlikte eğitim gibi önemli bir araçla gençlere ulaşarak fırsat eşitliği sağlamayı hedeflediğini duyuruyor. Ayrıca Borusan, hazırlanan eğitimlerden herkesin ücretsiz olarak faydalanabilmesini hedeflediğini de ekliyor.

Eğitim Videoları 1 Yıl Boyunca Herkese Açık ve Ücretsiz Sunulacak

Toptalent.co işbirliği ile yürütülen projede Borusanlı gönüllü eğitmenler teknoloji odaklı konu başlıkları ile ilgili eğitim içerikleri hazırladılar. Özellikle üniversite öğrencisi, yeni mezun ve genç profesyonellere ulaşılması amaçlanan projede yeteneklerin hem yapay zeka, yazılım, robotik gibi konularda bilgi sahibi olması hem de Borusan bünyesinde kullanılan teknolojilerin aktarılması planlanan detaylar arasında yer alıyor. Borusan Mannesmann, Borusan Lojistik, Supsan, Borusan Cat, Borusan Otomotiv, Borçelik ve Borusan EnBW Enerji şirketlerinden tam 10 eğitmen, mühendislerin çalışma alanları, yapay zeka, otomotiv teknolojileri ve mobilitenin geleceği, otomasyon teknolojileri gibi 8 farklı konu başlığında videolar hazırlayarak sürece destek oldu. Eğitim videoları Toptalent’ın eğitim platformu olan Toptalent Business School websitesi’nde 1 yıl boyunca herkese açık ve ücretsiz olarak sunulacak. Her modül sonunda katılımcılar bir test çözecek ve %80 ve üzeri oranında başarı sağlayan kullanıcılara Borusan Teknoloji Okulu Başarı Sertifikası takdim edilecek.

Geleceğin Yetenekleri için Farkındalık Sağlama Amacı

Borusan Holding İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, konuya ilişkin olarak şu açıklamaları yaptı: “Geleceğin iş yapış süreçlerini, geleceğin teknolojilerini tasarlamak için bugünden çalışmamız ve gençlere fırsatlar sunmamız gerekiyor. Borusan Teknoloji Okulu’nun bu anlamda fark yaratacak bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Proje aynı zamanda Borusan’ın sürdürülebilirlik odak alanlarından inovasyon ve insan ile de örtüşüyor. Geleceğin yeteneklerini iş dünyasına hazırlamak aynı zamanda mühendisliğe ve teknolojiye ilgi duyan gençlere Borusan’ı tanıtmak, onlarda farkındalık sağlamak ve Borusan’ın genç yetenek ihtiyacına kaynak yaratmak için bu projeyi hayata geçiriyoruz. Bu projede gönüllü olarak yer alan Borusan çalışanlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Gelecekteki meslektaşları için hazırladıkları bu videolar çok değerli.”

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