Realme, 125 W hızlı şarj destekli telefon tanıtacak!

Kendini ayrı bir marka olarak konumlandırsa da Oppo’nun bilgi ve Ar&Ge çalışmalarından yararlanan Realme, Oppo’nun 125 W gücünde şarjını destekleyen telefonunu 16 Temmuz tarihinde tanıtacak.

Oppo dün itibarıyla 125 W gücünde ki hızlı şarj çözümünü duyurdu. Bu gelişmenin ardından Realme’nin resmi hesabı da Weibo üzerinden yaptığı paylaşımda “Super Flash Charge” özelliğine sahip akıllı telefonların geleceğini duyurdu. Paylaşımda söz konusu cihazın 5G desteği de sunacağı da duyuruldu. Oppo tarafından kullanılan VOOC ve SuperVOOC hızlı şarj teknolojileri daha önce Realme’nin cihazlarında kullanılsa da, marka bu isimleri kullanmamayı tercih etmişti. Örneğin; Realme X50 Pro 5G, SuperVOOC 2.0 teknolojisine sahip olsa da yalnızca 65 W gücünde hızlı şarj ibaresini kullanıyordu. Bu durum yeni modelde değişecek gibi görünüyor.

reklam

İlginizi çekebilir: Xiaomi Mi Note 10 Lite vs Realme 6 Pro – HANGİSİNİ ALMALI? (VİDEO)

Şuan için hakkında pek bir bilgi bulunmayan özellik ve hangi cihazlarda yer alacağı ile ilgili ayrıntılar 16 Temmuz tarihinde netlik kazanacak.