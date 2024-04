Realme, Ocak ayında lüks saatlerden ilham alan bir tasarıma sahip olan Realme 12 Pro serisini piyasaya sürdü. Şimdi ise, 1 Nisan’da şirket, “AIGC Eliminasyon” özelliğini bu serinin kullanıcılarına sunuyor. Bu özellik, görüntülerde istenmeyen nesneleri veya kişileri kolayca ortadan kaldırmayı sağlıyor. Samsung Galaxy AI ile akıllı telefon dünyasının en sıcak konusu haline gelen yapay zeka Realme markası için de odakta.

Realme 12 Pro için AIGC Yapay Zeka Özellikleri Kullanıma Sunuldu

Bu özelliği kullanmak için, kullanıcıların düzenleme seçeneğindeki “AIGC Eliminasyonu”na gitmeleri ve kaldırmak istedikleri nesneyi daire içine almaları yeterli olacak. Yapay zeka destekli sistem, nesneyi otomatik olarak tanıyarak ve kaldırarak kullanıcıya kolaylık sağlayacak. Realme, bu AI özelliğinin ABD ve Japonya’da kullanıma sunulmaya başladığını belirtiyor.

AIGC’nin tam biçimi “Yapay Zeka Üreten İçerik” anlamına geliyor ve bu, bu işlevselliğin bir görüntü modeli kullanarak güçlendirildiği anlamına geliyor. Ancak şirket, bu özelliğin cihaz üzerinde mi yoksa çevrimiçi bir sunucu mu kullanıp kullanmadığına dair daha fazla ayrıntı vermedi.

Burada görüntülerin cihaz üzerinde işlenmesinin verilerin güvenliği açısından daha avantajlı olduğunu söyleyelim. Ancak yapay zeka özelliklerinin büyük bir çoğunluğu internete bağlı durumda. Özelliğin, görüntü modelinin sunucu tarafında çalışması durumunda, kullanıcının telefonunun internete bağlı olması gerekecek. Amiral gemisi Realme GT5 Pro zaten bu AIGC özelliğine sahip.

Realme’nin Realme 12 Pro serisi, iki farklı modelle geliyor: realme 12 Pro ve realme 12 Pro Plus. Her iki model de 6,7 inçlik 1080p panel, 50 MP üçlü arka kamera kurulumu, kavisli ön ve arka tasarım ve IP65 toz ve suya dayanıklılık ile geliyor. Realme 12 Pro, 32 MP 2x telefoto özelliği sunarken, 12 Pro Plus daha iyi bir yakınlaştırma sunan 3x optik zoom ile 64 MP telefotoya sahip.

12 Pro ve 12 Pro Plus, 8GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip sürümler için sırasıyla 313 dolar ve 356 dolar civarında fiyatlandırılıyor. Bu özellikler ve fiyatlarla, Realme’nin yeni canavarları kullanıcılarına yüksek performans ve çeşitli özellikler sunmayı hedefliyor.

Realme yapay zeka alanına adım atarak rakiplerinin izinden gidiyor. Samsung, Xiaomi, Oppo ve Vivo gibi markalar yapay zeka akımına son hız dahil olurken, Realme de bu furyaya katılmış durumda. Bizler de gelecekte ne gibi özelliklerin ekleneceğini merak ediyoruz.

