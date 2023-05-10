Çinli teknoloji devi Realme, Çin’de serinin daha ucuz bir modeli olan realme 11 ile karşımıza çıktı. 230 dolar fiyat etiketine sahip olan bu telefon giriş-orta segmentini hareketlendirecek gibi görünüyor. Gelin telefonun özelliklerine yakından bakalım.

Telefonda Samsung’un 90 Hz yenileme hızına sahip 6,43 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde Süper AMOLED ekran yer alıyor. Realme 11 gücünü yeniden markalandırılmış Dimensity 700 olan yeni Mediatek Dimensity 6020 yonga setinden alıyor. Bu telefonun 8 GB RAM ve 12 GB RAM’li sürümleri bulunuyor.

64 MP arka kameraya sahip olan telefonda 2 MP derinlik sensörü bulunurken ön tarafta 8 MP kamera yer alıyor. Ekranda bir parmak izi tarayıcısı vardır ve 33W hızlı şarj desteği ile 5000mAh pil içeriyor.

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Turuncu renkli model, düşmeye ve çizilmeye karşı dayanıklı deri benzeri bir arka kaplamaya sahip. Türkiye pazarına da gelecek olan bu telefon Android 13 ile kutusundan çıkıyor. Muhtemelen Android 15’e kadar bu telefon güncelleme alacak.

Realme 11 özellikleri

6,43 inç (2400 x 1080 piksel) FHD+ 20:9 Super AMOLED ekran, 90 Hz yenileme hızı, 180 Hz dokunmatik örnekleme oranı, 1000 Hz anında dokunmatik örnekleme oranı, 1000 nite kadar tepe parlaklığı

Mali-G57 MC2 GPU ile Sekiz Çekirdekli MediaTek Dimensity 6020 7 nm işlemci (Çift 2,2 GHz Cortex-A76 + Hexa 2 GHz Cortex-A55 CPU’lar)

8 GB / 12 GB LPDDR4x RAM, 256 GB (UFS 2.2) depolama, microSD ile genişletilebilir bellek

realme UI 4.0 ile Android 13

Çift sim

64MP f/1.79 diyafram açıklığına sahip arka kamera, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP derinlik sensörü, LED flaş

f/2.05 diyafram açıklığına sahip 8 MP ön kamera

Ekran içi parmak izi sensörü

3,5 mm ses jakı

Boyutlar:159,8×72,9×7,98 mm (Turuncu) / 7,93 mm (Siyah); Ağırlık: 183g (Turuncu) / 182g (Siyah)

5G SA/ NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.1, GPS, USB Type-C

33W hızlı şarjlı 5000mAh (tipik) pil