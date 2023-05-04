Realme, üç cihazı içermesi beklenen 11 serisini 10 Mayıs’ta Çin’de piyasaya sürmeyi planlıyor. Bunlar Realme 11, Realme 11 Pro ve Realme 11 Pro Plus olacak. Çinli teknoloji devi, son birkaç gündür piyasaya çıkacak akıllı telefonlarının özelliklerini tanıtıyor. Bu ürünlerle ilgili detaylar da sızıntılar ve sertifikalar aracılığıyla ortaya çıkıyor. Bugün şirket, premium modelin ana kamerasını resmen onaylıyor.

Realme’nin küresel pazarlama başkanı Xu Qi Chase’e göre, yaklaşan Realme 11 serisinde 200MP ana kamera bulunacak. Belirtilmese de bu kameranın Pro Plus modeli ile sınırlandırılması gerekiyor.

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Yüksek megapikselli bu kameranın kayıpsız yakınlaştırma sunduğu söyleniyor. Kamera uygulaması 2x ve 4x yakınlaştırma düğmelerini içerecek.

Önceki tanıtımlar, Realme 11 Pro Plus’ın ekran özelliklerini ortaya çıkardı. Telefonun ortalanmış delikli kavisli OLED ekranının çarpıcı olduğu onaylandı. Bu 10 bitlik ekran, 120 Hz’e kadar yenileme hızlarını ve 2160 Hz PWM karartmayı destekleyecek gibi görünüyor. İlk tanıtımlar telefonun ahizesinin tasarımını ortaya çıkarırken. Akıllı telefon dairesel bir kamera adası ve suni deri arka bölüm ile gelecek.

Diğer sızıntılara ve sertifikalara göre cihaz gücünü MediaTek Dimensity 7050 yonga setinden alacak. 5.000 mAh pilden güç alacak ve maksimum 100 W hızında şarj olacak. Bakalım bu telefon Türkiye pazarında satılacak mı? Vivo buna nasıl bir karşılık verecek?