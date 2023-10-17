realme 11 Pro+ kutu açılışı ile karşınızdayız. realme’nin GUCCI tasarımcılarından Matteo Menotto tarafından tasarlanmış olan şık telefonu realme 11 Pro+ modelinin ilk bakış ve kutu içeriğine gelin beraber göz atalım.

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Not: Bu videoda yer alan realme 11 Pro+ modeli telefon, inceleme örneği olarak realme Türkiye tarafından temin edilmiştir.

realme 11 Pro+ Teknik Özellikleri

Boyut: 161,6 x 73,9 x 8,7 mm

161,6 x 73,9 x 8,7 mm Ağırlık: 189 gram

189 gram Ekran: 6,7 inç FHD+ AMOLED 120 Hz, 950 nit

6,7 inç FHD+ AMOLED 120 Hz, 950 nit Ekran Geliştirme: DCI-P3, 10 bit, HDR10+

DCI-P3, 10 bit, HDR10+ İşlemci: MediaTek Dimensity 7050

MediaTek Dimensity 7050 Grafik: Mali-G68 MC4

Mali-G68 MC4 Bellek: 12 GB

12 GB Depolama: 512 GB

512 GB Arka Kamera: 200 MP (f/1,69) Samsung ISOCELL HP3 OIS + 8 MP (f/2,2, 112 derece) + 2 MP (makro, f/2.4)

200 MP (f/1,69) Samsung ISOCELL HP3 OIS + 8 MP (f/2,2, 112 derece) + 2 MP (makro, f/2.4) Video: 4K 30 fps

4K 30 fps Ön Kamera: 32 MP ön kamera (f/2,45)

32 MP ön kamera (f/2,45) Ön Video: Full HD 30 fps

Full HD 30 fps Bağlantı: 5G, BT 5.2, Wi-Fi 6, NFC

5G, BT 5.2, Wi-Fi 6, NFC Batarya: 5000 mAh

5000 mAh Şarj: 100 Watt

realme 11 Serisi Türkiye’de

Dünyanın en hızlı büyüyen akıllı telefon markası realme, 11 Pro Serisi’ni dünyanın en iyileri Mete Gazoz ve Melissa Vargas’ın yer aldığı reklam filmi ile tanıttı. realme 11 Pro+ dünyanın ilk 200 MP Super Zoom kamerasını sunuyor. realme 11 Pro Serisi yakınlaştırma kapasitesi ile devrim niteliğinde mobil fotoğrafçılık deneyimleri sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda zengin tasarımı, uzun pil ömrü, devasa depolama alanıyla segmentinin en iyisi olma iddiası taşıyor.

“Dare to Leap” ruhuyla kısa sürede dünyanın lider telefon markalarından biri haline gelen realme, yeni ürünleri 11 Pro+ 5G ve 11 Pro’yu yeni marka yüzleri olan ülkemizin gururu ve dünyanın en iyileri Mete Gazoz ve Melissa Vargas ile tanıttı. Kendi alanlarında fazla iyi olan genç sporcularla yaptığı bu iş birliği ile realme “Fazla İyi” mottosuyla ürünlerinde bu yaklaşımını destekleyecek.

Ülkemizin Gururu Dünyanın En İyileri Bir Arada

realme Türkiye CEO’su Weijian Zhou; “ “Dare to Leap” ruhuyla hep dünyanın en iyileriyle birlikte cesaretle ilerlediğimiz bu yolda teknolojinin hızı ve sporun gücünü realme’de bir araya getiriyoruz. realme 11 Pro Serisi kendi kategorisinin en iyisi. Bunun için biz de bu serimizi dünyanın en iyileriyle tanıtmak istedik.” dedi.

realme 11 Pro Serisi, bütünsel bir akıllı telefon deneyimi sunuyor

realme Sayı Serisi dünya çapında 50 milyon sevkiyata ulaşarak realme’nin rekor sürede 100 milyon adet satış rakamına ulaşma yoluna büyük bir katkı sağladı. realme “Dare to Leap” ruhuyla dünyanın en iyileriyle birlikte tasarlanan realme 11 Pro+ 5G, kendi segmentinde en güçlüsü olan dünyanın ilk 200 MP SuperZoom kamerasıyla fotoğrafçılığa yeni bir boyut kazandırıyor. Ayrıca realme 11 Pro Serisi yakınlaştırma kapasitesi ile devrim niteliğinde mobil fotoğrafçılık deneyimleri sağlamakla kalmıyor aynı zamanda zengin tasarımı, uzun pil ömrü, devasa depolama alanıyla segmentinin en iyisi olma iddiası taşıyor.

realme 11 Pro+ 5G: GUCCI’nin önceki baskı ve tekstil tasarımcısı Matteo Menotto tasarımı

realme 11 Pro Serisi yalnızca akıllı telefon görüntülemede değil aynı zamanda estetik tasarımıyla da adından söz ettirdi. Gündoğumu Beji, Vaha Yeşili ve Astral Siyah olmak üzere toplam üç renk seçeneğiyle realme Design Studio tarafından GUCCI’nin önceki baskı ve tekstil tasarımcısı Matteo Menotto ile iş birliği içinde önde gelen markaların üst düzey tasarım ve işçiliğini sunmak üzere geliştirildi.

26 dakikada %100 tam şarj dolumu ile kullanıcı deneyimini ileri bir seviyeye taşıyor

realme 11 Pro+ 5G, kamera ve tasarımın yanı sıra çok yönlü güçlü bir cihaz olmasıyla da öne çıkıyor; 100W SUPERVOOC şarjı ve 5000mAh bataryası ile 26 dakikada %100 tam dolum sağlıyor. Sektördeki en yüksek karartma frekansı ve ilk 20.000 seviyeli otomatik parlaklık ayarı olan 2160Hz’lik 120Hz Kavisli Görüş Ekranına sahip.

realme 11 Pro 5G ile kavisli görüş ekranıyla premium karartma

Dünyanın ilk 2160Hz PWM karartmasına sahip 120Hz Kavisli Görüş Ekranına sahip realme 11 Pro 5G, realme 11 Pro+5G ile aynı premium ekran yapılandırmasıyla birlikte geliyor. Aynı zamanda Güneş Işığı Ekranı ve 20.000 Seviyeli Otomatik Parlaklık Ayarı özellikleriyle kullanıcı konforu ve güvenliğine olan bağlılığı nedeniyle TÜV Rheinland tarafından iki prestijli göz koruma sertifikasına layık görüldü.

realme 11 Pro Serisi, çığır açan ekran teknolojisinin yanı sıra realme 11 Pro, 100MP doğrudan çıkış, 2x kayıpsız yakınlaştırma, Otomatik Yakınlaştırma Modu, Süper Gece Manzarası Modu ve Sokak Fotoğrafçılığı Modu 4.0’ı destekliyor.

Fazla iyi mottosu ile yola çıkan realme, yüksek performansı, düşük güç tüketimi ve geniş depolama alanıyla üst düzey kullanıcı deneyimi sunuyor. Dimensity 7050 5G yonga setiyle donatılan realme 11 Pro, 8GB RAM 256 GB dahili devasa depolaması ile segmentinin en iyisi olma özelliği taşıyor. Ayrıca 67W SUPERVOOC şarj +5000mAh batarya, realme UI 4.0 ve Dolby panoramik çift hoparlörlerin eklenmesi, sağlam ve yüksek kaliteli deneyimi daha da güçlendiriyor.