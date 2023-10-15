Ülkemizde 10000 TL ile 20000 TL arası fiyatla satılan telefonları listeledik. 2023 Ekim ayına ait güncel fiyatlar ile yaptığımız listede telefonların resmi garantili olarak satılan en uygun fiyatları dikkate alınmıştır.

İlginizi çekebilir; 7500 TL ALTI EN İYİ TELEFONLAR (EKİM 2023) / 7500 – 10000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (EKİM 2023)

10000 – 20000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (EKİM 2023)

Samsung Galaxy A34

Tecno Camon 20 Pro

Samsung Galaxy M34

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Samsung Galaxy A53

Tecno Camon 20 Pro 5G

Samsung Galaxy A54 5G

realme 10 Pro+

General Mobile GM Phoenix 5G

POCO F4

realme 11 Pro

Nothing Phone (1)

Honor 90

POCO F5

Vivo V29 5G

TECNO PHANTOM X2