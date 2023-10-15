Ülkemizde 10000 TL ile 20000 TL arası fiyatla satılan telefonları listeledik. 2023 Ekim ayına ait güncel fiyatlar ile yaptığımız listede telefonların resmi garantili olarak satılan en uygun fiyatları dikkate alınmıştır.
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10000 – 20000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (EKİM 2023)
10000 – 20000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (EKİM 2023)
- Samsung Galaxy A34
- Tecno Camon 20 Pro
- Samsung Galaxy M34
- Redmi Note 11 Pro+ 5G
- Samsung Galaxy A53
- Tecno Camon 20 Pro 5G
- Samsung Galaxy A54 5G
- realme 10 Pro+
- General Mobile GM Phoenix 5G
- POCO F4
- realme 11 Pro
- Nothing Phone (1)
- Honor 90
- POCO F5
- Vivo V29 5G
- TECNO PHANTOM X2
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