8 Aralık’ta Realme, Realme 10 serisinin lansmanını yapmıştı. Seride Realme 10, Realme 10 Pro ve Realme 10 Pro+ olmak üzere toplamda üç cihaz bulunuyordu. Realme 10 Pro 16 Aralık’ta yani yarın Hindistan’da piyasaya sürülecekti. Ancak abisi Realme 10 Pro+ ondan önce davranarak bugün piyasaya çıktı.

Realme 10 Pro+ 5G, Hindistan’da üç varyant ile satışa sunulacak. 6 GB RAM + 128 GB depolamaya sahip model 24.999 INR (303 dolar), 8 GB RAM + 128 GB depolamaya sahip model 25.999 INR (315 dolar), ve 8 GB RAM + 256 GB depolamaya sahip model 27.999 INR (339 dolar) fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

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Cihaz Realme Hindistan ve Hint perakende şirketi Flipkart tarafından satılıyor. Realme 10 Pro+’ın Hyperspace Gold, Dark Matter ve Nebula Blue renkleri Hindistan’da satışa çıkacak.

Realme 10 Pro+ Teknik Özellikleri

Realme 10 Pro+ 5G; FHD+ çözünürlükte, 120hz ekran yenileme hızına sahip 6.7 inç büyüklükte Amoled bir kavisli ekranla birlikte geliyor. Bu ekranın 10 bit renk, 800 nit parlaklık ve ekran altı parmak izi okuyucusu desteği de mevcut.

Realme 10 Pro+ üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Ana kamera 108 MP çözünürlüğünde. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlükte ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro kamera eşlik ediyor. Cihaz ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlükte bir kameraya sahip.

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Realme 10 Pro+, Hindistan’ın MediaTek Dimensity 1080 yonga setine sahip ilk telefonu olarak lanse ediliyor. Bu yonga setine 12 GB’a kadar RAM ve 256 GB’a kadar depolama eşlik ediyor. Batarya tarafında ise cihaz 67W kablolu hızlı şarj destekli 5000 mAh büyülükte bir batarya ile birlikte geliyor.