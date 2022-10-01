Dünyaca ünlü akıllı telefon üreticisi Realme tarafından, Realme 9 bu yılın başlarında piyasaya sürüldü ve şimdi raporlar, şirketin halefi Realme 10 üzerinde çalıştığını iddia ediyor. Telefon kısa süre önce Hindistan Standartları Bürosu (BIS), IECEE, Endonezya Telekom ve NBTC dahil olmak üzere çok sayıda sertifika sitesinde görüldü. Şimdi, en son gelişmede, Realme 10 FCC onayı aldı. Akıllı telefonun 33W hızlı şarj destekli 5.000mAh bataryaya sahip olduğu belirtiliyor. İşte tüm detaylar.

İçindekiler Realme 10 Cihazının Bilinen Tüm Özellikleri

Realme 10 Cihazının Bilinen Tüm Özellikleri

Son çıkan haberler RMX3630 model numaralı Realme markalı bir akıllı telefonun Federal İletişim Komisyonu (FCC) onayı aldığını söyledi. Bu yeni cep telefonunun sonradan yeni çıkacak Realme 10 olduğu anlaşıldı. Listeleme, cihazın 5.000mAh pil içereceğini ve 4G LTE bağlantısının yanı sıra 2.4GHz ve 5GHz çift bant Wi-Fi desteği sunacağını doğruluyor. Ayrıca, telefonun VCB3HDUH model numaralı şarj adaptörü FCC web sitesinde görüldü. Bu, Realme 10’un 33W hızlı şarjı destekleyeceğini gösteriyor. Akıllı telefon Android tabanlı Realme UI 3.0 ile çalışacak. Listeleme bununla beraber akıllı telefonun tasarımını da ortaya koyuyor. Arkada LED flaşlı bir çift kamera kurulumuna sahip olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz.

Yakın tarihli bir Geekbench listesi, Realme 10’un bir MediaTek Helio G99 işlemci ve bir Mali G57 GPU tarafından destekleneceğini de ortaya koymuştu. İşlemci ve GPU bilgileri ile beraber telefonun 8GB harici bellek ile de gelmesi muhtemel. Ancak, şirket büyük olasılıkla cihazı birden fazla RAM konfigürasyonunda piyasaya sürecek.

Anlayacağınız üzere cihazla ilgili mevcut ayrıntılar, orta sınıf bir akıllı telefon olarak piyasaya sürüleceğini gösteriyor. Cihazın fiyatı henüz bilinmiyor ancak 200 dolar civarında olmasını bekleyebiliriz. Realme 10 ile ilgili ayrıntılar hala oldukça kısa ve şirket henüz resmi bir duyuru da yapmadı. Önümüzdeki günlerde daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz. Gelişmeler için takipte kalın !

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