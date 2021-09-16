Razer’dan Yeni Oyuncu Ürünü: Parmak Kılıfı

Razer, oyuncu ürünlerine bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. Bu sefer ki ürün ise duyanlara “yok artık” dedirtiyor. Oyuncular için parmak kılıfı satacak olan Razer, bu ürünü için mobil oyuncuları hedefliyor.

Duyduklarınız şaka değil. Razer gerçekten de yeni parmak kılıflarını satışa sunuyor. Ürün, bir eldivenin yalnızca parmak kısımlarını anımsatıyor. Oyun oynamak için parmağa geçiriliyor ve mobil cihazı kavramayı kolaylaştırması hedefleniyor.

Parmak kılıfı, Razer’dan duyduğumuz ilk saçma ürün değil. Firma daha önce de Project Hazel isminde RGB ışıklandırmalı Covid-19 yüz maskesi tanıtmıştı. Project Hazel konsept tasarım olarak tanıtılsa da parmak kılıfları Razer’ın internet sitesinde satışa çıkmış durumda. Ürün 10 dolarlık bir satış etiketine sahip.

Parmak kılıfı, genel olarak Fortnite gibi mobil oyunları oynarken mobil cihazını elinden kaydıran kişilere yönelik tasarlanmış. Ürün bu kişilere, oyun oynarken mobil cihazına sağlam bir kavrama sunmayı vaat ediyor. Ürünün satış sayfasındaki bilgilere göre parmak kılıfları yumuşak ve yüksek hassaslığa sahip bir kumaştan üretilmiş. Ve kumaşın içeriği ise %35 gümüş iplikli kumaş, %60 naylon ve %5 oranında likradan oluşuyor. Ürünün malzemesinin hafif ve nefes aldırabilir bir yapıda olduğu vurgulanıyor ve evrensel olarak tek bir boyutta sunuluyor. Parmaklarınız ne kadar büyük veya küçük olursa olsun bu ürünün de parmaklarınıza uyum sağlayacağı söyleniyor.

Mobil oyunculuk için parmak kılıfı fikri her ne kadar kulağa saçma gelse de Razer bu ürünü ilk olarak piyasaya süren firma değil. Bazı güvenilirliği düşük Amazon satıcıları, Powstro, Flydigi ve Sameo gibi marka adları altında buna benzer ürünlerin satışını yapıyorlardı. Ürünün alternatifleri olsa da Razer hali hazırda oyunculara geniş perspektifte kaliteli ürünler sunduğu için bu alanda da rakip kabul etmeyeceği bir gerçek. Razer da belki oyuncularda oluşturduğu bu güvenilirliği kullanarak buna benzer ürünleri satışa sunabiliyor ve tepki çekmiyor.

Parmak kılıfı fikri her ne kadar bizlere şu anda gülünç gelse de mobil oyun sektörü 15 milyar dolarlık bir değerlendirmeyi aşmış durumda ve bu sektör büyüdükçe buna benzer ürünlere oluşan talep de mutlaka artacaktır. Dolayısıyla Razer’a bu ürünüyle başarılar diliyoruz.

Razer, oyunculara yönelik ürünler konusundaki lider firmalardan bir tanesi. Günümüzde her ürünün başına ‘Oyuncu’ ibaresinin eklenmesinin satışları arttırdığı bir gerçek olarak bilinse de parmak kılıfı, rgb ışıklı covid maskesi gibi ürünler de artık bazı oyuncularda kendilerinin dolandırıldığı hissiyatını oluşturmaya başlamış görünüyor. Oyuncular ekipman konusunda genel olarak hassas olsa da yine de insan olarak herkesin de bir sınırı var tabi ki.