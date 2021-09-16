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Razer’dan Yeni Oyuncu Ürünü: Parmak Kılıfı
Razer, oyuncu ürünlerine bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. Bu sefer ki ürün ise duyanlara “yok artık” dedirtiyor. Oyuncular için parmak kılıfı satacak olan Razer, bu ürünü için mobil oyuncuları hedefliyor.
Duyduklarınız şaka değil. Razer gerçekten de yeni parmak kılıflarını satışa sunuyor. Ürün, bir eldivenin yalnızca parmak kısımlarını anımsatıyor. Oyun oynamak için parmağa geçiriliyor ve mobil cihazı kavramayı kolaylaştırması hedefleniyor.
Parmak kılıfı, Razer’dan duyduğumuz ilk saçma ürün değil. Firma daha önce de Project Hazel isminde RGB ışıklandırmalı Covid-19 yüz maskesi tanıtmıştı. Project Hazel konsept tasarım olarak tanıtılsa da parmak kılıfları Razer’ın internet sitesinde satışa çıkmış durumda. Ürün 10 dolarlık bir satış etiketine sahip.
Razer, RGB yüz maskesi projesi için beta testi kayıtlarına başlayacak.
Parmak kılıfı, genel olarak Fortnite gibi mobil oyunları oynarken mobil cihazını elinden kaydıran kişilere yönelik tasarlanmış. Ürün bu kişilere, oyun oynarken mobil cihazına sağlam bir kavrama sunmayı vaat ediyor. Ürünün satış sayfasındaki bilgilere göre parmak kılıfları yumuşak ve yüksek hassaslığa sahip bir kumaştan üretilmiş. Ve kumaşın içeriği ise %35 gümüş iplikli kumaş, %60 naylon ve %5 oranında likradan oluşuyor. Ürünün malzemesinin hafif ve nefes aldırabilir bir yapıda olduğu vurgulanıyor ve evrensel olarak tek bir boyutta sunuluyor. Parmaklarınız ne kadar büyük veya küçük olursa olsun bu ürünün de parmaklarınıza uyum sağlayacağı söyleniyor.
Mobil oyunculuk için parmak kılıfı fikri her ne kadar kulağa saçma gelse de Razer bu ürünü ilk olarak piyasaya süren firma değil. Bazı güvenilirliği düşük Amazon satıcıları, Powstro, Flydigi ve Sameo gibi marka adları altında buna benzer ürünlerin satışını yapıyorlardı. Ürünün alternatifleri olsa da Razer hali hazırda oyunculara geniş perspektifte kaliteli ürünler sunduğu için bu alanda da rakip kabul etmeyeceği bir gerçek. Razer da belki oyuncularda oluşturduğu bu güvenilirliği kullanarak buna benzer ürünleri satışa sunabiliyor ve tepki çekmiyor.
Parmak kılıfı fikri her ne kadar bizlere şu anda gülünç gelse de mobil oyun sektörü 15 milyar dolarlık bir değerlendirmeyi aşmış durumda ve bu sektör büyüdükçe buna benzer ürünlere oluşan talep de mutlaka artacaktır. Dolayısıyla Razer’a bu ürünüyle başarılar diliyoruz.
Razer, oyunculara yönelik ürünler konusundaki lider firmalardan bir tanesi. Günümüzde her ürünün başına ‘Oyuncu’ ibaresinin eklenmesinin satışları arttırdığı bir gerçek olarak bilinse de parmak kılıfı, rgb ışıklı covid maskesi gibi ürünler de artık bazı oyuncularda kendilerinin dolandırıldığı hissiyatını oluşturmaya başlamış görünüyor. Oyuncular ekipman konusunda genel olarak hassas olsa da yine de insan olarak herkesin de bir sınırı var tabi ki.
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OPPO Enco Serisi Kulaklıklar ile Kablosuz Bir Deneyim
OPPO kablosuz kulaklık modelleri Enco X, Enco Air ve Enco Buds müzikseverlere kablosuz bir deneyim yaşatmak için ideal ürünler olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Dynaudio ile yaptığı iş birliğiyle Enco X Hi-Fi deneyimini arttıran bir performans sunarken, Enco Air kapsamlı kulaklık test ve sertifikasyon sistemini başarıyla geçerek dünyaca ünlü Alman teknik test şirketi TÜV Rheinland’dan kablosuz kulaklıklar için ‘Yüksek Performans/Düşük Gecikme Sertifikası’ alan dünyanın ilk kablosuz kulaklığı olarak öne çıkıyor. Enco Buds ise net bir ses performansı sunarken, gelen aramalarda çevredeki gürültüyü azaltan Akıllı Çağrı Gürültü Azaltma özelliğiyle dikkat çekiyor.
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İçindekiler
‘Yüksek Performans/Düşük Gecikme Sertifikası’ alan dünyanın ilk kablosuz kulaklığı: OPPO Enco Air
OPPO Enco Air’in mat bir dokuya sahip şarj kutusu, kaliteli bir dokunma hissi verirken üst kapağı yarı saydam tasarımıyla dikkat çekiyor. 3,75 gramlık hafifliğe sahip OPPO Enco Air, yarı kulak içi bir tasarımla birlikte geliyor. Suya dayanıklı kulaklıklar ayrıca su sıçramalarından etkilenmeyecek şekilde IPX4 sertifikasına sahip ve ideal bir günlük kullanım sunuyor. Hızlı şarj olan güç kaynağına sahip OPPO Enco Air’ın şarj kutusu ile 10 dakikalık bir şarjla 8 saate kadar ve tam şarjla 24 saate kadar dinleme süresi elde edebiliyorsunuz.
Enco Air, kapsamlı kulaklık test ve sertifikasyon sistemini başarıyla geçerek dünyaca ünlü Alman teknik test şirketi TÜV Rheinland’dan kablosuz kulaklıklar için ‘Yüksek Performans/Düşük Gecikme Sertifikası’ alan dünyanın ilk kablosuz kulaklığı olmasıyla da dikkat çekiyor. Enco Air’ın bu sertifikayı alan ilk ürün olması, performansını bağımsız olarak kanıtlıyor.
Dynaudio ile birlikte yaratılan Hi-Fi kalitesi: OPPO Enco X
Yüksek kalitede Hi-Fi deneyimi sunan Enco X, OPPO’nun Danimarka merkezli hoparlör üreticisi Dynaudio ile yaptığı iş birliğinin ilk ürünü olarak dikkat çekiyor. Çift çekirdekli bir Bluetooth gürültü azaltma çipine sahip olan Enco X, hibrit aktif gürültü önleme özelliğiyle birlikte geliyor. Kablosuz kulaklıkta dört farklı mod için ayarlama yapabiliyorsunuz. Örneğin, kalabalık bir toplu taşıma aracında yolculuk ederken sesin keyfini azami ölçüde çıkarabilmek için maksimum gürültü önlemeyi tercih edebilirsiniz. Kafe ya da ofis ortamında gürültüyü yumuşatmak üzere gürültü önleme modunu seçebilirsiniz. Kulaklığınızı çıkarmadan etrafınızda olup bitenlerin farkında olmak istiyorsanız şeffaf modu tercih edebilirsiniz.
Eğer isterseniz gürültü önleme özelliğini tamamen devre dışı da bırakabilirsiniz. Üç mikrofonlu gürültü kontrol algoritması ile donatılan OPPO Enco X, ayarlanabilir bir filtre ve rüzgâr gürültüsü tespit mekanizması sayesinde tüm gürültüleri ortadan kaldırabiliyor. Böylece gürültülü ve rüzgârlı ortamlarda bile sesiniz net bir şekilde duyuluyor. Enco X’in şarj kutusuyla 25 saat müzik dinleyebilir veya 15 saat telefon görüşmesi yapabilirsiniz.
Yapay zeka tabanlı gürültü azaltma teknolojisi: Enco Buds
OPPO Enco Buds, çağrı esnasında kullanılabilen yapay zeka tabanlı gürültü azaltma özelliğine sahip. Bu özellik ortam sesleri ile insan sesleri arasında ayrım yapabiliyor, gürültüyü etkili bir şekilde azaltırken dışarıdan gelen önemli konuşmaların duyulmasına imkan tanıyor. Gürültülü bir yolculukta bile, konuştuğunuz kişi yanınızdaymış gibi sohbetin tadını çıkarabilirsiniz. Toza ve suya dayanıklılık açısından IP54 sertifikasına sahip olan OPPO Enco Buds, spor salonundayken, işe gidip gelirken kısacası yaşamınızın her anında size eşlik ediyor. Akıllı kulaklık tam şarjla 6 saate kadar ve şarj kutusuyla kullanıldığında 24 saate kadar dinleme imkanı sunuyor. Sabah evden çıkmaya hazırlanırken 15 dakika şarj edip işe gidene kadar müziğin keyfini bir saat boyunca çıkarabilirsiniz.
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Basın Bülteni
Heyecanla beklenen Deathloop, Türk Telekom’la geliyor
Oyuncuların heyecanına dijital oyun platformu Playstore ile ortak olan Türk Telekom, Arkane Studios’un merakla beklenen oyunu Deathloop cazip olanaklarla oyun severlerle buluşturuyor.
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Türk Telekom, dijital oyun platformu Playstore ile Dishonored serisinin arkasındaki ödüllü stüdyo Arkane Lyon imzalı Deathloop’u, dünya ile aynı anda oyuncularla buluşturuyor. Deathloop, aynı günü tekrar tekrar yaşadığı Blackreef adasında gizemli bir zaman döngüsünde tutsak kalmış Colt’un bunu kırma çabasını konu ediniyor. İlginç atmosferiyle dikkat çeken Deathloop, oyunculara her aşamada yeni stratejiler oluşturacakları, yeni yetenekler kullanabilecekleri bir deneyim sunarak nefes kesen bir maceraya davet ediyor.
Oyunseverler Deathloop’u fiyat avantajı ile 289 TL’den satın alabiliyorken, Türk Telekom evde internet müşterileri faturaya ek 12 aya varan taksit imkânıyla, Türk Telekom müşterisi olmayan oyuncular ise mobil ödeme ve kredi kartı seçeneğiyle oyuna sahip olabiliyorlar.
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