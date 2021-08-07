Giyilebilir Teknoloji
Razer, RGB yüz maskesi projesi için beta testi kayıtlarına başlayacak.
Razer, bugün yaptığı açıklama ile Project Hazel ismiyle üzerinde bir süredir çalıştığı N95 maske projesinin Beta programını duyurdu. Açıklamada ürünün isminin Razer Zephyr olacağı belirtilirken Beta testine katılabilmek için Razer’ın internet sitesinden kayıt yaptırmanız gerekiyor.
Project Hazel is now officially Razer Zephyr – the latest evolution of our wearable air purifier. Designed to be safe, social and sustainable, Razer Zephyr sports 99% BFE, a secure silicon face seal and anti-fog coating. Join our community beta test: https://t.co/mlex2YSMpi pic.twitter.com/yLUj0lO2oJ
— R Λ Z Ξ R (@Razer) August 6, 2021
Razer’dan daha fazla ayrıntılı bilgi paylaşılmadığı için Beta testine katılanların maskelerini ne zaman alacağı veya ürünün resmi olarak ne zaman satışa çıkacağı bilinmiyor. Ancak ürünün bu yılın 4. çeyreğinde çıkış yapması bekleniyor. Razer’ın açıklama ile paylaştığı videoya bakıldığında Beta testine katılacakların farklı maske tasarımlarına sahip olabilecekleri tahmin ediliyor.
Razer Zephyr, Project Hazel ile karşılaştırıldığında biraz daha geniş ve yuvarlak hatlara sahip olduğu dikkat çekiyor ve gösterilen son fotoğraflara göre maskenin alt tarafına da ses geçirgenliği veya fazladan havalandırma amaçlı olduğu tahmin edilen bir ızgara daha eklenmiş. Bu özellikler maskenin önceki tasarımlarında görülmese de maskenin iki tarafındaki RGB aydınlatmaya sahip filtrelerde bir değişiklik yapılmadığı gözlemleniyor.
Yapılan değişikliklere dayanarak Zephyr üzerinde hala geliştirme çalışmalarının sürdüğü düşünülüyor. Dolayısıyla son veya sona yakın tasarımlar hakkında daha yakın bir fikir elde edebilmek için maskelerin Beta testi programına katılacakların eline geçmesini beklememiz gerekiyor. Yine de bugün yapılan açıklama ile Zephyr hakkında daha fazla bilgi elde ettik ve çıkışı daha gerçekçi hale geldi. Razer bu ürünü ilk önce CES fuarında gösterdiğinde öncelikle bunun bir konsept tasarım olduğu düşünülmüştü. Ancak Razer zamanla bu projeyi gerçeğe dönüştürmeyi başardı. Ürünün fiyatı, kullanışlılığı ve ne kadar eğlenceli olduğuyla ilgili tüm etkenler bu ürünün başarısını etkileyeceğe benziyor. Sokaklarda Cyberpunk bir gelecekten gelmiş biri gibi görünüyor olmanın vereceği hava da ayrı bir merak konusu.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Giyilebilir Teknoloji
Samsung Galaxy Buds 2 tüm özellikleri ile ortaya çıktı!
Samsung Galaxy Buds 2‘nin tüm özellikleri lansman tarihine birkaç gün kala ortaya çıktı. İşte Samsung Galaxy Buds 2’nin tüm özellikleri.
Samsung‘un yeni kablosuz kulaklık modeli Galaxy Buds 2 yakın bir tarihte kullanıcılar ile buluşmaya hazırlanıyor. Ağustos ayı içerisinde bir lansman gerçekleştirmeyi planlayan Samsung, bu etkinlikte yeni kulaklık modeli olan Galaxy Buds 2‘yi ve iki yeni akıllı saat modelini tanıtacak. Tabi bu etkinlik ile birlikte cihazların özellikleri de ortaya çıkacak. Ancak Galaxy Buds 2 özelliklerini gizli tutamadı. Tanıtıma sayılı günler kala Galaxy Buds 2’nin tüm özellikleri sızdırıldı. Gelin Samsung Galaxy Buds 2‘ye yakından bakalım.
İlginizi Çekebilir: OPPO Yeni Ekran Altı Kamera Teknolojisini Duyurdu!
Samsung Galaxy Buds 2’nin Tüm Özellikleri!
Samsung tarafından geliştirlen yeni Bluetooth kulaklık Galaxy Buds 2 yakın bir tarihte tanıtılacak. Ancak bugün gelen sızıntılar cihazın özelliklerini ortaya döktü. Galaxy Buds 2 hakkında gelen sızıntılara baktığımızda cihazın görsellerini görüyoruz. Parlak ve sade bir tasarıma sahip olan Galaxy Buds 2, beyaz, yeşil, siyah, mor ve sarı olmak üzere beş farklı renk seçeneği sunuyor. Bağlantı olarak Bluetooth 5.2 ile birlikte gelen Galaxy Buds 2 bu sayede daha hızlı ve kesintisiz bir bağlantı sunuyor.
Ortam sesi algılama ve aktif gürültü engelleme desteği ile birlikte gelen Samsung Galaxy Buds 2, her bir kulaklıkta 3 adet mikrofon barındırıyor. Yine bu kulaklıklarda 11mm woofer ve 6.5mm tweeter taşıyan Buds 2, son derece tatmin edici bir deneyim sunuyor. Ek olarak IPX7 ile suya dayanıklılık sunan Buds 2’nin kutusu Qi kablosuz şarj ile de uyumlu.
Öte yandan her kulaklıkta 61mAh‘lik pil taşıyan cihaz, şarj kutusunda 472mAh‘lik bir batarya taşıyor. ANC açıkken 5 saat pil ömrü sunan Buds 2, ANC kapalıyken 8 saate kadar pil ömrü sunuyor. Şarj kutusu ise ANC açıkken 13 saat, ANC kapalıyken 20 saat ek kullanım sunabiliyor. Ayrıca kulaklıkları şarj kutusunda 5 dakika şarj etmeniz 55 dakika kullanım sağlayacak.
Samsung Galaxy Buds 2’nin Tanıtım Tarihi!
Başta da söylediğimiz gibi Galaxy Buds 2 modelinin özellikleri lansmana sayılı günler kala ortaya çıktı. Samsung 11 Ağustos‘ta Galaxy Buds 2 ve iki yeni akıllı saat modelini tanıtacak. Ancak gördüğünüz gibi Galaxy Buds 2‘nin özellikleri tam bir hafta önceden sızdırıldı. Bakalım Galaxy Buds 2 ile ilgili gelen bilgiler doğru mu. Sizce Galaxy Buds 2’nin özellikleri yeterli mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Aksesuar
OPPO Band Sport İncelemesi | OPPO’dan Yeni Adım!
OPPO, giyilebilir teknolojiler konusunda kendisini gün geçtikçe geliştiren markalardan bir tanesi. Şimdi ise marka, akıllı bileklik pazarına bende OPPO Band Sport ile katılıyorum diyor.
Bakmakta fayda var: Intel Qualcomm için çip üretimine başlıyor!
Kulaklıklar ile başlayan giyilebilir teknolojiler furyasına OPPO Watch ile devam ettirdi. Sonrasında da ilk akıllı bileklik modeli olan Band Sport’u tüketicilerin beğenisine sundu. Tasarım kısmında diğer akıllı bileklikler fazlasıyla benzer olan OPPO Band Sport 40.4mm X 17.6mm X 11.45mm ölçülerine sahip. Kayış kısmının plastik olması sayesinde kolunuzda esneklik sağlayabiliyor. Ayrıca birçok deliği olması sayesinde bileğinizin kalınlığına göre ayarlamasını da çok rahat şekilde yapabiliyorsunuz. Ek olarak bilekliğin kolayca yerinden çıkarılabilmesi de dikkat çekici detaylardan birisi. Genelde akıllı saat kullananların şikayetlerinden birisi de saatin ağır olması sebebiyle bilekte oluşturduğu ağrıyı OPPO Band Sport 10.3 gram ağırlığında olması sayesinde yapmıyor.
Ekran tarafında ise akıllı bileklik 1.1 inç büyüklüğünde ve AMOLED teknolojisini kullanıyor. AMOLED olması sayesinde bileklikteki renkler çok canlı ve keskin. Parlaklık seviyesini de belirli yüzdeler (%10- %100 arası) arasında değiştirebilmekte mümkün. En parlak haline getirildikten sonra güneş altında bile çok rahatlıkla ekran görülebiliyor. Ekranın eleştirilebilecek tek noktasının boyut kısmı olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle alt taraftaki OPPO logosu yerine ekranı biraz daha büyük şekilde tasarlanmış olması hem daha şık bir görüntü hem de daha iyi bir görüş sağlamış olabilirdi.
OPPO Band Sport içerisinde daha önce duymadığımız bir işlemci olan Apollo3 işlemci ile geliyor. İşlemciye ek olarak da 512KB bellek, 16MB depolama eşlik ediyor. Bilekliğin OPPO telefonlarda veya OPPO Watch gibi çok kararlı bir şekilde çalışması memnun edici. Herhangi bir takılma veya donma işlevi göstermiyor. Bununla birlikte akıllı bilekliğin birçok özelleştirme seçeneği bulunuyor. Ana ekranda en fazla 5 adet arayüzü tutabilse de HeyTap Health uygulaması üzerinden 50 tane birbirinden farklı arayüzü saate entegre edebiliyorsunuz. Bir akıllı bileklikte olması gereken tüm işlevleri yerine rahatlıkla yerine getiren OPPO Band Sport’ta 12 farklı egzersiz modeli (Kalori takibi, spO2, uyku takibi, çoklu spor modu, aktivite takibi, kalp atış hızı ölçme, kalkma hatırlatıcısı, nefes egzersizi, telefonumu bul özelliği) bulunuyor. Bu sayede günlük kullanımınızda size bir eksiklik yaşatmıyor.
Bu kadar özelliği içerisinde barındıran bir akıllı bilekliğin bataryasının da uzun gitmesini herkes ister. OPPO Band Sport’ta 100 mAh büyüklüğünde bir pil bulunuyor. OPPO’nun vaat ettiği süre 12 güne kadar pil ömrü sağladığı yönünde. Ancak bu sürenin kullanımlara göre (yüksek titreşim gücü, yüksek parlaklık, bildirim gösterme aralığı vs) değişkenlik gösterdiğini de unutmamak lazım.
Ek olarak 5ATM’ye (50 metre derinlik) suya dayanıklılık gösterdiğini de belirtelim. Ancak OPPO, akıllı bilekliğin tuzlu suda kullanımı ve sauna gibi yüksek sıcaklık ve nem oranına sahip ortamlarda kullanılmasını önermiyor.
Şuanda da 350TL fiyat etiketiyle satışta olan OPPO Band Sport’u siz nasıl buldunuz? Yorumlar kısmında kendi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler…
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Kripto para piyasası toplam değeri 1,75 trilyon doları aştı!
Londra hardforku sonrası Ethereum tabanlı tokenlar yükselişte!
Volkswagen ID.5 GTX modelinin ilk görsellerini paylaştı!
Xiaomi Mi Pad 5, klavye ve kalem desteği ile geliyor!
Razer, RGB yüz maskesi projesi için beta testi kayıtlarına başlayacak.
720p Ekranda Sinema Keyfi Yaşanır Mı? | TCL 20 SE ile Sinema Keyfi
Cuma Raporu #166: Berkin’e Veda, Mi 11T, Pixel 6 ve dahası…
Göz Sağlığı – Teknoloji Kullanımı Gözümüze Zarar Veriyor mu? | Doç. Dr. Cenk Çelebi
OPPO Telefonlarda RAM Genişletme Nasıl Yapılır?
Kaan Arlı, HarmonyOS’un tüm detaylarını anlatıyor!
720p Ekranda Sinema Keyfi Yaşanır Mı? | TCL 20 SE ile Sinema Keyfi
Cuma Raporu #166: Berkin’e Veda, Mi 11T, Pixel 6 ve dahası…
Göz Sağlığı – Teknoloji Kullanımı Gözümüze Zarar Veriyor mu? | Doç. Dr. Cenk Çelebi
OPPO Telefonlarda RAM Genişletme Nasıl Yapılır?
Kaan Arlı, HarmonyOS’un tüm detaylarını anlatıyor!
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.