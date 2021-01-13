Razer şarj edilebilir akıllı maskesini duyurdu

Razer, Project Hazel kapsamında geliştirdiği akıllı maskesini CES 2021‘de görücüye çıkardı. N95 tipi akıllı maske, RGB aydınlatması, mikrofonu ve amplifikatörü sayesinde klasik maskelerden sıyrılıyor.

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Pandemi ile birlikte hayatımızın bir parçası haline gelen maskeler de tıpkı saat, televizyon, telefon ve bileklik gibi akıllanmaya başladı. Bu kapsamda Razer, bu yıl ilk kez dijital ortamda gerçekleştirilen CES 2021 için yeni konsept ürünlerini görücüye çıkardı. Bu ürünlerden biri de akıllı yüz maskesi olan Project Hazel oldu.

Şirketin geliştirdiği çoklu kullanım özellikli Project Hazel akıllı maskesi; beklenmedik sağlık risklerine ve tek kullanımlık maskelerin çevresel sorunlarına karşı hijyen ve hazırlıklı olma konusundaki artan hassasiyete odaklanırken, aynı zamanda çoklu kullanım özellikli bir kişisel maskede olması gereken özelliklere sahip.

Henüz konsept aşamasında olan ürün; çıkarılıp şarj edilebilir aktif vantilatörler ve optimum nefes alabilirlik için hava akışını düzenleyen Akıllı Bölmeler kullanan N95 tıbbi sınıf solunum koruması gibi özellikler sunuyor. Yüksek bakteriyel filtrasyon verimliliği (BFE) özelliğine sahip Akıllı Bölmeler, havadaki partikülleri en az %95 oranında filtrelerken, yüksek sıvı direncine de sahip.

Razer Project Hazel, aynı zamanda toplum içine karışanların sosyalleşmesine de imkan veriyor. Bu kapsamda Project Hazel, açık ve şeffaf bir tasarıma sahip. Böylece etrafınızdakiler gülümseme veya kahkaha gibi mimiklerinizi görebilirken işitme güçlüğü çekenlerin dudaklarınızı okumasına izin veriyor.

Razer maske sayesinde iletişim çok daha kolay

Söz konusu maske; iç aydınlatma, karanlıkta otomatik olarak devreye girerek kullanıcıların aydınlatma koşulları ne olursa olsun kendilerini net bir şekilde ifade etmelerine olanak tanıyor.

Ek olarak, maskeler sesleri de boğabildiğinden, yeni Razer VoiceAmp Teknolojisi, net iletişim kurması için kullanıcının konuşmasını geliştirmek adına yerleşik bir mikrofon ve amplifikatör kullanıyor. Ancak söz konusu VoiceAmp Teknolojisi henüz patent aşamasında olduğunu belirtelim.

Tek kullanımlık maskelerin yarattığı çöpü azaltmak isteyen Razer, duyurduğu bu özel maskesi şarj edilebiliyor. Maskenin disk şeklindeki değiştirilebilir ve şarj edilebilir sağ ve sol vantilatörleri, dezenfekte edici UV ışığı içeren çift amaçlı kablosuz hızlı şarj kutusunun içine yerleştirilerek bakterilerden ve virüslerden uygun şekilde sterilize edilebiliyor. Aydınlatma göstergelerinin, şarj seviyelerini gösterdiği diskler, şarj dolu haldeyken uzun pil ömrü ile birlikte maskenin tüm gün kullanımına olanak tanıyor. Su geçirmez bir yapıda olan maske, çizilmeye karşı da dayanıklı.

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