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Razer Opus, resmi olarak duyuruldu!
Bugün Razer, THX sertifikalı yeni kulaklığını resmi olarak duyurdu. Razer Opus isimli kulaklık göz dolduran teknik özelliklere sahip olacak. Razer‘ın marka imajına bakıldığında RGB aydınlatmalı LED ışıklar ve üçlü yılan logosu öne çıkıyor. Razer Opus ise bunlardan hiçbirine sahip değil. Marka imajından daha çok teknik özellikleri ile öne çıkan bir kulaklık olacağa benziyor.
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Razer Opus hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Razer Opus, kulak için uygun, sofistike tasarım ve ses kalitesi için THX sertifikasına sahip bir kulaklık olacak. Cihazın gürültü engelleyici özelliği de bulunacak ve fiyatlandırma olarak 200$ fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Razer, THX ile birlikte bu kulaklık üzerinde çalıştı. Opus‘un sertifikayı alabilmesi için kapsamlı testler yapıldı. THX Başkanı Peter Vasay, “Opus, zengin ve dengeli ses sürücülerine sahip; müzik, oyun ve filmler için en iyi ses optimizasyonuna sahip kulaklıklardan biri olacak.” şeklinde açıklamada bulundu.
Opus, rahat oturması açısından suni deri kulakçıklara ve üst tarafında kafa bandına sahip olacak. Cihaz tek şarjla ANC açıkken 25 saat kullanım ömrü sunacak. Kulaklıklarda 40 mm sürücüler, Bluetooth 4.2 bağlantısı, AAC, APTX, A2DP, AVRCP ve HFP kodeklerini destekleyen algılama özelliği bulunuyor. Ayrıca 3.5 mm kulaklık kablosu ile analog kulaklık olarakta Opus‘u kullanabilirsiniz.
Razer, bu kulaklıklarda “Gelişmiş Hibrit Aktif Gürültü Önleme” sistemini kullanacak. Her kulaklığın iç ve dış tarafında birer miktofon mevcut olacak. Razer oyunculara özel bir kulaklık tasarlamak yerine günlük yaşama uygun bir kulaklık tasarlamak üzerine çalışma yapmış. Opus temel olarak Bose, Sony, Beats gibi firmaların seyahat ve günlük yaşama uygun kulaklıklarına rakip olarak gelecek.
Razer Opus, razer.com veya Amazon üzerinden bugün satışa çıkacak. Gece yarısı siyahı ve gece yarısı mavisi olmak üzere iki farklı renk çeşidi bulunacak. Cihaz, öncelikle Kuzey Amerika, Avrupa, Çin ve Asya Pasifik üzerinde satışa sunulacak.
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Poco gerçek kablosuz kulaklık çıkarmaya hazırlanıyor!
Pocophone F1 ile akıllı telefon pazarında adından söz ettiren Poco, şimdi de gerçek kablosuz kulaklık çıkarmaya hazırlanıyor.
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Yeni Poco kulaklığının adını kullanıcılar belirleyecek!
Xiaomi‘nin Hindistan merkezli alt firmalarından olan Poco, çıkardığı fiyat performans telefonlarla hatırladığınız üzere adından sıkça söz ettirmişti. Pocophone F1 modeli ile ilk bizleri karşılayan firma, yeni serisi olan Pocophone F2‘yi de tanıtmıştı. Ürün yelpazesini genişletmeyi düşünen firma şimdi de gerçek kablosuz kulaklık çıkarmayı hedefliyor. Firmanın Hindistan Genel Menajeri Chandolu Manmohan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarına müjdeyi verdi. Kablosuz kulaklık çıkaracaklarını açıklayan Manmohan, isim konusunda henüz karar vermediklerini ve kullanıcılardan daha önce belirlenmiş dört olası isim arasında seçim yapmalarını istedi. Bunun dışında her hangi bir teknik özelliği bilinmeyen cihazların sadece duyurulma aşamasında olduğunu da hatırlatmak isteriz.
Hey POCO fans, couple of weeks ago we asked you which product we should bring next and you chose TWS (Earbuds). We're happy to announce that we're a step closer in making it a reality & we want your help in choosing a name for it. Vote and let's know what we should call it.
— C Manmohan (@cmanmohan) May 18, 2020
Anket sonucuna göre firmanın yeni kulaklığının ismi belirlenecek iken, isimler arasında “POCO Move Buds, Klip Buds, Pop Buds ve Funkz” yer alıyor. Fiyat performans ürünleri ile adından sıkça söz ettiren Poco firmasının bu tarz bir karar alması hayranlarında sevince neden oldu. Artık hayatımızda normaller arasına giren gerçek kablosuz kulaklıklar, sayı olarak arttıkça kullanıcılara da daha iyi seçim şansları sunabilmekte. Bakalım firma, olası yeni kulaklığı ile telefon piyasasında yarattığı etkiyi yaratabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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Realme Buds Q TWS kulaklık, Endonezya’da ortaya çıktı
Bir akıllı telefon üreticisi olmaktan daha fazlasını hedefleyen Realme, akıllı telefonlar dışında ürettiği diğer cihazlarla da beraber kendi ekosistemini kurmak istiyor. Bu amaç doğrultusunda, giyilebilir teknolojiler ve kulaklıklar da üretmeye başlayan Realme; Buds Air modeli sonrasında, daha uygun fiyatlı bir TWS kulaklık seçeneği olacak olan Buds Q modelini piyasaya sürecek.
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Realme Buds Q hakkında neler biliyoruz
Yakın zamanda TWS kulaklık piyasasındaki rekabete dahil olacak olan Buds Q modeli, Indonesian Telecom Authority tarafından onaylandı. Listeye göre, RMA215 model kodu ile görüntülenen kulaklık, ticari olarak ise Realme Buds Q adıyla pazara sürülecek. Fakat kulaklığın teknik özellikleri ve diğer detayları ile ilgili henüz kesinleşmiş bir bilgi yok.
25 Mayıs 2020 tarihindeki bir etkinlikle ilk akıllı televizyonu ve akıllı saat kategorisindeki yeni ürünlerini tanıtacak olan Realme, Buds Air Neo modelini de bu etkinlikte tanıtacak. Bu cihazlara ek olarak; Realme Buds Q modelini bu etkinlikte görebilme ihtimalimiz bulunsa da bunun çok düşük bir olasılık olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.
Bakalım elektronik sektöründe pazarı kızıştıran markalardan olan Realme, yeni atılımlarıyla beraber başarıya daha da yaklaşabilecek mi? Lansman sonrasında, eğer tanıtılırsa Buds Q ve onun dışında da Realme’nin yeni ürünleri ile ilgili detayları sizlerle paylaşıyor olacağız. Takipte kalın! Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
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Redmi Buds Air Neo teknik özellikleri sızdırıldı!
Uygun fiyatlı ürünleriyle piyasada önemli bir rol oynayan Realme, yeni gerçek tam kablosuz kulaklık çıkarmaya hazırlanıyor. Realme Buds Air Neo kulaklığının bazı özellikleri sızdırıldı.
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Realme Buds Air tasarımı ve teknik özellikleri sızdırıldı!
Son yıllarda oldukça popüler olan gerçek kablosuz kulaklıklar, her firmanın odak noktası olmuş durumda. Özellikle Apple tarafının çıkardığı Airpods serisinden sonra çeşitlilik kazanan bu başlık, yeni yarışmacılara sahip olmaya devam ediyor. Realme de yeni serisi Realme Air Buds Neo kulaklığı ile rekabete girmeye hazırlanıyor. 91Mobiles isimli internet sitesinde yer alan habere göre, yeni serinin bazı özellikleri ve tasarım detaylarının sızdırıldığı öğrenildi. Ortaya çıkan özelliklere göre firma, yeni seri kulaklıklarında 17 saat şarj süresi vadediyor. İçerisinde R1 çipinin yer alacağı Air Buds Neo kulaklığının, Bluetooth 5.0 özelliğine sahip olacağı öğrenildi. Ayrıca Realme Game Mode açık iken gecikmelerin %51 oranında düşürülebileceği de sızan özellikler arasında yer aldı. Mikro USB portu ile gelecek cihazın her hangi bir kablosuz şarj özelliği olmayacak.
Tüm bunların yanı sıra tasarımı da belli olan cihaz, görünüş itibariyle bir önceki seri olan Buds Air gibi Apple‘ın Airpods kulaklığına çok benzemekte. Kutu ve kulaklık tasarımının bu denli benzemesi ise oldukça ilginç bir gelişme olarak dikkatlerden kaçmadı. Sızan görsellerde beyaz ve yeşil renkleri ortaya çıkan cihazın başka renk seçeneğine sahip olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor. 25 Mayıs tarihinde Realme lansmanında tanıtılması olası olan cihaz bakalım önümüzdeki günler de bizlere yeni detaylar sunacak mı.