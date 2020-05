Epic Games Store’un yeni ücretsiz oyun sızıntısı ortaya çıktı!

Epic Games Store, Mega İndirimleri‘ni tanıtmak amacıyla indirim tarihleri süresince her hafta farklı bir gizemli oyunu ücretsiz dağıtıyor. Bu gizemli oyunlardan ilki geçtiğimiz hafta ücretsiz olarak verilen GTA 5 Premium Edition oldu. GTA 5, 21 Mayıs tarihine kadar ücretsiz olarak alınabilir halde olacak. Resmi olarak henüz bir paylaşım olmasa da gelecek haftalarda dağıtılacak olan üç oyun hakkında bazı sızıntılar ortaya çıktı.

Söylentilere göre firma, gelecek haftalarda Civilization VI, Borderlands: The Handsome Collection ve Ark: Survival Evolved verecek. Sırayla 21 Mayıs, 27 Mayıs ve 4 Haziran tarihlerinde verilecek oyunlar, Epic Mega İndirimleri’ni desteklemek amacıyla dağıtılacak. Şirketin ücretsiz oyunlar dağıtmasındaki diğer bir amaç ise daha fazla kişinin Epic Games Launcher indirmesi ve platformun tanınırlığını arttırmak. Bu oyunların söylentileri aşıp ücretsiz dağıtılması halinde Epic Store oldukça iyi satış rakamları yakalayacaktır.

rumored free EGS titles during the Mega Sale: https://t.co/jbXGQwU7Kf

• Civilization VI (May 21)

• Borderlands The Handsome Collection (May 28)

• Ark: Survival Evolved (June 4) pic.twitter.com/T7q3oCxBDi

— Wario64 (@Wario64) May 15, 2020