Epic Games Store’un yeni ücretsiz oyun sızıntısı ortaya çıktı!

Epic Games Store, Mega İndirimleri‘ni tanıtmak amacıyla indirim tarihleri süresince her hafta farklı bir gizemli oyunu ücretsiz dağıtıyor. Bu gizemli oyunlardan ilki geçtiğimiz hafta ücretsiz olarak verilen GTA 5 Premium Edition oldu. GTA 5, 21 Mayıs tarihine kadar ücretsiz olarak alınabilir halde olacak. Resmi olarak henüz bir paylaşım olmasa da gelecek haftalarda dağıtılacak olan üç oyun hakkında bazı sızıntılar ortaya çıktı.

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Epic Games gelecek haftalarda hangi oyunları dağıtacak?

Söylentilere göre firma, gelecek haftalarda Civilization VI, Borderlands: The Handsome Collection ve Ark: Survival Evolved verecek. Sırayla 21 Mayıs, 27 Mayıs ve 4 Haziran tarihlerinde verilecek oyunlar, Epic Mega İndirimleri’ni desteklemek amacıyla dağıtılacak. Şirketin ücretsiz oyunlar dağıtmasındaki diğer bir amaç ise daha fazla kişinin Epic Games Launcher indirmesi ve platformun tanınırlığını arttırmak. Bu oyunların söylentileri aşıp ücretsiz dağıtılması halinde Epic Store oldukça iyi satış rakamları yakalayacaktır.

rumored free EGS titles during the Mega Sale: https://t.co/jbXGQwU7Kf • Civilization VI (May 21)

• Borderlands The Handsome Collection (May 28)

• Ark: Survival Evolved (June 4) pic.twitter.com/T7q3oCxBDi — Wario64 (@Wario64) May 15, 2020

Epic Games, ücretsiz dağıttığı oyunlar sebebiyle oldukça hızlı bir şekilde oyunseverlerin ilgisini çekti. Şirket, bir gün bu dağıtımların son bulacağını söylese de henüz net bir tarih yok. Firma, bir başka satış stratejisi olarak oyun firmalarından kendisine özel oyunlar çıkmasını istiyor. Bu strateji çoğu zaman Steam kullanıcılarını hayal kırıklığına uğratıyor.

Son olarak ücretsiz dağıtılacağı konuşulan oyunların resmi bir kaynaktan gelmediğini ve sadece söylenti olduğunu hatırlatalım.