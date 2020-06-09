Mobil
Razer Kishi Universal, Android cihazlar için raflarda yerini alacak!
Razer, yaptığı bir duyuru ile Android™ için Razer Kishi Universal evrensel oyun kontrolörünün satışa çıktığını açıkladı. Firma ayrıca yaptığı açıklamada, cihazın iPhone versiyonunun da bu yaz sonu geleceğini aktardı.
İlginizi çekebilir: Razer Basilisk X Hyperspeed incelemesi | Kablolardan kurtulun!
Razer Kishi Universal; tıklanabilir analog çubukları, aksiyon ve çoklu işlev düğmeleri ve 8 yönlü D-pad’i sayesinde artırılmış hassasiyet ve genişletilmiş kontrollerle mobil oyunculara gelişmiş özellikler sunuyor. Ayrıca, cihazda iki analog tetik tuşu (L2/R2) ve iki bumper düğmesi (L1/R1) de bulunuyor.
Razer Kishi Universal, esnek tasarımı ile çok çeşitli Android™ akıllı telefonları destekliyor. Doğrudan USB-C bağlantısı tepkime süresindeki gecikmeyi neredeyse ortadan kaldırarak oyuncuların, oyunları ultra düşük gecikmeli olarak oynamasına imkân tanır. Uzun süreli Android™ oyunları veya bulut oyun hizmetlerini karşılamak adına doğrudan akıllı telefon şarjı ile destekleniyor.
Geçtiğimiz aylarda, kanalımızda Razer’ın farklı model kontrolörü ile testler yapmıştık. Razer Junglecat ile oldukça benzeşen cihazımızı daha detaylı görmek istiyorsanız yukarıdaki bağlantıdan videoyu izleyebilirsiniz.
Razer Kishi for Android, 9 Haziran 2020, yani bugün itibarıyla satışta olacak. iOS versiyonu ise yakın bir tarihte raflardaki yerini alması bekleniyor. Fiyatı ise 79.99 Dolar/89.99 Euro olarak belirlenmiş durumda.
Akıllı Telefonlar
Huawei Y5p ve Y6p modellerinin Türkiye fiyatları belli oldu!
Çinli teknoloji devinin piyasaya çıkarttığı orta segment akıllı telefonları, Huawei Y5p ve Huawei Y6p modellerinin Türkiye fiyatı belli oldu. Söz konusu modeller Huawei Türkiye’nin resmi internet sitesinde görüntülendi.
İlginizi çekebilir: Motorola One Fusion ile ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı!
Huawei’in Mayıs ayında tanıttığı orta segment telefon modelleri Huawei Y5p ve Y6p modelleri nihayet ülkemizde satışa sunuldu. Ancak şirketin yeni giriş – orta seviye modellerinin ne zaman stoğa geleceği bilgisi yazmıyor.
Huawei Y6p, HD+ çözünürlüğe sahip 6.3 inç IPS LCD ekran paneli ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Huawei’nin yeni akıllı telefonu MediTek Helio P22 işlemci ve 3 GB RAM’den güç alıyor. Y6p, 64 GB dahili depolamaya ve microSD kart desteği ile geliyor. Söz konusu cihaz ülkemizde 2899 TL’lik bir fiyat etiketine sahip.
Huawei Y6p modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.3 inç HD+ IPS LCD ekran
- İşlemci: MediaTek Helio P22
- RAM: 3 GB
- Depolama: 64 GB ve harici depolama
- Arka Kamera: 13 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı lens, 2 MP derinlik sensörü
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya: 5.000mAh
- Bağlantı: microUSB
- İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı EMUI 10.1
- Renkler: Siyah, yeşil ve mor
Huawei Y5p ise 5.45 inç TFT LCD ekrana sahip durumda. Helio P22 yonga setini kullanan cihaz, 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanı bulunuyor. 3020 mAh değerinde bir pil kullanan cihazın depolama alanı microSD kart ile genişletilebilmekte. Söz konusu cihaz ülkemizde 2599 TL’lik bir fiyat etiketine sahip.
Huawei Y5p modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 5.45 inç TFT LCD ekran
- İşlemci: MediaTek Helio P22
- RAM: 2 GB
- Depolama: 32 GB ve harici depolama
- Arka Kamera: 8 MP
- Ön Kamera: 5 MP
- Batarya: 3.020mAh
- Bağlantı: microUSB
- İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı EMUI 10.1
- Renkler: Siyah, mavi ve nane yeşili
Fotoğraf Makinası
Oppo’dan gece fotoğrafçılığı için ipuçları!
Oppo’dan gece fotoğrafçılığında kullanılmak üzere güzel ipuçları geldi. Geçtiğimiz aylarda Reno 3 ve Reno 3 Pro gibi iddialı cihazlar tanıtan şirket, akıllı telefonunuzla daha iyi gece fotoğrafları çekmek için püf noktalarını paylaştı.
İlginizi çekebilir: Oppo Enco W31 inceleme | 600 TL’ye alınır mı?
Her dakika yanımızda taşıdığımız akıllı telefonlar, artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Hal böyle olunca anılarımızı ölümsüzleştirmek için akıllı telefonumuzu kullanmamız gerekiyor. Yazımızda, nasıl akıllı telefonunuzla, güzel gece kareleri yakalayabilirsiniz, derledik.
Gece fotoğrafçılığında dikkat edilmesi gereken 8 bilgi!
Her şeyden önce, ilk önceliğimiz telefonumuzu sabit tutmak olacak. Çok sıkı bir şekilde elinizde tutabilirsiniz, bir yere yaslayabilirsiniz veya tripod kullanabilirsiniz. Oppo Reno 3, gece modunda çekim yaparken “kameranızı sabit tutun” şeklinde ekranda çıkan bir yazıyla kendisi de uyarıyor. Böylelikle fotoğraf üzerinde herhangi bir titreme oluşmuyor.
Lensi mutlaka temizleyin!
Cep telefonlarımızı sürekli yanımızda (Ya cebimizde ya da çantamızda) taşıyoruz. Telefonun kamerasındaki lens devamlı olarak bir kumaşa temas ediyor. Gün içinde lens kirlenebiliyor veya üzerinde parmak izi kalabiliyor. Bu yüzden fotoğraf çekmeye başlamadan önce mutlaka lensi temizlemeniz şart.
Çekmek istediğiniz objeyi, manzarayı veya görüntüyü odaklayın
Çekmek istediğiniz objeyi, manzarayı ya da görüntüyü odaklamanız lazım. Bunun için ise, çekmek istediğiniz nesnenin üzerine gelerek ekrandan 1 kere dokunmanız yeterli.
Gece modu için parlaklığı ayarlayın
Telefonların gece modu otomatik olarak ayrı bir aydınlık verdiği için kamerayı açıp odaklama yaptığınızda bir daire görürsünüz. Bu dairenin yanında bir de + / – çizgisi vardır. O + ve – ile bulunduğunuz ortamdaki parlaklığı yükseltip düşürebilirsiniz.
Gece modunun yanı sıra “Uzman modu”nu da kullanabilirsiniz
Kamera ayarlarında gece modunun dışında bir de uzman modu var. Burada ışığın düşük olduğu ortamlarda ISO’yu, enstantaneyi, beyaz dengesini ve diğer ayarlamaları kendiniz yaparak fotoğraf çekebilirsiniz.
Gün batımı öncesi için ideal ISO değerleri!
Gün batımından önce, fotoğraf çekmek istediğinizde enstantaneyi 100-120 civarında, ISO’yu da 100’lerde tutarak ideal görüntüleri yakalayabilirsiniz. Işık azalmaya ve hava düşmeye başladıktan sonra enstantane ile biraz oynama yapabilirsiniz.
Gece fotoğrafı için flaş kullanın
Gece fotoğrafı çekerken aydınlık çıkması için genellikle flaş açılır. Fotoğraf çekildikten sonra siz parlak, arkanız ise simsiyah çıkar. Flaş görsel gücü çok destekleyen bir unsur değil. Mutlaka flaşı kullanacaksanız bunu bir yere yansıtıp kullanabilirsiniz.
Açınızı belirleyin!
Son olarak fotoğrafı çekeceğiniz açıyı da görsellik anlamında iyi ayarlamanız gerekiyor.
Oppo’dan gece fotoğrafçılığı için 8 ipucunu sizler için derledik. Siz de eğer, daha profesyonel kareler yakalamak istiyorsanız, yazmış olduğumuz tavsiyeleri deneyebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
LG Velvet modeline 3 yeni renk eklendi!
LG ailesinin hem tasarımı hem de donanımı ile dikkat çekmeyi başaran Velvet modeli yeni renk seçenekleri ile yeniden karşımızda. Şirketin iddialı cihazı şuan için toplamda 7 renk seçeneğine sahip.
İlginizi çekebilir: Motorola, Moto G Fast ve Moto E modellerini duyurdu!
Güney Koreli teknoloji devi, bir süredir merakla beklenen ve G serisinin yerini alacak olan yeni akıllı telefon modeli Velvet’i duyurmuştu. Qualcomm’un Snapdragon 765 işlemciyle karşımıza çıkan LG Velvet Premium tasarımı ve özellikleriyle dikkat çekmişti. 8GB LPDDR4x RAM ve 128GB UFS 2.1 depolama alanı bulunan telefon, ekran altı parmak izi okuyucu ve IP68/MIL-STD 810G dayanıklılık sertifikalarına sahip.
LG Velvet, bilindiği üzere Aurora Beyazı, Aurora Grisi, Güneş Batımı ve Aurora Yeşili olmak üzere 4 renk seçeneği ile karşımıza çıkmıştı. Bu renk seçeneklerine Aurora Pembesi, Aurora Kırmızısı ve Aurora Mavisi renklerinin de eklenmesi ile cihaz toplamda 7 renk seçeneği ile kullanıcılara sunulmuş olacak. Ancak yeni renkler şimdilik sadece Güney Kore pazarında satışa sunulan modellerde olacak.
LG Velvet modelinin teknik özellikleri
- Boyut: 6.8 inç büyüklüğünde 2340 × 1080 çözünürlüğünde OLED ekran
- İşlemci: Snapdragon 765G 7nm EUV Yonga seti Octa Core (1 x 2.4GHz + 1 x 2.2GHz + 6 x 1.8GHz Kryo 475 CPU)
- Adreno 620 GPU
- RAM: 8 GB RAM
- Depolama: 128 GB dahili depolama birimi (microSD ile 1 TB’a kadar hafıza arttırım imkanı)
- İşletim Sistemi: Android 10 işletim sistemi
- Arka Kamera: 48 Megapiksel + 8 Megapiksel ultra geniş açılı lens + 5 Megapiksel derinlik sensörü
- Ön Kamera: 16 Megapiksel ön kamera
- Parmak izi: Ekrana entegreli parmak izi okuyucusu
- Bağlantı: 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C
- Batarya: 27w wireless şarj desteki 4.300 mAh kapasiteli batarya