Razer Basilisk X Hyperspeed incelemesi | Kablolardan kurtulun!

Razer Basilisk X Hyperspeed modeli markanın sevilen Basilisk faresinin yeni nesil ile beraber kablosuz özgürlük ile kavuşturuyor. Yeni Basilisk serisi Basilisk V2, Basilisk X Hyperspeed ve Basilisk Ultimate olarak üç model ile karşımıza çıkarken bu yazımızda kablosuz özgürlük arayanlara Hyperspeed modelini inceliyoruz.

İlginizi çekebilir; Razer Opus, resmi olarak duyuruldu!

Razer Basilisk X Hyperspeed incelemesi

Razer Basilisk X Hyperspeed, tam kablosuz bir özgürlük sunması ile dikkat çekiyor. 2,4 GHz alıcısıyla ya da Bluetooth LE üzerinden iletişim kurabilen fare, hem farklı cihazlar arasında kolayca geçiş sağlarken, aynı zamanda tam bir özgürlük vadediyor.

Tasarımına baktığımızda tanıdığımız özelleştirilebilir bir Basilisk tasarımı yer alan cihazda 6 adet programlanabilir tuş bulunuyor. Ancak şahsen sevdiğim baş parmağınıza denk gelen tetik tuşu Basilisk X Hyperspeed modelinden kaldırılmış. Fakat Basilisk V2 ve Basilisk Ultimate modellerinde bu tuş yer alıyor ve 11 adet programlanabilir tuş bulunuyor. Bu konuda biraz eksik kalmış diyebiliriz. Ayrıca Razer’ın alışılagelmiş Chroma efektleri de bu modelde yer almıyor. Bunun asıl sebebi ise hem RGB aydınlatma istemeyenleri düşünmek hem de pil ile çalışan bu modeldeki kullanım ömrünü uzatmak olduğunu düşünüyorum. Fakat tasarımsal olarak sağ ele göre oluşturulan bu model, rahat bir kullanım vadediyor. Malzeme kalitesi de oldukça iyi ki Razer’dan bunu bekleriz.

Üstün performans

Razer Basilisk X Hperspeed kablosuz bir fare olması nedeniyle kablosuz performansına baktığımızda kabloluyu aratmıyor. CS:GO, Valorant, COD Warzone gibi rekabetçi oyunlarda da geri kalmadan kablolu fare kullanan rakiplerinizden gecikmesiz bir şekilde baş edebilmenizi sağlıyor. Adından da anlaşılacağı gibi Hyperspeed teknolojisi yer alıyor. Razer’ın verdiği bilgiye göre rakiplerine nazaran %25 daha hızlı bir tepkime süresi veriyor. Aynı zamanda dünyanın en iyi tıklama gecikmesiyle bu noktada rakipsiz olduğu belirtiliyor. Adaptif frekans desteği ile kablosuz cihazların fazla olduğu durumlarda yaşanabilecek gecikme ve kopmaları önlemek için en uygun ve en hızlı frekansa geçebiliyor.

%99,4 gibi çok yüksek takip doğruluğu ile kutudan çıkan Razer Basilisk X Hyperspeed Razer patentli 5G optik sensörü ile 16.000 DPI değerine çıkabilen 450 ips hızında ve 40 G’ye varan hızlanma desteğiyle gerçekten başarılı sunabiliyor. Tüm oyun ve profesyonel işlerinizde hassas ve anlık dokunuşlara imkan veren bu sensör, piyasanın en iyilerinden biri konumunda.

Şarjım biter mi derdi yok

Kablosuz bir fare olarak uzun batarya ömrü de önemli yanlarından biri. 2,4 GHz bandında 280 saate varan Razer Basilisk X Hyperspeed’in batarya süresi BT LE modunda ise 450 saate kadar uzayabiliyor. Tek bir AA kalem pil ile çalışan cihazda bu kullanım ömrü tercih edeceğiniz yeni pillere göre de değişebilecekken ucuz pil kullanımlarında çok daha kısa olabileceğini de bahsedelim. Bu noktada kablolu ya da kablosuz şarj desteği olsa daha iyi olabilir diye düşündüren Razer, bunu arayanlara Basilisk Ultimate modelini çıkarmış. Yani olmazsa olmaz özelliklerin yanı sıra opsiyonel avantajları farklı bir model ile sunarak daha alınabilir bir ürün ortaya koymuşlar.

Genel olarak baktığımızda halen aktif olarak kullandığım Razer Basilisk X Hyperspeed modeli ergonomik tasarımı, rahat kullanımı ve üst seviye optik ve bağlantı teknolojileri ile e-spor arenalarında kablosuz özgürlük adına tercih edilebileccek bir model ortaya koymuş. Yüksek DPI değeri ile her oyuna uyum sağlayan cihazın yetemeyeceği bir durum görmedim. Fazlasını arayanlara bahsettiğim gibi Ultimate modelini tavsiye ediyorum. Kablolu sevenler ise Basilisk V2’yi tercih edebilirler.