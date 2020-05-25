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Razer Basilisk X Hyperspeed incelemesi | Kablolardan kurtulun!
Razer Basilisk X Hyperspeed modeli markanın sevilen Basilisk faresinin yeni nesil ile beraber kablosuz özgürlük ile kavuşturuyor. Yeni Basilisk serisi Basilisk V2, Basilisk X Hyperspeed ve Basilisk Ultimate olarak üç model ile karşımıza çıkarken bu yazımızda kablosuz özgürlük arayanlara Hyperspeed modelini inceliyoruz.
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Razer Basilisk X Hyperspeed incelemesi
Razer Basilisk X Hyperspeed, tam kablosuz bir özgürlük sunması ile dikkat çekiyor. 2,4 GHz alıcısıyla ya da Bluetooth LE üzerinden iletişim kurabilen fare, hem farklı cihazlar arasında kolayca geçiş sağlarken, aynı zamanda tam bir özgürlük vadediyor.
Tasarımına baktığımızda tanıdığımız özelleştirilebilir bir Basilisk tasarımı yer alan cihazda 6 adet programlanabilir tuş bulunuyor. Ancak şahsen sevdiğim baş parmağınıza denk gelen tetik tuşu Basilisk X Hyperspeed modelinden kaldırılmış. Fakat Basilisk V2 ve Basilisk Ultimate modellerinde bu tuş yer alıyor ve 11 adet programlanabilir tuş bulunuyor. Bu konuda biraz eksik kalmış diyebiliriz. Ayrıca Razer’ın alışılagelmiş Chroma efektleri de bu modelde yer almıyor. Bunun asıl sebebi ise hem RGB aydınlatma istemeyenleri düşünmek hem de pil ile çalışan bu modeldeki kullanım ömrünü uzatmak olduğunu düşünüyorum. Fakat tasarımsal olarak sağ ele göre oluşturulan bu model, rahat bir kullanım vadediyor. Malzeme kalitesi de oldukça iyi ki Razer’dan bunu bekleriz.
Üstün performans
Razer Basilisk X Hperspeed kablosuz bir fare olması nedeniyle kablosuz performansına baktığımızda kabloluyu aratmıyor. CS:GO, Valorant, COD Warzone gibi rekabetçi oyunlarda da geri kalmadan kablolu fare kullanan rakiplerinizden gecikmesiz bir şekilde baş edebilmenizi sağlıyor. Adından da anlaşılacağı gibi Hyperspeed teknolojisi yer alıyor. Razer’ın verdiği bilgiye göre rakiplerine nazaran %25 daha hızlı bir tepkime süresi veriyor. Aynı zamanda dünyanın en iyi tıklama gecikmesiyle bu noktada rakipsiz olduğu belirtiliyor. Adaptif frekans desteği ile kablosuz cihazların fazla olduğu durumlarda yaşanabilecek gecikme ve kopmaları önlemek için en uygun ve en hızlı frekansa geçebiliyor.
%99,4 gibi çok yüksek takip doğruluğu ile kutudan çıkan Razer Basilisk X Hyperspeed Razer patentli 5G optik sensörü ile 16.000 DPI değerine çıkabilen 450 ips hızında ve 40 G’ye varan hızlanma desteğiyle gerçekten başarılı sunabiliyor. Tüm oyun ve profesyonel işlerinizde hassas ve anlık dokunuşlara imkan veren bu sensör, piyasanın en iyilerinden biri konumunda.
Şarjım biter mi derdi yok
Kablosuz bir fare olarak uzun batarya ömrü de önemli yanlarından biri. 2,4 GHz bandında 280 saate varan Razer Basilisk X Hyperspeed’in batarya süresi BT LE modunda ise 450 saate kadar uzayabiliyor. Tek bir AA kalem pil ile çalışan cihazda bu kullanım ömrü tercih edeceğiniz yeni pillere göre de değişebilecekken ucuz pil kullanımlarında çok daha kısa olabileceğini de bahsedelim. Bu noktada kablolu ya da kablosuz şarj desteği olsa daha iyi olabilir diye düşündüren Razer, bunu arayanlara Basilisk Ultimate modelini çıkarmış. Yani olmazsa olmaz özelliklerin yanı sıra opsiyonel avantajları farklı bir model ile sunarak daha alınabilir bir ürün ortaya koymuşlar.
Genel olarak baktığımızda halen aktif olarak kullandığım Razer Basilisk X Hyperspeed modeli ergonomik tasarımı, rahat kullanımı ve üst seviye optik ve bağlantı teknolojileri ile e-spor arenalarında kablosuz özgürlük adına tercih edilebileccek bir model ortaya koymuş. Yüksek DPI değeri ile her oyuna uyum sağlayan cihazın yetemeyeceği bir durum görmedim. Fazlasını arayanlara bahsettiğim gibi Ultimate modelini tavsiye ediyorum. Kablolu sevenler ise Basilisk V2’yi tercih edebilirler.
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Honor Band 5i inceleme – Mi Band 4’e göre ne farkları var?
Honor Band 5i inceleme videomuzda, şirketin Band 5 modeline göre daha uygun fiyatla sunduğu akıllı bilekliğine yakından bakıyoruz. Ayrıca Honor Türkiye tarafından bize gönderilecek 2 Honor Band 5i modelini, takipçilerimize hediye edeceğiz!
Yarışmaya katılmak için ne yapmalısınız?
– HWP ve Honor Türkiye Instagram hesabını takip etmek:
- HWP Instagram: https://www.instagram.com/hwptr/
- Honor Türkiye Instagram: https://www.instagram.com/honorturkiye/
-Bu gönderiyi beğenmek ve bir yorum bırakmak: https://www.instagram.com/p/CATARoIJt26/
Kazanan takipçilerimiz 27 Mayıs çarşamba günü belirlenecek ve sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır.
Honor Band 5i inceleme
Öncelikle fiyatına baktığımızda geçtiğimiz günlerde ürün A101 mağazalarında 179 TL’ye satıldı. Farklı internet sitelerinde ise 190 TL‘den 230 TL‘ye kadar değişen fiyatlar görebilmek mümkün.
Ürünün satın aldığınızda herhangi bir şarj kablosu çıkmıyor. Çünkü ürün, kayışının içerisine gizlenmiş bir USB bağlantısı ile şarj oluyor. Bunun için kayışı çıkarmanız ve karşınıza çıkan USB üzerinden ürünü bilgisayarınıza veya bir şarj adaptörüne takmanız gerekiyor. Oldukça sade bir tasarımı olan model, tabii ki kayışında uygun fiyatlı bir ürün olduğu için plastik malzeme kullanıyor. Modelin yeşil, Siyah, Pembe olmak üzere üç farklı renk seçeneği olmasına karşın Türkiye’de şu an sadece siyah modelinin satıldığını gördük.
Tasarım tarafında ürün 5 ATM suya dayanıklılığı ile yüzerken de kullanılabiliyor.
Ekran özellikleri ne durumda?
0.96 inç boyutlu renkli TFT ekran sunan Honor Band 5i modelinde 160 x 80 çözünürlük sunuluyor. Çözünürlük değeri hem Honor Band 5 modelinde, hem de Xiaomi Mi Band 4 modelinde 120 x 240 idi. Yani onlara göre daha düşük bir çözünürlük sunuyor. Ayrıca ekranın dokunmatik olduğunu ve ayrıca hemen ekran altında bir kapasitif işlev tuşunun da yer aldığını belirtelim.
Saat kadranı konusunda Honor Band 5i modelinde oldukça farklı seçenekler mevcut. Huawei Sağlık uygulaması üzerinden farklı birçok tema indirilebiliyor ve akıllı bilekliğe uygulanabiliyor.
Honor Band 5i inceleme – Yetenekler
Öncelikle tabii ki bileklikle attığınız adım sayısı, kat edilen mesafe ve yakılan kalori gibi değerleri anlık olarak görebiliyorsunuz. Ayrıca 7/24 kalp atış hızını ölçebilme ve uyku takibi de önemli konular. Cihaz uyku takibinde TruSleep 2.0 desteğiyle birlikte en detaylı uyku verisi veren bilekliklerden bir tanesi. Spor konusunda ise hem iç hem de dış mekanlar için 9 farklı spor modu akıllı bileklikte yer alıyor.
Spor ve sağlık dışında telefonunuza gelen aramaları görebiliyorsunuz. Aramaları kabul etme özelliği yok ancak reddedebiliyorsunuz. Ayrıca bileklik üzerinden konuşma desteği de tabii ki bulunmuyor. Bunun yanı sıra SMS, Whatsapp, Facebook ve Twitter gibi uygulamalardan gelen bildirimleri bileklikte görüntüleyebiliyorsunuz, Türkçe karakter desteği var.
Son olarak pilden söz edecek olursak tek şarjla 9 güne varan bir pil ömrü vadediliyor. Biz yaptığımız testlerde daha çok 7 gün ila 9 gün arasında bir sonuç elde edildiğini gördük.
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En iyi tam kablosuz kulaklık o mu? Anker Soundcore Liberty 2 Pro inceleme
Anker Soundcore Liberty 2 Pro modelini satın aldığınızda kulaklıkların kendisi, kayar kapak tasarımıyla hem taşıma hem de kulaklıkları şarj etme görevi gören kutu ve tam 7 farklı boyutta kulak silikonu, üç farklı boyutta EarWing adı verilen “kulak kanatları” ve USB Type-C kablosu çıkıyor. Kutu içeriğinin böylesine zengin olması, kişiselleştirebilme adına oldukça güzel. Büyük ihtimalle Soundcore Liberty 2 Pro modeli, bugüne kadar gördüğümüz en zengin kutu içeriğine sahip tam kablosuz kulaklık.
Kulaklıkların tasarımına geçmeden önce Soundcore Liberty 2 Pro modelinin Qi standartıyla kablosuz şarj destekliğini belirtelim. Üst segment tam kablosuz kulaklık modellerinde nadiren görülen bu özellik sayesinde, kulaklıklarınızı bir kablosuz şarj istasyonu ile veya kablosuz ters şarj destekleyen akıllı telefonlarla şarj edebilmek mümkün.
Anker Soundcore Liberty 2 Pro inceleme
Liberty 2 Pro modelinin tasarımı, uzun süreli kullanımlarda herhangi bir rahatsızlık vermeyecek kadar konforlu bir kullanım sunuyor. Ayrıca yaptığımız denemelerde en yüksek ses seviyesiyle bile müzik dinlediğinizde, dinlediğiniz müzik yanınızdaki insanlar tarafından duyulmuyor. Her iki kulaklığında üzerinde bir fiziksel tuş yer alıyor. Şarkı geçişlerini veya arama kontrollerini bu tuşlar yardımıyla gerçekleştiriyoruz. Ayrıca birazdan sözünü edeceğimiz mobil uygulama üzerinden, bu tuşların işlevlerini de kendi isteklerimize göre belirleyebiliyoruz. Tasarım konusunda son olarak ürünün IPX4 sertifikasıyla beraber su sıçramalarına karşı korunaklı olduğunu da belirtelim.
Bluetooth 5.0 teknolojisiyle akıllı telefonunuza bağlanan Liberty Pro 2 modelinde, ayrıca “Soundcore” isimli bir mobil uygulama desteği de var. Uygulamaya giriş yaptığınızda ana ekranda her iki kulaklığın da pil durumunu görebiliyorsunuz. Ekolayzır bölümüne girdiğinizde ise HearID özelliğiyle size özel oluşturulan kişselleştirilmiş ekolayzır ayarından bağımsız olarak, grammy ödüll profesyoneller tarafından oluşturulan hazır ekolayzır ayarlarını seçebiliyor ya da kendi keyfinize göre yeni bir ekolayzır oluşturabiliyorsunuz. Uygulamada son olarak kontroller bölümünden ise, sağ ve sol kulaklıkta yer alan tuşlar işlevlerini kendi istediğinize göre değiştirebiliyorsunuz.
Ses performansına geçmeden önce isterseniz öncelikle mikrofon kalitesine yakından bakalım. Modelde 4 adet mikrofon ve gürültü engelleme için Qualcomm cvc 8.0 teknolojisi yer alıyor. Gelin hep beraber, kaydettiğimiz bir telefon görüşmesini dinleyelim.
Gelelim bir kulaklıktaki en önemli olan konuya, yani ses performansına. Anker bu konuda oldukça iddialı zira modelde 11 mm’lik dinamik sürücüler yer alıyor. Kıyaslama yapmak gerekirse Sony WF-1000XM3 modelinde 6 mm, Sennheiser momentum modelinde 7 mm’lik sürücüler yer alıyor. Sürücülerin 11 mm olması hem ses şiddeti, hem de üretilen sesin bas, mid ve tiz konularında güçlü olması adına çok önemli. Ancak ses performansında şu anda ekranda gördüğünüz “ortak eksenli akustik” tasarımının da büyük bir payı var. Hem sürücü farkı, hem de tasarım avantajı sayesinde dinlediğiniz müziklerdeki detay ayrımı ve kalite gerçekten oldukça başarılı.
Son olarak modelin pil performansından da söz edelim. Soundcore Liberty 2 Pro, tek şarjda 8 saat kesintisiz müzik çalabiliyor. Yine kıyaslama yapacak olursak Sony WF-1000XM3 modelinde 6 saat, Sennheiser Momentum 2 modelinde ise 7 saatlik bir batarya ömrü bulunuyor. Ayrıca işin içine kutuyu dahil ettiğinizde toplamda 32 saate varan pil ömrü, tam kablosuz kulaklıklar arasında gördüğümüz en iyi değerlenden bir tanesi.
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BİM’de satılacak Jabra Elite 65T incelemesi (Piyasadan ucuz!)
Jabra Elite 65T inceleme videomuzda, 8 Mayıs’ta 499 TL’lik fiyat etiketi ile BİM mağazalarında satılacak tam kablosuz kulaklık modelini inceledik. Bakalım ürün bizlere neler sunuyor?
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Fiyat değerlendirmesi
Bugün itibarıyla internette Jabra Elite 65T modeli 700 ila 800 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor. O nedenle BİM’in belirlemiş olduğu 499 TL‘lik satış fiyatının, piyasaya göre oldukça iyi bir fiyat olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki, bu fiyata bu ürün nasıl bir deneyim sunuyor?
Jabra Elite 65T inceleme – Kutu içeriği ve tasarım
Ürünü satın aldığınızda şarj görevi de gören taşıma kutusu, üç farklı boyutta kulaklık silikonu ve microUSB kablosu çıkıyor. İlk olarak cihazın kutusundan söz edecek olursak, belki de modelle alakalı en beğenmediğimiz nokta burası oldu.
Sözünü ettiğimiz kutu, ürün üst seviye olmasına rağmen plastik olması dolayısıyla hem görünüm hem de eldeki hissiyat açısından kötü bir izlenim uyandırıyor. Ayrıca kapak mekanizmasının pek konforlu olmaması ve kulaklıkların içeride bir mıknatıs benzeri sistemle tutturulmuyor olması da gözüme çarpan detaylar.
Kulaklığın tasarımına geçtiğimizde ise Sennheiser Momentum modeline benzer olarak yuvarlak ve kulağı kapatan bir tasarım anlayışının olduğunu görüyoruz. Bu tasarımın hem avantajları hem de dezavantajları var. Öncelikle avantajlı noktası pasif gürültü engellemenin iyi oluşu ve dışarıya ses kaçırmıyor olması. Kulaklıkla son ses seviyesinde müzik dinleseniz dahi yanınızdaki insan rahatsız olmuyor. Dezavantajı ise uzun süreli kullanımlarda farklı tasarımlı modellere nazaran daha rahatsız ediyor olması.
Tasarım noktasında ürünün IP55 sertifikasına sahip olduğunu belirtelim. Ayrıca üzerindeki fiziksel tuşlar sayesinde ses açma kapama, sesli asistana ulaşım, bir sonraki veya bir önceki şarkıya geçiş, çağrı kontrolleri gibi ihtiyaç duyulan tüm işlevleri kontrol edebiliyorsunuz.
Bağlantı ve Sound+ uygulaması
Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanan Jabra Elite 65T modelinde ayrıca iOS ve Android uygulamasında kullanabileceğiniz Sound+ uygulama desteği yer alıyor. Bu uygulama sayesinde hem ekolayzır hem de farklı pek çok özelliğe erişebiliyor olmak güzel. Uygulamanın sunduğu tüm işlevselliği videomuzda detaylıca anlattık.
Ses performansı, mikrofon ve gecikme
Öncelikle ürünün en başarılı olduğu konulardan biri mikrofon performansı. Videomuzdaki ses kaydından da görebileceğiniz gibi 4’lü mikrofon sayesinde oldukça net görüşmeler yapılabiliyor.
Ses performansına geçtiğimizde ise öncelikle yüksek sesli müzik dinlemeyi sevenler için Jabra Elite T65 modelinin oldukça tatmin edici bir noktada olduğunu belirtelim. Tam kablosuz kulaklıklar, bass konusunda genellikle pek başarılı değiller. Ancak Elite T65 bu konuda hiç fena değil. Ayrıca ekolayzır ayarı sayesinde bunu kontrol edebiliyor olmak da güzel. Genel ses performansı için 6 mm’lik sürücülerle mid, bass ve tiz seslerde oldukça dengeli bir performans sunulduğunu söyleyebiliriz.
Son olarak pil kapasitesinden söz edecek olursak kulaklıkların kendisi ile 5 saat, kutuyla birlikte +10 saat pil ömrü sunuluyor. Yaptığımız testlerde belirtilen bu değerlerin doğru olduğunu gördük.