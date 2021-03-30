Razer yeşilleniyor, yeşillendiriyor!

Razer, 30 Mart 2021’de doğayı koruma ve doğanın sürdürülebilirliğini sağlaması için uğraştığı programının bir diğer ayağını da açıkladı. 1.000.000 ağacı korumayı hedefleyen firma şimdi de okyanuslara el atarak denizlerdeki plastik atıkların temizlenmesine yardımcı oluyor. Razer, doğayı koruma işini tek başına değil de firmayı 1.000.000 ağacı kurtaracak güce eriştiren hayranları ile yapmak için onlara yeni ürün teklifleri de sunuyor. İşte 30 Mart’ta duyurulan Kanagawa Wave Apparel yani Kanagawa Wave giyim koleksiyonu da buna bir örnek.

Bir “Doğayı Kurtarma” Operasyonu: Katsushika Hokusai ustaya saygı duruşu

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Orijinal adı “Kanagawa Oki Nami Ura” (Kanagawa açıklarında dalga arkası), Japon ukiyo-e ustası Katsushika Hokusai’nin tanınmış tahta baskı eseridir. Bu eserden stilize edilmiş bir yorumla süslenen giysi koleksiyonu, deniz plastiklerinin yaydığı kirliliği vurgulamak için tasarlandı ve bu amaçla okyanusları ve sakinlerini korumak için deniz plastiklerini azaltma çabalarını finanse edecek.

Her yıl okyanuslara giren yaklaşık 11 milyon ton plastik, deniz yaşamını ciddi şekilde tehlikeye atıyor. Plastiklerin yaydığı zararlar hem canlıların yok olmasına hem de besin zincirinin riske girmesine sebep oluyor. İşte sorunun daha da azaltılmasına yardımcı olmak için, Kanagawa Wave koleksiyonundan elde edilen gelir, dünyanın en çok etkilenen kıyı şeridi ve deniz yaşamının bazı bölgelerinde deniz plastiklerinin geri kazanılmasına harcanacak. Bu koleksiyonda satılan her ürüne karşılık, Razer 1kg deniz plastiğinin geri kazanımını finanse edecek.

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Kapüşonlu sweat, tişört, atlet, şort ve şapka içeren serideki her ürün, %100 geri dönüştürülmüş deniz plastiklerinden yapılmış yüksek kaliteli kumaşlar kullanılarak üretiliyor. Kumaşlar, deniz plastiklerini denizlerden çıkarmak ve bunları artık Razer’ın şık Kanagawa Wave Apparel’ini içeren kullanışlı ürünlere dönüştürmek için daha geniş bir program altında üretiliyor.

#GoGreenWithRazer mottosu ve Razer Sneki Snek

Kanagawa Wave Apparel ürünleri, Razer’ın yakın zamanda duyurulan #GoGreenWithRazer sancağının altındaki çevre odaklı girişimlerinden ikincisi. 100.000 ağacı kurtarma hedefini aşarak, şimdi de 1.000.000 ağacı kurtarmayı hedefleyen ve Razer’ın Sneki Snek maskotu tarafından yönetilen son derece başarılı devam eden Koruma Programı‘nın (Conservation Program) devamı niteliğinde bir proje.

Razer’ın da desteğiyle, Conservation International; Kosta Rika, Ekvador, Surinam, Brezilya, Madagaskar ve Endonezya gibi dünyanın dört bir yanındaki düzinelerce ormandaki ağaçların korunmasını sağlıyor. Conservation International, bu ormanlarda yaşayan ve hayatta kalmak için bu ormanlara bağımlı olan topluluklarla doğrudan birlikte çalışıyor. Ekip; en önemli ormanları ve bu ormanların insanlara ve vahşi hayata sağladıkları faydaları önceliklendirmek, onları uzun vadede sürdürülebilir şekilde korumak ve sağlıklarını izlemek için yenilikçi araçlar, teknolojiler ve yaklaşımlar kullanıyor.

Conservation International ile ortaklaşa başlatılan projenin ilk hedefi 100.000 ağaç sayısına, Razer Sneki Snek maskotunun popülaritesi ve Razer hayran kitlesinin ezici desteği sayesinde 2 aydan kısa bir sürede ulaşıldı. Kampanya o kadar başarılı oldu ki, neredeyse 600 dönümlük ormana denk gelen 150.000 ağaç rakamına hızla yaklaşıyor.

Ulaşılacak yeni kilometre taşları 250.000, 500.000, 750.000 ve son olarak 1.000.000 ağaç olarak planlandı. Topluluk bu kilometre taşlarına ulaşmak için çabalarken, Razer her kilometre taşında yeni Sneki Snek ürünlerini piyasaya sürmeye devam ederek, topluluğu çabaları için ödüllendirecek ve onları 1 milyon ağaçlık nihai hedefe ulaşmaya teşvik etmeyi planlıyor. Satılan her Sneki Snek ürünü 10 ağacı koruyacak ve 1 milyon ağacın kurtarılacağı muazzam yeni hedefe katkıda bulunacak.

Sneki Snek hayranlığı

Geçen yıl ortaya çıktığından beri, topluluktan gelen muazzam talep sayesinde, Sneki Snek, kendilerine favori yılanlarını dövme olarak yaptıracak kadar ilham veren büyük bir hayran kitlesi olduğunu kanıtladı. Hayranların maskota olan tutkusu üstüne bir de hit olan YouTube videosu ile Sneki’yi, Razer’ın küresel koruma ve sürdürülebilirlik kampanyası #GoGreenWithRazer‘la bağdaşacak ideal maskot yaptı.

Yeşil Bir Organizasyon Oluşturmak

Marka büyüdükçe ve geliştikçe Razer, sürdürülebilirlik planlarını şirket kültürüne ve çalışanların zihniyetine entegre etme fırsatlarını keşfedecek. Gezegen için bir koruma kültürü (culture of care) oluşturmak amacıyla Razer, Sera Gazı emisyonunu azaltmak, biyo-habitatları korumak ve %100 karbon nötr hale gelmek adına tüm ofislerinde tek kullanımlık plastik ürün kullanımını azaltarak, 2030 yılına kadar tamamen ortadan kaldırmayı taahhüt ediyor.

Karbon azaltma ve geri dönüşümün mümkün olmadığı durumlarda ise Razer ormancılık ve diğer çevre etkili projelerine yaptığı yatırımlarla doğadaki tadilata yardım etmeye devam edecek.

Razer’ın Kurucu Ortağı ve CEO’su Min-Liang Tan, “Sneki Snek maskotumuz tarafından yönetilen #GoGreenWithRazer kampanyamıza, Razer topluluğu delicesine tutkulu şekilde destek oldu” dedi. “Çevreyi nasıl etkilediğimize dair farkındalık inanılmaz derecede önemli. Bu nedenle Razer, çevre ve iklim değişiklikleriyle mücadeleye devam etmek için bir sürdürülebilirlik yol haritası planladı. Dünyayı, tüm vatandaşlarının oyun oynayabileceği ve yaşayabileceği daha iyi bir yer haline getirmeye kararlıyız. ”

Yeşil Ürünleri Yeniden Tasarlamak

Bildiğiniz gibi Razer’ın işinin büyük bir kısmını donanım ürünleri oluşturuyor. Bu nedenle Razer, üretimin neden olduğu çevresel etkiyi azaltmayı hedefliyor.

Ürünlerini, ambalajlarını ve operasyonlarını gözden geçiren Razer, markanın 2025 yılına kadar tüm ürünlerinde geri dönüştürülebilir özelliğine sahip olmasını hedefliyor. Buna Razer ürünlerinin hem müşteriler hem de küresel distribütörler tarafından geri dönüştürülebilecek şekilde hazırlanması da dahil. Öte yandan Razer, müşterilerini eski Razer çevre birimlerini ücretsiz geri dönüşüm için dünya çapındaki herhangi bir RazerStore’a iade etmeye de teşvik ediyor.

Razer ayrıca küresel ofisleri ve teknik servis merkezlerinde ciddi bir atık imha prosedürü uygulamayı ve 2030 yılına kadar tüm ürünler için geri dönüştürülmüş veya geri dönüştürülebilir malzemeler kullanma sözü de veriyor. Marka tarafından üretilen donanımlar için PCR plastikler kullanılarak çevre dostu tasarıma bağlı kalınacak, sonrasında ise FSC sertifikalı, biyolojik olarak parçalanabilir ambalajlarla dağıtılacak.

Razer kamunun onayını sağlamak amacıyla köklü sertifika kuruluşları aracılığıyla en iyi endüstri standartlarına ve uygulamalarına bağlı kalmayı bir prensip olarak gördüğünü açıklıyor. Razer ayrıca; yerel ve uluslararası çevre, güvenlik ve sağlık düzenlemelerine uygun olarak e-atıkları da sorumlu bir şekilde imha etmeyi garanti ediyor.

Daha Yeşil Bir Geleceğe Yapılan Yatırımlar

Sürdürülebilirliği teşvik etme çabalarının bir parçası olarak Razer, çevre ve sürdürülebilirlik hakkında fikirleri olan her nesilden startup’ları destekleyecek ve bunlara yatırım yapacak. Razer, bu startup’ların büyümesini hızlandırmak ve topluluğu için daha iyi bir gelecek sağlamak adına Razer’ın kurumsal girişim kolu olan zVentures’i aktif hale getiriyor.

Razer ayrıca, bu startup’larla olan müşterek girişimlere destek vermek ve gelecek neslin çevresel ihtiyaçlarını karşılamak için kendi benzersiz donanım, yazılım ve hizmet ekosisteminden de yararlanmalarını sağlayacak.

İşte bunlar düşünüldüğünde bir marka için “yaşam tarzı markası” ne demek daha iyi anlaşılıyor. Sadece kâr edip hayatını sürdürmek değil aynı zamanda çevrene etki edecek girişimlerde bulunmak ve en nihayetinde yaşadığın dünyayı iyiye doğru değiştirmek belki de bir marka olmanın getirdiği en büyük sorumluluk. Şu an için Razer’ın bu sorumluluğu canla başla sürdürdüğünü görüyor ve kendilerine gelecek nesiller adına teşekkür ediyoruz.