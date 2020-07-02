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Razer Huntsman Tournament Edition: Hızlı, mekanik ve taşınabilir
Razer Huntsman Tournament Edition, Razer markasınının sevilen Huntsman klavyesini daha küçük ve taşınabilir yapıda olan versiyonu olarak karşımızda.
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Razer Huntsman Tournament Edition incelemesi
Razer’ın dünya genelinde popüler birçok klavye serisi var. BlackWidow, Huntsman, Ornata, Cyanosa, Tartarus diye uzayıp giden listede birçok klavyenin TE, yani Tournament Edition olarak geçen, profesyonellere yönelik turnuva versiyonları da bulunur. TE modelleri tam manasıyla oyuncular için ve daha küçük yapıda oluyorlar. Bunun en büyük farklılığı ise numerik bölümün olmaması.
Bu sayede hem daha kompakt hem de rahat taşınabilir olan klavyelerde konuğumuz ise Huntsman TE. Razer’ın doğrusal mekanik anahtarlarını kullanan Huntsman TE 1 mm işlem mesafesi ile piyasanın en hızlı klavyelerinden biri konumda. Diğer kısa işlem mesafeli lineer yapıdaki mekanik anahtarlara göre % 16.67 daha hızlı olan bu anahtarlar ile tuşa dokunduğunuz anda işlem görüyor olması sayesinde e-spor oyunlarında öne geçebileceksiniz. Aynı zamanda Razer’ın geliştirdiği bu optik mekanik anahtarlarda klasik mekanik klavyelerdeki 50 milyon tuş basım ömrüne nazaran 100 milyon basım ömrü ile de çok daha uzun ömürlü olmayı başarıyor.
Uzun ömürlü ve kompakt
Bir diğer uzun ömrülülük noktasında ABS ya da PVC kaplama yerine PBT tuşlar kullanan Razer, bu sayede tuşların uzun ömürlülüğüne de önemli bir katkı sağlıyor. Makro atamalarını Razer Synapse üzerinden yapabildiğiniz klavye, 5 profile kadar kaydetme seçeneği sağlıyor. Bu sayede farklı oyun ve programlara özel atamalar yapma imkanı da sunuyor. USB Tip-C üzerinden bağlantı sağlayan ve PC’de Tip-A portunu kullanan cihazda kablo da çıkarılabilir yapıda. Bu sayede özellikle profesyoneller için taşıma sırasında da ekstra bir kolaylık sağlıyor.
Elbette bir Razer ürünü olduğu için Chroma RGB aydınlatma seçeneği de bulunan klavyede 16,8 milyon renk arasında rahatlıkla seçim yapabilmeniz sağlanıyor. Yani Razer Huntsman Tournament Edition tam bir kompakt, hızlı ve taşınabilir oyuncu klavyesi arayanlar için üretilmiş diyebiliriz.
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Evinizde pratikliğin yıldızı: Vestel Yıldız S8500 incelemesi
Vestel Yıldız S8500 evinizdeki en büyük yardımcınız olacak. 60 dakikaya varan çalışma süresiyle tüm evi temizleyebileceğiniz Yıldız S8500’ün detaylarını ve deneyimini Aslı aktarıyor.
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Vestel Yıldız S8500 şarjlı süpürge
Yıldız S8500 şarjlı süpürge modeli 21,6 voltluk uzun ömürlü ve verimli bataryasıyla bir saate varan çalışma süresine sahip. Inverter BLDC motor teknolojisi ile sessiz ve yüksek verimli bir performans sergileyen cihaz, aynı zamanda her türlü zeminde güvenle çalışabiliyor. Aynı zamanda kullanma bağlı olarak 10 yıla varan motor ömrü sunuyor.
2 farklı güç kademesine sahip olan Yıldız S8500 modelinde halı ve sert yüzeyler için de ayrı süpürme modları bulunuyor. Tam güç çalışan maksimum modda zorlu yüzeylerde rahat bir temizlik yapabilirsiniz. Multisiklonik toz haznesi sayesinde tüm tozlar filtrelenirken yıkanabilir HEPA filtresi ile maksimum hijyen de sağlıyor. Tek el ile tozlara temas etmeden boşaltılabilinen toz haznesi ile pratik kullanım sunuyor. Anında ve kolay temizlikte en büyük yardımcınız olabiliyor.
Yıldız S8500 entegre aksesuarları
Vestel Yıldız S8500 ile birlikte gelen led aydınlatmalı motorlu turbo başlık, ana başlığınız olan tüm yüzeylerde rahatlıkla temizlik yapmanızı sağlıyor. Önünde yer alan led aydınlatma ile görülmesi zor noktalarda rahat bir kullanım vadediyor. Ayrıca ikisi bir arada süpürme aparatı ile birçok farklı ve hassas yüzeyde kullanılabilir. Bu fırça ile panjurları, havalandırmaları, menfezleri ve döşemeli yüzeyleri temizleyin. Keçe kısmını kullanarak hassas yüzeyleri rahatça temizleyebilirsiniz.
İnce uçlu süpürme fırçası başta koltuk araları ve perdeler başta olmak üzere zor noktaları temizlerken, esnek uzatma hortumu ile rahat hareket etmeniz de mümkün. İşiniz bittiğinde ise park istasyonu ve duvar asma aparatı ile tek adımda cihazınızı asıp yerinden alabilirsiniz. Şık ve aksesuarları da saklayabileceğiniz duvara montaj aparatı ile ürününüzü istediğiniz her yerde asarak saklayabilirsiniz.
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İçinde GERÇEK 7.1 ses sistemi olan kulaklık: ROG Theta 7.1
ROG Theta 7.1 modeli incelemesi ile karşınızdayız. Oyuncular arasında “ses kasmak” deyimini en doğru ve en gerçekçi şekilde yaşatabilen cihaz, gerçek çevresel ses deneyimini sunmayı başarıyor.
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ROG Theta 7.1 incelemesi
Tasarımsal olarak 650 gram ağırlığıyla ağır bir kulaklık olan Theta, bunu gerçek 7.1 çevresel ses deneyimi sunan sürücülerine borçlu. 2 adet 40 mm ve 6 adet 30 mm olmak üzere toplam 8 sürücüye sahip olan ROG Theta benzersiz bir müzik deneyimi vadediyor.
Yapay zeka ile gürültü engelleme
Son dönemde kulaklıklarda gördüğümüz yapay zeka destekli gürültü engelleme sistemi ROG Theta üzerinde de mevcut. Bunu oldukça başarılı bir şekilde yapabilen Theta, seslerin neredeyse tamamına yakınını kesmeyi başarıyor. Aynı zamanda Discord ve Team Speak sertifikalı da olan cihaz, özellikle bu yaz aylarında dışarıda takılmak için ideal bir ürün oluyor.
Armoury Create ile bağlantı
Asus’un oyuncu ekipmanlarına özel geliştirilen Armoury Create ile kontrol edilebilen ROG Theta 7.1 modeli ses ve çevresel ses düzeyi, mikrofonun yapay zeka ile gürültü engelleme sistemi gibi tüm kontrollerini buradan yapabilmeniz sağlanmış. USB-C bağlantısı ile geliyor. Üründe Tip-A dönüştürücüsü de mevcut. Bu sayede Tip-C bağlantısı olmayan cihazlarda da sorunsuz kullanım vadediyor. Akıllı telefonlarda da rahat kullanılabilen cihazda 2.1 ve 7.1 arasında fiziksel geçiş yapabileceğiniz bir anahtar da bulunuyor.
Cihazın detaylarını ve mikrofon kalitesini videoda görebilirsiniz. İyi seyirler…
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ROG Theta 7.1: Gerçek 7.1 deneyimi sunan kulaklık
ROG Theta 7.1 modeli incelemesiyle karşınızdayız. Oyuncular arasında “ses kasmak” deyimini en doğru ve en gerçekçi şekilde yaşatabilen Theta, gerçek çevresel ses deneyimini sunmayı başarıyor. Özellikle mikrofon performansına bayıldık!
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Üstün ses kalitesi ile ROG Theta 7.1
Ürün, 8 ayrı Essence sürücünün yanı sıra bir de güçlü sanal basa sahip. Kulaklıkta yer alan 7.1 DAC ve dört yüksek çözünürlüklü ESS 9601 kulaklık sürücüsüyle bambaşka bir deneyim yaşatan Theta, PC, konsollar ve mobil oyunlarda yardımcınız olacak.
650 gram ağırlığı ile “ağır” kategorisinde sayılacak kafa üstü kulaklığı olan Theta, üzerindeki yastıklar ve pedler ile bu ağırlığı hissetmenizin önüne geçiyor. Üzerindeki toplam 8 sürücü bu ağırlığı sağlarken 2 adet 40 mm ve 6 adet 30 mm sürücüler ile geliyor. Diğer rakiplerde toplamda 10 adet sürücü olsa da küçük ve bastan ödün vermek yerine 8 adet daha güçlü sürücüler ile farkı ve çevresel ses deneyimini tam manasıyla ortaya koyuyor.
Yapay zeka ile gürültü engelleme
Özellikle RTX Voice teknolojisiyle Nvidia RTX ekran kartı kullananların deneyimleme bağladığı yapay zeka ile mükemmel gürültü engelleme sistemi ROG Theta 7.1 ile herkes tarafından kullanılabilir. RTX Voice sistemi RTX serisi ekran kartlarından ciddi bir güç tüketimi sağlarken Theta ile rahatça her ekran kartı ve sistemde mükemmel bir sessizlik deneyimi yaşayabilirsiniz. 50 milyonun üzerindeki arka plan gürültüsü tipini de ortadan kaldıran Theta, bu alanda net bir rakipsiz ürün olmayı başarmış. RTX Voice kanadında tam gürültü engelleme sırasında ses robotikleşirken ROG Theta’da bu sorun olmuyor.
Armoury II ve bağlantı
Asus’un oyuncu ekipmanlarına özel geliştirilen Armoury II ile kontrol edilebilen ROG Theta 7.1 modeli ses ve çevresel ses düzeyi, mikrofonun yapay zeka ile gürültü engelleme sistemi gibi tüm kontrollerini buradan yapabilmeniz sağlanmış. Bağlantı tarafına geldiğimizde ürün dijital olarak USB-C bağlantısı ile geliyor. Bir diğer yandan uzatma kablosu olarak da kullanabileceğiniz uzun bir Tip-A dönüştürücüsü de mevcut. Bu sayede Tip-C bağlantısı olmayan cihazlarda da sorunsuz kullanım vadediyor. Akıllı telefonlarda da rahat kullanılabilen cihazda 2.1 ve 7.1 arasında fiziksel geçiş yapabileceğiniz bir anahtar da mevcut.
Genel değerlendirme
Asus ROG Theta 7.1 tam manasıyla profesyonel çaptaki oyuncuların sesin nereden geldiğini milimetrik olarak anlayabilecekleri bir ürün. Ayrıca müzik meraklılarının ve sinemaseverlerin bile bambaşka bir deneyim yaşayabileceği gerçek manada özel bir kulaklık olduğunu söylemek istiyorum. Özellikle yapay zekalı gürültü engelleyici mikrofonu ise bu işi gerçekten bambaşka bir noktaya taşımış durumda. Bu konuda oyuncu kulaklıkları arasında net rakipsiz ve en başarılı kulaklık olmayı başarmış Theta. Fiyatı çok yüksek olsa da bunun karşılığını çok ama çok rahat veriyor.