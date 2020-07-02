Razer Huntsman Tournament Edition: Hızlı, mekanik ve taşınabilir

Razer Huntsman Tournament Edition, Razer markasınının sevilen Huntsman klavyesini daha küçük ve taşınabilir yapıda olan versiyonu olarak karşımızda.

İlginizi çekebilir; Razer Kishi Universal, Android cihazlar için raflarda yerini alacak!

reklam

Razer Huntsman Tournament Edition incelemesi

Razer’ın dünya genelinde popüler birçok klavye serisi var. BlackWidow, Huntsman, Ornata, Cyanosa, Tartarus diye uzayıp giden listede birçok klavyenin TE, yani Tournament Edition olarak geçen, profesyonellere yönelik turnuva versiyonları da bulunur. TE modelleri tam manasıyla oyuncular için ve daha küçük yapıda oluyorlar. Bunun en büyük farklılığı ise numerik bölümün olmaması.

Bu sayede hem daha kompakt hem de rahat taşınabilir olan klavyelerde konuğumuz ise Huntsman TE. Razer’ın doğrusal mekanik anahtarlarını kullanan Huntsman TE 1 mm işlem mesafesi ile piyasanın en hızlı klavyelerinden biri konumda. Diğer kısa işlem mesafeli lineer yapıdaki mekanik anahtarlara göre % 16.67 daha hızlı olan bu anahtarlar ile tuşa dokunduğunuz anda işlem görüyor olması sayesinde e-spor oyunlarında öne geçebileceksiniz. Aynı zamanda Razer’ın geliştirdiği bu optik mekanik anahtarlarda klasik mekanik klavyelerdeki 50 milyon tuş basım ömrüne nazaran 100 milyon basım ömrü ile de çok daha uzun ömürlü olmayı başarıyor.

Uzun ömürlü ve kompakt

Bir diğer uzun ömrülülük noktasında ABS ya da PVC kaplama yerine PBT tuşlar kullanan Razer, bu sayede tuşların uzun ömürlülüğüne de önemli bir katkı sağlıyor. Makro atamalarını Razer Synapse üzerinden yapabildiğiniz klavye, 5 profile kadar kaydetme seçeneği sağlıyor. Bu sayede farklı oyun ve programlara özel atamalar yapma imkanı da sunuyor. USB Tip-C üzerinden bağlantı sağlayan ve PC’de Tip-A portunu kullanan cihazda kablo da çıkarılabilir yapıda. Bu sayede özellikle profesyoneller için taşıma sırasında da ekstra bir kolaylık sağlıyor.

Elbette bir Razer ürünü olduğu için Chroma RGB aydınlatma seçeneği de bulunan klavyede 16,8 milyon renk arasında rahatlıkla seçim yapabilmeniz sağlanıyor. Yani Razer Huntsman Tournament Edition tam bir kompakt, hızlı ve taşınabilir oyuncu klavyesi arayanlar için üretilmiş diyebiliriz.