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Razer Viper 8KHz, resmi olarak satışa çıktı!
Razer, kısa süre önce 499 Yuan karşılığında Razer Naga X oyuncu faresini tanıttı. Bugün ise yeni bir 8k oyuncu faresi satışa çıktı. Yeni oyuncu faresi, Razer Viper 8KHz adıyla e-ticaret sitelerinde yerini aldı. Adından da anlaşılacağı üzere yeni mouse, 8.000 Hz HyperPolling teknolojisine sahip. Ayrıca bu farenin fiyatı 80$’ın altında olacak.
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Razer Viper 8KHz hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Razer, farenin tasarımını E-sports için uygun True-Ambidextrous olarak adlandırıyor. Bu, hem sol hem de sağ elde tutmaya uygun bir mouse olduğunu gösteriyor. Cihaz, 71 gram ağırlığı ile oyuncu fareleri arasında hafif segmentte yer alıyor. Bir oyun faresi için en önemli şey, düğmelerin verdiği his ve tepki süresidir. Buna göre Razer, bu farenin 650 IPS’e kadar maksimum izleme hızına sahip olduğunu söylüyor. Ayrıca cihaz, maksimum 20.000 DPI’a kadar hassasiyete sahip ve optik sensör bulunduruyor. Bunun dışında mouse, yukarıda belirtildiği üzere 8.000 Hz HyperPolling teknolojisine sahiptir.
Gecikme oranı, bir farenin bağlı cihaza yani bilgisayara konumunu ne sıklıkla bildirdiğini gösterir. Razer‘ın yeni oyuncu faresi ise kullanıcıların 0.125 ms’ye kadar düşük gecikme yaşamasına olanak tanıyacak. Cihazın, 8 adet programlanabilir düğmesi, 5 profile kadar saklamak için bellek kapasitesi ve RGB aydınlatması bulunuyor. Ayrıca 8 metre uzunluğunda Razer Speedflex kablosu da kutu içeriğinde mevcut. Razer Viper 8KHz, Çin‘de 599 Yuan, ABD‘de ise 80$ üzerinden fiyatlandırılıyor olacak.
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17 yıllık iPod’ta Spotify çalıştırdı!
iPod touch, resmi olarak şimdiye kadar Wi-Fi bağlantısına sahip tek Apple iPod’tur. Ancak ya diğer eski iPod’ların da bir internet bağlantısı ve akış hizmetlerine erişimi varsa? Guy Dupont adında bir kullanıcının, yerleşik Wi-Fi ve Spotify uygulamasıyla modifiye ettiği 17 yıllık 4. nesil Apple iPod’ta tam olarak yapabildiği şey buydu.
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17 yıllık iPod’ta Spotify çalıştırdı
4. nesil iPod, 2004 yılında Click Wheel ve gerçekten küçük bir ekranla, kablosuz bağlantı olmadan piyasaya çıktı. Bu durum, Dupont’un iPod’larından birini Spotify’daki şarkılara bile erişebilen modern bir cihaza dönüştürmesini engelleyemedi.
Modifiye edilen cihazda aslında orijinal iPod’un pek bir parçası kalmadı. Çünkü, geliştiricinin bunu başarması için neredeyse tüm dahili bileşenleri değiştirmesi gerekti. Ancak ikonik Click Wheel ile orijinal kasayı korudu. İç tasarım değişmiş olsa bile, nihai sonuç oldukça ilginç ve kullanımı oldukça eğlenceli gözüküyor.
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Dupont tarafından adlandırılan sPot, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısı barındırıyor. Bunların yanı sıra renkli bir ekrana ve dahili 1.000 mAh bataryaya sahip. Geliştirici, sadece 10 ABD doları değerinde Raspberry Pi Zero W ve Mikro USB konektörü kullanarak, klasik iPod arayüzüne benzeyen bir Spotify sürümü (Spotify’ın resmi API’larını kullanarak) oluşturdu ve iPod’a yüklemeyi başardı.
Dupont, Spotify çalıştıran ve Bluetooth üzerinden sesi harici hoparlöre aktaran modifiyeli iPod’unu YouTube üzerinden paylaştı.
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AirPods, kablosuz kulaklık pazarını domine ediyor!
Strategy Analytics tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, AirPods 2020’de küresel kablosuz kulaklık pazarında orantısız şekilde büyük bir paya sahip olmuş.
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AirPods yine zirveye oynuyor
True Wireless Stereo (TWS) Bluetooth kulaklık pazarında geçtiğimiz yıl 300 milyon birimin üzerinde satış gerçekleşti. Bununla birlikte pazar %90 oranında büyüme sağladı. Apple AirPods, pazarın neredeyse yarısına hakim durumda. Geri kalan kısım ise ayrı ayrı küçük oranlara sahip çok sayıda şirketten oluşuyor.
Strategy Analytics, Apple’ın hakimiyetine rağmen, rekabet yoğunlaştıkça liderliğinin azaldığını belirtiyor:
Strategy Analytics Direktörü Ken Hyers, “Apple, 2020’de TWS segmentinde komuta liderliğini sürdürdü, ancak rekabet yoğunlaştıkça komuta payı azalıyor. Bu yüzden Xiaomi, Samsung ve Huawei’den 2021’de güçlü rekabet bekliyoruz” dedi. “TWS kulaklık pazarı zaten çok kalabalık. Güçlü bir satış görünümüne rağmen, önümüzdeki yıllarda kaçınılmaz olarak konsolidasyon olacak.” şeklinde ifadelerini sürdürdü.
Analistler, geniş Bluetooth kulaklık pazarında hala bol miktarda potansiyel olduğunu varsayıyor. Strategy Analytics’in verilerine göre, küresel olarak neredeyse her on kişiden biri Bluetooth kulaklığa sahip. Bu yüzden büyüme için sektörde hala önemli bir alan var. Buna ek olarak Strategy Analytics, satıcıların kablolu kulaklıklarını yeni akıllı telefonlarla bir araya getirmekten uzaklaştıkça, pazarda hala önemli bir büyüme potansiyeli olduğunu öngörüyor.
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watchOS 7.3 güncellemesi çıktı! Yeni kadran eklendi
Apple bugün, watchOS 7 işletim sisteminin Eylül ayında yayınlanan üçüncü büyük güncellemesi olan watchOS 7.3 güncellemesini yayınladı.
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watchOS 7.3 yenilikleri neler?
watchOS 7.3, Apple Fitness+ aboneleri için “Yürüme Zamanı” özelliği ekliyor. Bu özellik, Antreman uygulamasında yürüyüş yapan kullanıcılar için antreman sırasında ilham verici verici hikayeler dinleyebilecekleri bir ses deneyimi ekliyor. Yürüme Zamanı, müzik sanatçıları, sporcular ve diğer etkili kişilerden Apple Watch sahiplerinin ve Apple Fitness+ abonelerinin yürürken dinleyebileceği hikayeler sunuyor.
WatchOS 7.3 güncellemesiyle EKG işlevselliği Japonya, Mayotte, Filipinler ve Tayland’a genişlerken; Japonya, Mayotte, Filipinler, Tayvan ve Tayland’a düzensiz kalp ritmi bildirimleri de geliyor.
Güncelleme, gün boyunca hareketle değişen şekillere sahip Pan-Afrika bayrağının (siyah, kırmızı ve yeşil) renklerinden ilham alan yeni bir Unity Kadran ekliyor. Ayrıca tercihlerde siyah, kırmızı, yeşil ve sarı renk seçeneklerinin yanı sıra siyah/gri renk seçeneği de bulunuyor.
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watchOS 7.3 yeni özellikler, iyileştirmeler ve hata düzeltmeleri içerir:
- Pan Afrika bayrağından esinlenilmiş ve şekiller siz hareket ettikçe değişerek yalnızca size özel bir kadran oluşturan Birlik saat kadranı
- Antrenman uygulaması ile siz yürürken misafirlerin ilham verici hikâyelerini paylaştıkları bir sesli deneyim olan Apple Fitness+ üyeleri için Yürüme Zamanı
- Japonya’da, Mayotte’de, Filipinler’de ve Tayland’da Apple Watch Series 4’te veya daha yenisinde EKG uygulaması
- Japonya’da, Mayotte’de, Filipinler’de ve Tayland’da Düzensiz Kalp Ritim Bildirimleri
- Büyütme etkinleştirildiğinde Denetim Merkezi’nin ve Bildirim Merkezi’nin yanıt vermeyen bir duruma gelmesine neden olabilen bir sorunu düzeltir
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