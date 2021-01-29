Razer Viper 8KHz, resmi olarak satışa çıktı!

Razer, kısa süre önce 499 Yuan karşılığında Razer Naga X oyuncu faresini tanıttı. Bugün ise yeni bir 8k oyuncu faresi satışa çıktı. Yeni oyuncu faresi, Razer Viper 8KHz adıyla e-ticaret sitelerinde yerini aldı. Adından da anlaşılacağı üzere yeni mouse, 8.000 Hz HyperPolling teknolojisine sahip. Ayrıca bu farenin fiyatı 80$’ın altında olacak.

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Razer Viper 8KHz hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Razer, farenin tasarımını E-sports için uygun True-Ambidextrous olarak adlandırıyor. Bu, hem sol hem de sağ elde tutmaya uygun bir mouse olduğunu gösteriyor. Cihaz, 71 gram ağırlığı ile oyuncu fareleri arasında hafif segmentte yer alıyor. Bir oyun faresi için en önemli şey, düğmelerin verdiği his ve tepki süresidir. Buna göre Razer, bu farenin 650 IPS’e kadar maksimum izleme hızına sahip olduğunu söylüyor. Ayrıca cihaz, maksimum 20.000 DPI’a kadar hassasiyete sahip ve optik sensör bulunduruyor. Bunun dışında mouse, yukarıda belirtildiği üzere 8.000 Hz HyperPolling teknolojisine sahiptir.

Gecikme oranı, bir farenin bağlı cihaza yani bilgisayara konumunu ne sıklıkla bildirdiğini gösterir. Razer‘ın yeni oyuncu faresi ise kullanıcıların 0.125 ms’ye kadar düşük gecikme yaşamasına olanak tanıyacak. Cihazın, 8 adet programlanabilir düğmesi, 5 profile kadar saklamak için bellek kapasitesi ve RGB aydınlatması bulunuyor. Ayrıca 8 metre uzunluğunda Razer Speedflex kablosu da kutu içeriğinde mevcut. Razer Viper 8KHz, Çin‘de 599 Yuan, ABD‘de ise 80$ üzerinden fiyatlandırılıyor olacak.