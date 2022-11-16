Razer, 2022 Blade 14’e bir firmware güncellemesi ile bazı yeni özellikler sağlıyor. Bunlar arasında iki USB-C 3.2 Gen 2 bağlantı noktasının USB4 özelliklerini karşılayacak şekilde yükseltilmesi de yer alıyor. Ayrıca halihazırda mevcut olan Microsoft Pluton güvenlik çipini de etkinleştirir.

The Verge’ün haberine göre, USB 3.2 Gen 2’den USB4’e yükseltmeyle birlikte verim 40Gbit/s’ye kadar çıkacak ve bu da mevcut bağlantı noktalarından dört kat daha hızlı olacak. Güncelleme ayrıca USB-C portları üzerinden Thunderbolt 4 uyumluluğunu da mümkün kılıyor.

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Thunderbolt konektörü ile harici monitörler ve diğer Thunderbolt aksesuarları artık dizüstü bilgisayara bağlanabiliyor. Ayrıca, yeni aygıt yazılımı ile Razer, ilgili AMD işlemcisine entegre Pluton güvenlik çipini etkinleştiriyor. Bu, dizüstü bilgisayarı siber saldırılara ve güvenlik açıklarından yararlanmaya karşı daha iyi koruyacaktır.

Razer Blade 14’ün yükseltilmiş versiyonu bu yılın başlarında piyasaya çıktı. Oyun dizüstü bilgisayarı bir Ryzen 9 6000 işlemci, bir GeForce RTX 3080 Ti gpu ve 165Hz’e kadar yenileme hızına sahip 14″ IP ekran ile donatılmıştır. Razer Blade 15 ve 17’nin yeni varyantları aynı anda piyasaya sürüldü. Bildiğimiz kadarıyla, bunlar için henüz bir ürün yazılımı güncellemesi yayınlanmadı.