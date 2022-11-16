Philips, Hindistan’da yeni bir monitör serisini piyasaya sürdü. Philips, Evnia monitörlerinin yenilik, seçkinlik ve zarafet ekleyerek markanın “Kuralları Yeniden Keşfet” felsefesini somutlaştırdığını söylüyor. Lansman hakkında yorum yapan Philips Hindistan, “Philips olarak biz, oyun oynamanın keyfinin herkes tarafından erişilebilir olması gerektiğine inanıyoruz. Evnia olarak amacımız, günümüz oyun tutkunlarını tüm oyun evreni ile tanıştırmak ve oyun ile e-spor camiasını bir araya getirmek.”

Philips Evnia oyun monitörü, WQHD çözünürlüğe ve 165 Hz yenileme hızına sahip 34 inç LCD panele sahip. 178 derecelik görüş açısına sahip kavisli bir ekranı var ve ekranda daha derin siyahlar ve daha parlak beyazlar için 1.152 yerel karartma bölgesi ile Mini LED arka ışık kullanılmış. Monitör, 1.400 nit maksimum parlaklık, %97 DCI-P3 renk gamı, 1.07 milyar renk ve DisplayHDR 1400 sertifikası sunuyor.

Philips Evnia oyun monitörü; daha akıcı bir oyun deneyimi için 2.5 ms tepki süresi ve Adaptive Sync ile birlikte geliyor. Ayrıca resim içinde resim moduna da sahip. Ses tarafına gelecek olursak monitör, DTS tarafından ayarlanan 5W ses çıkışı üreten iki yerleşik hoparlörle donatılmış.

Philips Evnia oyun monitörü ayarlanabilir yükseklik, eğme ve döndürme seçeneklerine sahip bir stant üzerine konumlandırılmış. Aynı zamanda, ekrandaki içeriği geliştiren, arka tarafta ortam ışığı üreten ve benzersiz ve sürükleyici bir izleme deneyimi sunan Ambiglow teknolojisine de sahip.

Philips Evnia oyun monitörü, bağlantı seçenekleri arasında bir USB 3.2 bağlantı noktası, bir USB-B bağlantı noktası, dört USB-A bağlantı noktası, Ses Çıkışı ve HDCP 1.4 bağlantı noktası bulunuyor.