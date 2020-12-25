Dizi/Film/Kitap
Queen’s Gambit, Funko Pop ile ölümsüzleşiyor
Queen’s Gambit, bulunduğumuz sene boyunca kısa sürede geniş bir kitleye sahip oldu. Netflix’in önemli yapımlarından biri olan dizi, Funko Pop ile iş birliği yaptığını duyurdu.
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Queen’s Gambit, Funko Pop için tasarlandı
Netflix‘in sürpriz dizisi, kendi Funko Pop setini oluşturuyor. Yaratılan bu figürler üç tane. Beth Harmon rolünü canlandıran Anya Taylor-Joy, seçtiği kıyafetleri figürlerle birleştirdi. Fakat seçtiği kıyafetlerin hiçbiri satrançla ilgili değil. Tamamı dizide giymiş olduğu üç farklı parçadan oluşuyor. Queen’s Gambit’in hayranları yaratılan bu bebekleri merakla bekliyor. 2020 yılına damgasını vuran dizinin bir parçası olmak için hayranları bu Pop setini satın alabilirler. Bunun yanında çoğu izleyici, Queen’s Gambit’in neden Funko Pop‘la iş birliği yaptığını merak ediyor.
Funko Pop ile iş birliği yapan dizi, popülaritesi ve hakkında yapılan iyi yorumlar sebebiyle Funko Pop’u seçmedi. Funko Pop’u seçme nedeni; belli bir kitleye hitap etmesi ve geçici olabilen popüler içeriği sağlamlaştırması. Netflix, özellikle 2020 yılında bazı diziler yüzünden karmaşık diyebileceğimiz bir yayın akışı sürdürdü. Fakat bazı içerikleri anlık çıkışlar sonrasında hemen unutuldu. Birçok izleyici, oluşturulan hitlerden çoğunu hatırlamıyor.
Bilindiği üzere Funko Pop, dizi ve film karakterleriyle iş birliği yapmadan önce bu kadar popüler değildi. Yaratılan karakterler, Pop’a uyarlanınca izleyiciler daha fazla ilgi göstermeye başladı. Funko Pop, popülaritesini Stranger Things ve Money Heist gibi karakterleri dönüştürdükten sonra kazandı diyebiliriz.
Yaratılan Funko Pop karakterleri, belli bir kitleye hitap ediyor. Bu kitle, özellikle aradıkları bir Funko Pop varsa, bunun için hem çokça zaman hem de çokça para harcıyorlar. Şirket bunu, özellikle bir hayran yatırımı olarak görüyor. Netflix yaratılacak Funko Pop bebeği varsa, bunu popüler olan dizi veya film karakterleri için yapıyor. Ayarlanan karakter, iki aydan kısa bir sürede Funko Pop için tasarlanıp üretiliyor. Queen’s Gambit’in 23 Ekim prömiyer tarihine baktığımız zaman Beth Harmon, Funko Pop için mükemmel bir karakter. Seçilen kıyafetler ve Pop bebekler önümüzeki yıl 20 Nisan’da gönderilmeye başlanacak.
Netflix’in Funko Pop için seçtiği şovların çoğu, önümüzdeki yıllarda hatırlanmayacak. Fakat izleyiciler için Pop bebekler, uzun vadede birer anı olarak kalacak. Genellikle dekor için kullanılan bebekler, yeni tasarımlarını bekliyorlar. İzleyiciler de Queen’s Gambit’in Pop bebeği için fazlasıyla sabırsız.
Dizi/Film/Kitap
Zack Snyder hala Ben Affleck’li Batman V Deathstroke filmi görmek istiyor!
Justice Leauge yönetmeni Zack Snyder, Ben Affleck’in yönetmen koltuğunda oturduğu “Deathstroke“lu bir Batman filmi görmek istediğini belirtti.
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Çoğu DC hayranının bildiği üzere, Ben Affleck başrol oynadığı The Batman filmini kendisi yönetecekti. Filmde Joe Manganiello‘nun canlandırdığı Deathstroke karakterinin Pelerinli Süvari’nin başına büyük dertler açacağını görecektik. Sonrasında Warner Bros. ve Ben Affleck arasında bazı anlaşmazlıklar çıkmıştı ve Affleck filmden ayrılmıştı. Ben Affleck’in ayrılığıyla beraber film tamamen çöpe atılmıştı ve yapımcı şirket, DC‘nin ana sinema evreninden ayrı olarak bir Batman filmi çekilmeye karar verilmişti. Yeni filmin başrolü için Robert Pattinson’ın seçilmesi ilgi çekmişti.
Proje o zamandan bu yana Robert Pattinson’ın Batman olduğu yeni bir versiyonuna dönüşmüş olsa da, Batman v Deathstroke filmi fikri büyüleyici bir fikirdi. Zack Snyder bu konu hakkında Warner Bros.’un Affleck’in Batman v Deathstroke filmi için geri gelmesini isteyip istemediğinden emin olmadığını belirtirken, aynı zamanda böyle bir filmin çekilmesinin ‘çok havalı’ olacağını söyledi.
“The Batman” filminin konusu kilit altında tutuluyor, ancak filmde Robert Pattinson’ı daha genç bir Bruce Wayne olarak göreceğimizi biliyoruz. Ayrıca kahramanımız yeni filmde önceki Batman filmlerinden farklı olarak, dedektiflik yeteneklerini daha fazla kullanacak. “The Batman” filmi için ABD vizyon tarihi 4 Mart 2022, ülkemizde ne zaman vizyona gireceği ise henüz belli değil.
Dizi/Film/Kitap
“Mad Max” serisine bir spin-off geliyor!
Warner Bros., Anya Taylor-Joy’un başrolünü oynadığı George Miller’in yöneteceği bir Mad Max spin-off’unun hazırlandığını açıkladı. Filmin vizyon tarihi ise 23 Haziran 2023.
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Mad Max: Fury Road vizyona gireli beş sene oldu. Film zaman içerisinde büyük beğeni toplamasına rağmen gişede başarıyı yakalayamamıştı. Bu durum George Miller ve Warner Bros.‘u hayal kırıklığına uğratmıştı. Fakat George Miller, seriye bir kez daha dönmeye karar vermiş durumda. Serinin gelecek filminde ilk filmde tanıştığımız ve Charlize Theron tarafından canlandırılan “Furiosa” karakteri konu alınıyor. Başrolde ise Netflix’in yakın zamanda çıkardığı büyük ilgi toplayan dizisi The Queen’s Gambit‘ten tanıdığımız Anya Taylor–Joy var.
Filmde Furiosa’nın gençliği konu alınacak. Furiosa, İmparator Furiosa’nın Immortan Joe’nun savaş kaptanlarından biri olmasından ve Mad Max: Fury Road’da baş karakter Max ile buluşmalarından öncesini anlatacak. Filmin oyuncu kadrosunda başrol Anya Taylor-Joy’a ek olarak, Marvel evreninden Thor karakteri ile tanıdığımız Chris Hemsworth ve Aquaman’de Black Manta rolü ile karşımıza çıkan Yahya Abdul-Mateen II yer alıyor.
George Miller, Furiosa üzerinde çalışmaya başlamadan önce, Idris Elba ve Tilda Swinton‘ın oynadığı Three Thousand Years of Longing filmini tamamlayacak. Filmin prodüksiyonu şu anda devam ediyor, ancak henüz proje hakkında pek bir şey bilmiyoruz. Ayrıca Warner Bros. Furiosa’ya ek olarak, Coyote vs Acme‘nin 21 Temmuz 2023’te ve The Color Purple müzikalinin ise 20 Aralık 2023’te çıkacağını duyurdu.
Dizi/Film/Kitap
Sony PlayStation oyunlarından 7 dizi ve 3 film yapmayı planlıyor!
Sony PlayStation oyunlarını farklı sektörlerde değerlendirme kararı aldı. Firmanın oyunlarından 7 dizi 3 de film yapmayı hedeflediği öğrenildi.
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Sony PlayStation oyunları sadece oyun olarak sunmayacak!
Oyun dünyasının en önemli markalarından biri olan Sony, oyun dünyası için ürettiği içerikleri farklı sektörlere de entegre etme kararı aldı. PlayStation Studios çatışı altında geliştirilen oyunları dizi ve film sektörüne aktarmak isteyen Japon devi, görünüşe göre çalışmalara başladı. Media Post’a konuşan Sony Pictures CEO’su Tony Vinciquerra, firmanın One Sony programını geliştirdiği ve firmanın bünyesinde yer alan diğer alt şirketlerin sık sık ortak işler çıkaracağını belirtti. Bunun içerisine PlayStation ile film departmanın da girdiğini belirten Tony Vinciquerra, 7 adet dizi ve 3 adet film olmak üzere toplamda 10 adet oyun bazlı içeriğin hayranları karşılayacağını belirtti.
Dizi ve film sektöründe hali hazırda oyun bazlı çok kaliteli içeriklerin yer almadığı günümüzde, firma bu algıyı da kırmayı hedefliyor. An itibariyle Uncharted filmi için çekimleri sürdüren firmanın diğer içeriklerinin ne olacağı ise merak konusu. Öte yandan The Last of Us dizisinin HBO tarafından geliştirildiği için firmanın programına dahil olup olmadığı henüz bilinmiyor. PlayStation oyunları ile yakaladığı kaliteyi kaybetmek istemeyen firma, şimdiden hayranlarını beklentiye sokmayı başarabildi. Bakalım bizleri karşılayacak 10 yeni ve iddialı proje hedeflenen başarıya ulaşabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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