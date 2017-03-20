Qualcomm, Snapdragon’un Bir İşlemci Değil Platform Olduğunu Açıkladı

Qualcomm Ürün Pazarlama Bölümü Başkan Yardımcısı Don Mcguire yaptığı yazılı açıklama ile Snapdragon’un kimliğini yeniden anlattı.

Qualcomm’un gelecek aylarda müşterileri ve onların kullanıcıları için ürün markalarını yeniden oluşturacağı açıklayan Don Mcguire ilk uygulamanın Snapdragon ailesinde olacağını belirtti. On yıllardır yarı iletken endüstrisi en yetenekli cihazlara güç veren birimlere işlemci adını veriyor. Bu da Snapdragon markası için yıllarrdır kullanılan bir terim ancak bu terim şirkete göre Snapdragon’ın yaptıklarını tam anlamıyla anlatmıyor ve yetersiz kalıyor. Bu yüzden artık Snapdragon bir işlemci değil platform olarak anılacak.

Aslında Snapdragon bir işlemci değil bir çipset. Ancak bir çok kişi onu işlemci olarak anıyor. Snapdragon çipsetlerin üzerinde CPU, GPU, modem, DSP gibi farklı yapılar yer alıyor. Bütün bunlar ile beraber telefon sinyal alabiliyor, arama yapabiliyor ya da internette gezebiliyor. Artık akıllı kartın üzerinde ekstra bir Wi-Fi yok çünkü çipsetin içerisinde. Quick Charge ve Aqstic audio DAC gibi yapılarda bu çipsetin içerisinde bulunuyor.