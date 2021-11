Qualcomm Snapdragon İşlemcilerin İsimlerini Değiştiriyor

Qualcomm, yonga setleri için oldukça iyi bir adlandırma şemasına sahipti, ta ki birkaç yıl öncesine kadar. Sürekli genişleyen dizilimi üst üste binmeye başladığında, iki yonga setinin adlarına göre nasıl karşılaştırıldığını söylemeyi zorlaştırıyordu. Görünüşe göre şirket, önümüzdeki ay açıklanacak olan bir sonraki amiral gemisi işlemciden (Snapdragon 898) başlayarak, isim şemasını değiştirerek bunu ele almayı planlıyor.

Qualcomm, Snapdragon işlemcilerini sayı sırasına göre akıllı telefonların segmentlerine ayırıyordu. Snapdragon 400 serisi giriş seviye, Snapdragon 600 serisi orta seviye, Snapdragon 700 serisi orta-üst seviye ve Snapdragon 800 serisi üst (amiral gemisi) seviyede adlandırılıyordu. Ancak bazı ara işlemcilerde kafa karışıklığı da oluyordu. Örneğin Snapdragon 662 işlemcisi, Snapdragon 665 işlemcisinden daha güncel olup adlandırma olarak da geride yer alıyordu. Hal böyle olunca da Qualcomm bu kafa karışıklığını bir nebze olsun gidermek ve daha anlaşılabilir olmak için çalışıyor.

This is no joke. Qualcomm seems to really name Snapdragon 898 “Snapdragon 8 gen1”

— Ice universe (@UniverseIce) November 15, 2021