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Xiaomi 11 Lite 5G NE vs Redmi Note 10 Pro Hız Testi | Hangisi Daha Hızlı?
Xiaomi 11 Lite 5G NE modelinde kullandığı Snapdragon 778G işlemcisinin, önceki nesil Mi 11 Lite modelinde ve Redmi Note 10 Pro modeline kullanılan işlemci Snapdragon 732G’den ne oranda hızlı olduğunu ve sentetik testlerde de aralarındaki farkları bu testte görmüş olduk. Sizce arada büyük farklar var mı? Hangi işlemci sizin için daha iyi?
Xiaomi 11 Lite 5G NE Teknik Özellikleri:
Boyut: 160.5 x 75.7 x 6.8 mm
Ağırlık: 157 gram
Ekran: 6.55 inç AMOLED, 10-bit, 90Hz, HDR10+
İşlemci: Snapdragon 778G
Depolama: 128-256 GB
Bellek: 6-8 GB
Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 5 MP
Ön Kamera: 20 MP
Batarya: 4250 mAh
Şarj: 33 Watt
Redmi Note 10 Pro Teknik Özellikleri:
Boyut: 164 x 76.5 x 8.1 mm
Ağırlık: 193 gram
Ekran: 6.67 inç AMOLED, 120Hz, HDR10
İşlemci: Snapdragon 732G
Depolama: 128 GB
Bellek: 6 GB
Arka Kamera: 108 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP
Ön Kamera: 16 MP
Batarya: 5020 mAh
Şarj: 33 Watt
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