Qualcomm Snapdragon 875G ilk kez görüntülendi!

Bugün bir Weibo blog yazarı, yatırım bankasının MediaTek ve Qualcomm ile ilgili pazar araştırması raporunun fotoğrafını paylaştı. Rapor, Qualcomm’un Snapdragon 875G yongasının Samsung‘un 5nm EUV teknolojisini kullanacağını gösterdi. Yeni yonga seti 2021’in ilk çeyreğinde satışa sunulacak.

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Qualcomm Snapdragon 875G haricinde başka hangi yonga setleri görüntülendi?

Qualcomm Snapdragon 875G dışında orta segment ve giriş seviyesi telefonlar için çeşitli yonga setleri görüntülendi. Bunlar, Samsung‘un 5nm EUV teknolojisini kullanan Snapdragon 735G ve giriş seviyesi için piyasaya çıkacak olan Snapdragon 435G olarak sıralanıyor. Bu iki yonga seti 2021 ilk çeyreğinde kullanıma sunulacak. Ayrıca Qualcomm, bu yılın dördüncü çeyreğinde Snapdragon 662 ve Snapdragon 460 olmak üzere iki adet giriş-orta segment yonga seti tanıtacak. Kısacası Qualcomm gelecek 6 ay içinde pek çok yeni çip ile karşımızda olacak.

MediaTek, önümüzdeki süreçte hangi yonga setlerini tanıtacak?

MediaTek‘e geldiğimizde ise 7nm üretim sürecinden geçen Dimensity 600, yakın zaman içinde piyasaya çıkacak. Aynı zamanda 6nm’lik yeni bir Dimensity 400 yonga setinin de yolda olduğunu söyleyebiliriz. Dimensity 400, bu yılın son çeyreğinde satışa çıkabilir.

Son olarak ortaya çıkan raporda, Snapdragon 875G ile ilgili fiyatlandırma konusunda detaylar mevcut. Rapora göre Snapdragon 875G, 260 dolara piyasaya çıkacak. Bu demek oluyor ki 220 dolardan 260 dolara ciddi bir artış söz konusu olacak. En iyi ihtimalle eski modellerde de fiyat düşüşü beklenebilir.