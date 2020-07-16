Akıllı Telefonlar
Qualcomm Snapdragon 875G ilk kez görüntülendi!
Bugün bir Weibo blog yazarı, yatırım bankasının MediaTek ve Qualcomm ile ilgili pazar araştırması raporunun fotoğrafını paylaştı. Rapor, Qualcomm’un Snapdragon 875G yongasının Samsung‘un 5nm EUV teknolojisini kullanacağını gösterdi. Yeni yonga seti 2021’in ilk çeyreğinde satışa sunulacak.
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Qualcomm Snapdragon 875G haricinde başka hangi yonga setleri görüntülendi?
Qualcomm Snapdragon 875G dışında orta segment ve giriş seviyesi telefonlar için çeşitli yonga setleri görüntülendi. Bunlar, Samsung‘un 5nm EUV teknolojisini kullanan Snapdragon 735G ve giriş seviyesi için piyasaya çıkacak olan Snapdragon 435G olarak sıralanıyor. Bu iki yonga seti 2021 ilk çeyreğinde kullanıma sunulacak. Ayrıca Qualcomm, bu yılın dördüncü çeyreğinde Snapdragon 662 ve Snapdragon 460 olmak üzere iki adet giriş-orta segment yonga seti tanıtacak. Kısacası Qualcomm gelecek 6 ay içinde pek çok yeni çip ile karşımızda olacak.
MediaTek, önümüzdeki süreçte hangi yonga setlerini tanıtacak?
MediaTek‘e geldiğimizde ise 7nm üretim sürecinden geçen Dimensity 600, yakın zaman içinde piyasaya çıkacak. Aynı zamanda 6nm’lik yeni bir Dimensity 400 yonga setinin de yolda olduğunu söyleyebiliriz. Dimensity 400, bu yılın son çeyreğinde satışa çıkabilir.
Son olarak ortaya çıkan raporda, Snapdragon 875G ile ilgili fiyatlandırma konusunda detaylar mevcut. Rapora göre Snapdragon 875G, 260 dolara piyasaya çıkacak. Bu demek oluyor ki 220 dolardan 260 dolara ciddi bir artış söz konusu olacak. En iyi ihtimalle eski modellerde de fiyat düşüşü beklenebilir.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, yeni 5G telefonu için 120W şarj desteği sertifikası aldı!
Geçtiğimiz aylarda salgın öncesinde Xiaomi, 100W’dan daha fazla şarj gücü sunacak yeni bir teknoloji üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Cihazların pil kapasiteleri artık 5.000 mAh civarında dolaştığı için şirketler hızlı şarj konusuna yoğunlaşmış durumda. Realme, iQOO ve Xiaomi şu anda 100W üzerinde hızlı şarj desteği sunan teknolojiler geliştiriyorlar.
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Xiaomi neden daha hızlı şarj üzerinde çalışıyor?
Xiaomi ve diğer hızlı şarj üzerinde çalışan firmalar, batarya kapasitesini arttırıp cihazları kalınlaştırmak yerine hızlı şarj çözümleri sunmaya çalışıyor. Bugün ortaya çıkan 3C sertifikası ile 120W hızlı şarj desteğine sahip ilk akıllı telefon görüntülendi. Cihazın model numarası M2007J1SC olarak karşımıza çıkıyor. Listenin ayrıntılarında 20V/6A değerinde yani 120W gücünde yeni şarj desteği bulunuyor. 3C sertifikası, bu 5G destekli cihazın başvuru sahibini ve üreticisini Xiaomi Communication Technology Co. olarak gösteriyor. Üretim tesisi ise FPE Co. LTD. olacak. Şarj cihazının ilk sertifikasyon tarihi ise 13 Temmuz‘dur.
Bazı Weibo bloggerları bu telefon için Ağustos ayında piyasaya sürüleceği ile ilgili söylentiler paylaştı. Ayrıca sızıntılara göre cihazın yüksek ekran tazeleme hızı bulunacak. Eğer söylentiler doğru ise Ağustos ayında yeni bir amiral gemisi görebiliriz. Şarj konusunda ortaya çıkan yeni teknolojiler ile yakın gelecekte herhangi bir şarj sorunumuz kalmayacak gibi görünüyor. Yakın zamanda cihaz hakkında daha fazla detay göreceğimizi tahmin ediyoruz.
Akıllı Telefonlar
Lenovo Legion Phone teknik özellikleri onaylandı!
Lenovo’nun 22 Temmuz tarihinde tanıtmayıı planladığı üst seviye oyun telefonu Lenovo Legion Phone, Çin’de ön siparişe açıldı. Temel özellikleri onaylanmış olan modele haberimizde yakından bakıyoruz.
Ön siparişe açılması ile birlikte firmanın internet sitesinde listelenen Legion Phone, Snapdragon 865+ yonga seti ve ultra hızlı kablolu şarj özellikleri ile dikkat çekiyor. Görselleri de paylaşılan modelin önceki sızıntılarda da olduğu gibi yatay kullanım odaklı olduğu onaylanmış oldu.
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Kullanım sırasında rahat bir tutuş deneyimi sunmayı ve iyi bir soğutma sunmayı hedefleyen Legion Phone, çerçeveli bir tasarım diline sahip. Kasanın uzun kenarında bulunan ikinci USB Type-C girişi ve ön kamera da bu sebeple cihazda yer alıyor. İkinci USB girişinin bir diğer cihazda bulunma sebebi ise modelin vaat ettiği 90 W gücündeki hızlı şarjı sağlayabilmek elbette. Bunlara ek olarak cihazda 144 Hz yenileme hızına sahip bir ekran ve çift titreşim motoru yer alıyor. Lenovo Legion aynı zamanda 270 Hz dokunma örnekleme hızına sahip olacak.
Kesinleşen özelliklerin yanı sıra cihazın, FHD+ (2340 x 1080 p) çözünürlüklü bir ekran, 16 GB RAM kapasitesi ve 512 GB depolama ile gelmesi bekleniyor.
Henüz fiyat bilgisi bulunmayan model, Asus ROG Phone II ile rekabet edecek. Cihazın diğer özellikleri için 22 Temmuz tarihini beklememiz gerekiyor.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi takmayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S20 Lite özellikleri ortaya çıktı!
Samsung, geçtiğimiz yıl ilk defa Galaxy S ve Galaxy Note serileri için Lite versiyonları duyurmuştu. Amiral gemisi işlemciye sahip Galaxy S10 Lite kullanıcılar tarafından beğenilirken, devam modeli Samsung Galaxy S20 Lite ise Geekbench üzerinden görüntülendi.
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Samsung Galaxy S20 Lite, sürpriz özellikleri ile şaşırtacak!
Varlığı ilk olarak geçtiğimiz günlerde doğrulanan Galaxy S20 serisinin en yeni üyesi, markayı fiyat/performans seviyesinde temsil edecek. Geekbench 5 testi üzerinden bazı özelliklerine ulaşılan Galaxy S20 Lite, bünyesinde “Kona” kod adlı bir Qualcomm işlemci taşıyor. Bu işlemcinin amiral gemisi cihazlara güç veren Qualcomm Snapdragon 865 olduğu biliniyor. Ayrıca güçlü işlemcinin yanı sıra cihazda yer alan 6 GB RAM de dikkat çekiyor.
Galaxy S20 Lite modeli, bu güçlü donanımlar sayesinde Geekbench testinden tek çekirdekte 737, çoklu çekirdekte ise 2619 puan almayı başarıyor. Ancak Qualcomm Snapdragon 865 kullanan diğer Galaxy S20 serisi üyeleri ile karşılaştırıldığında Lite versiyonun %20 daha düşük puan aldığı görülüyor. Bu farkın tam olarak neden kaynaklandığı ise henüz bilinmiyor.
Samsung Galaxy S20 Lite, aktarılan bilgilere göre Ekim ayında resmi olarak tanıtılacak. Öte yandan cihazın satışa sunulacağı adıyla ilgili de bazı ihtimaller bulunuyor. Telefonun güçlü teknik özellikleri nedeniyle Lite olarak adlandırılmak istenmediği ve Fan Edition gibi bir ara isim formülü üzerine çalışıldığı ifade ediliyor. Ayrıca S Pen kalemin cihazda bulunma ihtimalinden dolayı “Pen Editon” seçeneğinin de masada olduğunu belirtelim.