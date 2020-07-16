Apple
Apple, iOS 13.6 ve iOS 12.4.8’i yayınladı!
Apple, uyumlu olan iOS ve iPadOS cihazları için 13.6 güncellemesini yayınladı. Eski telefonlarında ise hata düzeltmeleri içeren 12.4.8 kullanıma sunuldu. iOS 13.6, Apple CarKey özelliği ve sağlık uygulamasındaki yeni geliştirmeleri içeriyor.
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Apple, yeni iOS sürümleri ile hangi yenilikleri kullanıcılara sunuyor?
Yeni iOS 13.6 ile gelen başlıca yenilik, artık uyumlu araçlarınızda iPhone’unuzu anahtar olarak kullanabilirsiniz. Bu özellik WWDC 2020 açılış konuşması sırasında gösterilmişti. Özelliğin çalışma mantığı NFC kullanarak cihazın kitlenmesi ve açılmasına dayanıyor. Kullanmak için cihazınızı arabanın kilidine yaklaştırmanız yeterli olacak. Dijital anahtar, telefonun kaybolması halinde iCloud ile uzaktan silinebilmekte. Ayrıca iMessage ile dijital anahtarınızı paylaşıp aracı başkasının kullanmasına da izin verebilirsiniz. Sürücü profilleri özelleştirilebilir ve araca sınırlı veya tam erişim özelliği tanımlanabilir.
Dijital anahtar ile ilgili son değinilmesi gereken nokta ise Güç Rezervi özelliği bulundurması. Bu özellik ile telefonunuzun pili tükendiğinde bile 5 saate kadar anahtar görevinde kullanılabiliyor. Yeni güncellemenin sunduğu bir diğer yenilik ise sağlık uygulamasında karşımıza çıkıyor. Uygulama, artık Döngü İzleme ve EKG’de kaydedilen semptomlar dahil olmak üzere pek çok yeni semptom kategorisine sahip. Bunlar ateş, titreme, boğaz ağrısı ve öksürük olarak sıralanabilir.
Son olarak artık iPhone‘unuzun en son iOS güncellemesini otomatik indirmesi yerine telefon şarj olurken indirmesi seçeneğini seçebilirsiniz. Bununla birlikte gün içinde daha kesintisiz bir kullanım sunulmuş olacak.
Apple, iOS 13‘ü desteklemeyen iPhone modelleri için iOS 12.4.8’i yayınladı. Bu güncelleme sadece belirli hata düzeltmeleri ve güvenlik yamalarını içeriyor. Şirket ayrıca watchOS 6.2.8, tvOS 13.4.8, HomePodOS 13.4.8 ve macOS Catalina 10.15.6’yı da kullanıcılara sunuyor. Tüm güncellemeler uyumlu cihazlardan indirilebilir.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 fiyatı belli olmuş olabilir!
iPhone 12 çıkışına yakın yeni sızıntılar ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Ortaya atılan son bilgilere göre cihazın baz modelinin fiyatı sızdırıldı.
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5G iPhone 12 fiyatlarında artışa neden olacak gibi!
Apple, en büyük ürünü olan iPhone 12 ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Firma yeni cihazlarını hazırlarken, seri hakkında yeni dedikodular da çıkmaya devam ediyor. MacRumors isimli haber sitesinde yer alan iddiaya göre iPhone 12 5G‘nin fiyatlandırma detayları belli oldu. Ortaya atılan iddiaya göre baz model olan 5.4 inçlik modelin, 749 dolardan piyasaya çıkacak. Bu da geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan iPhone 11‘in fiyatına nazaran 50 dolarlık bir artış demek.
Öte yandan diğer versiyonlar üzerinden de tahminler ortaya atılırken, 6.1 inç boyutundaki iPhone 12′nin ise 799 ile 849 dolar arası fiyat etiketine sahip olacak. Pro ve Pro Max modelleri hakkında herhangi bir bilgi yer almaz iken, olası fiyat artışının hayranları üzeceği düşünülmekte. OLED ekran ve 5G‘nin fiyatları olumsuz etkileyeceğine kesin gözüyle bakılırken, Apple‘ın bir ihtimal 4G versiyonlu model çıkarma ihtimalinin de olduğu konuşuluyor. Fiyatlandırma olarak ve ucuz olacağı düşünülen cihazlar hakkında henüz kesinleşmiş bir bilgi ne yazık ki yer almıyor. Ancak olası ucuz 4G‘li serisinin ülkemizde önemli satış rakamlarına ulaşabileceğini tahmin etmek çok da zor değil. Serinin Ekim 2020‘de Apple tarafından yapılacak lansman ile tanıtılması bekleniyor.
Apple
Apple Glass konsepti, ilginç özellikleri ile şaşırtıyor!
Apple’ın üzerinde uzun süredir çalıştığı akıllı gözlük modelini önümüzdeki yıl duyurmak için hazırlandığı biliniyor. Hayran çalışması olan Apple Glass konsepti ise bu tarz bir ürüne neden ihtiyaç duyulduğuna dair ilginç detaylar sunuyor!
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Apple Glass Concept’ten hayatı kolaylaştıran özellikler!
Hacker34 adlı bir YouTube kullanıcısı tarafından oluşturulan konsept gözlük, Apple’ın bu alanda neler yapabileceğini gözler önüne seriyor. Tasarımı normal bir gözlükten farksız olan ürünün üzerinde çift çekirdekli Apple G1 yongası olduğu belirtiliyor. Bu yonganın da tıpkı gözlüğün kendisi gibi hayali olduğunu belirtelim. Çerçevenin üzerine mikrofonun yanı sıra LiDAR, ışık ve hassasiyet sensörleri yerleştirilirken, gözlük camı ise bir çift şeffaf Retina ekrandan oluşuyor.
Apple Glass konseptinin iPhone bağlantısı tıpkı AirPods gibi animasyon eşliğinde sağlanıyor. glassOS işletim sistemine sahip olan konsept gözlüğün kullanımı ise jest ve göz bebeğinin hareketleri ile sağlanıyor. Arama yanıtlama, bildirim görüntüleme gibi işlevler şeffaf ekran yapısı sayesinde doğrudan gözünüzün önüne geliyor. Ancak Apple’ın deneyimli olduğu artırılmış gerçeklik (AR) konusundaki hünerleri yol tarifi ve “iPhone’umu Bul” işlevinde ortaya çıkıyor. Bu iki özellikte istenen konum, kullanıcının dikkati dağılmadan ekran üzerine yansıtılıyor. Dolayısıyla kaybolan bütün akıllı nesnelerin kolay bir şekilde bulunabilmesi söz konusu olabilir.
Konsepti tasarlayan tasarımcı, Apple’ın efsanevi CEO’su Steve Jobs’a ithafen “Steve Jobs Edition” adlı özel bir versiyon bile düşünmüş. Bu versiyonda gözlüğün çerçeve ve ekran yapısı Jobs’ın gözlüğüne birebir benzetilmeye çalışılmış. Tahminlere göre gerçek Apple Glass ise en erken önümüzdeki yıl ortaya çıkacak. 500 dolar bandında fiyat etiketi bulunması beklenen akıllı gözlüğün Google Glass’a kıyasla nasıl performans sergileyeceğini ise tanıtım dönemindeki tepkiler gösterecek.
Apple
Apple, Türkiye’de satışta olan ürünlerine zam yaptı!
Apple, Türkiye’de satışını yapmış olduğu birçok ürüne zam uygulama kararı aldı. 1 Temmuz 2020 itibarıyla geçerli olan kararla birlikte; iPhone, iPad ve Mac modelleri başta olmak üzere ürünler, yeni fiyatlarıyla satılmaya devam edecek.
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Bir süredir Apple kanadından da aslında böyle bir zam kararı bekleniyordu. Üzerinden çok vakit geçmeden firma, ürünlerinde fiyat artışına gitmiş oldu. Peki bu zam, hangi cihazları etkileyecek?
iPhone cephesinde 11 ailesinin tümünde, fiyat artışına gidildi! SE’ye ise zam yok!
iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max olmak üzere ailenin tüm mensupları zamma kurban gitti. Firmanın küçük ama bir o kadar güçlü işlemciyle (Apple A13 Bionic) donatılan modeli olan SE ise, herhangi bir fiyat artışına tabi tutulmadı.
iPhone 11 (Eski Fiyat – Yeni Fiyat)
64 GB: 7.299 TL > 7.999 TL
128 GB: 7.749 TL > 8.449 TL
256 GB: 8.599 TL > 9.299 TL
iPhone 11 Pro (Eski Fiyat – Yeni Fiyat)
64 GB: 10.999 TL > 11.999 TL
256 GB: 12.299 TL > 13.299 TL
512 GB: 13.999 TL > 15.149 TL
iPhone 11 Pro Max (Eski Fiyat – Yeni Fiyat)
64 GB: 11.999 TL > 13.199 TL
256 GB: 13.299 TL > 14.499 TL
512 GB: 14.999 TL > 16.349 TL
iPad Air ve Macbook Air da zamdan nasibini alan cihazlar arasında!
iPad Air; geniş ekran deneyimini, üst segment özellikler sunmadan, ekonomik ölçütlerle sahip olmak isteyen kullanıcılara hitap etmek için tasarlanan bir model. Aynı şekilde MacBook tarafında, Air cihazlar da, benzer kullanıcı kitlesini ilgilendiriyor. Görüyoruz ki, iki cihaz da artık, yeni fiyatları ile Apple Türkiye’nin internet sitesindeki yerini aldı.
iPad Air WiFi (Eski Fiyat – Yeni Fiyat)
64 GB: 3.999 TL > 4.199 TL
256 GB: 5.199 TL > 5.499 TL
MacBook Air (Eski Fiyat – Yeni Fiyat)
Intel Core i3: 7.999 TL > 8.699 TL
Intel Core i5: 10.399 TL > 11.099 TL