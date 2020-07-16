Apple, iOS 13.6 ve iOS 12.4.8’i yayınladı!

Apple, uyumlu olan iOS ve iPadOS cihazları için 13.6 güncellemesini yayınladı. Eski telefonlarında ise hata düzeltmeleri içeren 12.4.8 kullanıma sunuldu. iOS 13.6, Apple CarKey özelliği ve sağlık uygulamasındaki yeni geliştirmeleri içeriyor.

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Apple, yeni iOS sürümleri ile hangi yenilikleri kullanıcılara sunuyor?

Yeni iOS 13.6 ile gelen başlıca yenilik, artık uyumlu araçlarınızda iPhone’unuzu anahtar olarak kullanabilirsiniz. Bu özellik WWDC 2020 açılış konuşması sırasında gösterilmişti. Özelliğin çalışma mantığı NFC kullanarak cihazın kitlenmesi ve açılmasına dayanıyor. Kullanmak için cihazınızı arabanın kilidine yaklaştırmanız yeterli olacak. Dijital anahtar, telefonun kaybolması halinde iCloud ile uzaktan silinebilmekte. Ayrıca iMessage ile dijital anahtarınızı paylaşıp aracı başkasının kullanmasına da izin verebilirsiniz. Sürücü profilleri özelleştirilebilir ve araca sınırlı veya tam erişim özelliği tanımlanabilir.

Dijital anahtar ile ilgili son değinilmesi gereken nokta ise Güç Rezervi özelliği bulundurması. Bu özellik ile telefonunuzun pili tükendiğinde bile 5 saate kadar anahtar görevinde kullanılabiliyor. Yeni güncellemenin sunduğu bir diğer yenilik ise sağlık uygulamasında karşımıza çıkıyor. Uygulama, artık Döngü İzleme ve EKG’de kaydedilen semptomlar dahil olmak üzere pek çok yeni semptom kategorisine sahip. Bunlar ateş, titreme, boğaz ağrısı ve öksürük olarak sıralanabilir.

Son olarak artık iPhone‘unuzun en son iOS güncellemesini otomatik indirmesi yerine telefon şarj olurken indirmesi seçeneğini seçebilirsiniz. Bununla birlikte gün içinde daha kesintisiz bir kullanım sunulmuş olacak.

Apple, iOS 13‘ü desteklemeyen iPhone modelleri için iOS 12.4.8’i yayınladı. Bu güncelleme sadece belirli hata düzeltmeleri ve güvenlik yamalarını içeriyor. Şirket ayrıca watchOS 6.2.8, tvOS 13.4.8, HomePodOS 13.4.8 ve macOS Catalina 10.15.6’yı da kullanıcılara sunuyor. Tüm güncellemeler uyumlu cihazlardan indirilebilir.