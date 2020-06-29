Qualcomm Snapdragon 875, 100W hızlı şarj desteği ile gelecek!

Qualcomm, Snapdragon 875 işlemcisini geliştirmeye devam ediyor. Elde edinilen son bilgilere göre yeni yonga seti 100W hızlı şarj desteği ile gelecek.

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Qualcomm, 100W hızlı şarj desteği için kolları sıvadı!

Akıllı telefon dünyasının önemli oyuncularından olan Qualcomm, yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 875 ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Firma yeni işlemcisi ile birlikte şarj konusunda büyük bir yeniliğe imza atmayı planlıyor. Qualcomm, Snapdragon 875 işlemcisine 100W hızlı şarj desteği sağlayacak. Weibo isimli Çinli sosyal medya platformunda ortaya atılan iddiaya göre, firma 100W hızlı şarj desteği sayesinde oyuncu telefonları rekabetinde de öne geçmeyi planlıyor. Dört adet Çinli oyuncu telefonu üreten firmanın bu işlemcinin özelliği olan 100W hızlı şarj desteğini denediği belirtilirken, bu alanda da ilginç gelişmeler yaşanabilir.

Tabi bu durum karşısında ne yazık ki maliyetler de artışa geçiyor. Daha önceden ortaya atılan iddialar Weibo üzerinden tekrarlanır iken, Snapdragon 875 işlemcisinin akıllı telefon üreticilerine maliyeti 250 dolar olacak. Bu durum karşısında üreticilerin nasıl bir hamle yapacağı merak konusu olurken, akıllı telefon fiyatlarında da buna oranla bir artış bekleniyor. Temmuz ayında Snapdragon 865 Plus işlemcisini duyuracak Qualcomm‘un, kasım ayı itibariyle yeni işlemcisini tanıtması bekleniyor. Bakalım Snapdragon 875, amiral gemisi telefonlarda nasıl performans gösterecek bekleyip göreceğiz. Firma, şüphesiz ki amiral gemisi telefon rekabetinde yerini sağlamlaştırmak isteyecektir.