İşlemci
Qualcomm Snapdragon 875, 100W hızlı şarj desteği ile gelecek!
Qualcomm, Snapdragon 875 işlemcisini geliştirmeye devam ediyor. Elde edinilen son bilgilere göre yeni yonga seti 100W hızlı şarj desteği ile gelecek.
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Qualcomm, 100W hızlı şarj desteği için kolları sıvadı!
Akıllı telefon dünyasının önemli oyuncularından olan Qualcomm, yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 875 ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Firma yeni işlemcisi ile birlikte şarj konusunda büyük bir yeniliğe imza atmayı planlıyor. Qualcomm, Snapdragon 875 işlemcisine 100W hızlı şarj desteği sağlayacak. Weibo isimli Çinli sosyal medya platformunda ortaya atılan iddiaya göre, firma 100W hızlı şarj desteği sayesinde oyuncu telefonları rekabetinde de öne geçmeyi planlıyor. Dört adet Çinli oyuncu telefonu üreten firmanın bu işlemcinin özelliği olan 100W hızlı şarj desteğini denediği belirtilirken, bu alanda da ilginç gelişmeler yaşanabilir.
Tabi bu durum karşısında ne yazık ki maliyetler de artışa geçiyor. Daha önceden ortaya atılan iddialar Weibo üzerinden tekrarlanır iken, Snapdragon 875 işlemcisinin akıllı telefon üreticilerine maliyeti 250 dolar olacak. Bu durum karşısında üreticilerin nasıl bir hamle yapacağı merak konusu olurken, akıllı telefon fiyatlarında da buna oranla bir artış bekleniyor. Temmuz ayında Snapdragon 865 Plus işlemcisini duyuracak Qualcomm‘un, kasım ayı itibariyle yeni işlemcisini tanıtması bekleniyor. Bakalım Snapdragon 875, amiral gemisi telefonlarda nasıl performans gösterecek bekleyip göreceğiz. Firma, şüphesiz ki amiral gemisi telefon rekabetinde yerini sağlamlaştırmak isteyecektir.
Haber
TSMC, Snapdragon 875 üretimine başlıyor!
2021’in amiral gemisi akıllı telefon modellerine güç verecek olan Qualcomm Snapdragon 875, bu yılın son çeyreğinde resmi olarak duyurulacak. Gelen son raporlara göre TSMC, güçlü işlemcinin üretim sürecine resmen başladı!
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Snapdragon 875, TSMC’nin üretim bandından çıkmaya başladı!
Bilindiği üzere Qualcomm, işlemci üretimi için Tayvanlı yarı iletken üreticisi TSMC’nin dökümhanelerini kullanıyor. 5 nm üretim teknolojisine sahip Snapdragon 875 siparişlerini uzun süre önce veren şirket, şimdi bu siparişini teslim almaya hazırlanıyor. TSMC’ye yakın kaynaklara göre üretim süreci geçtiğimiz günlerde başladı ve Eylül ayının sonunda ilk parti işlemcilerin teslim edilmesi bekleniyor.
Qualcomm Snapdragon 875’in hakkında çıkan bilgiler, işlemcinin farklı bir çekirdek yapısına sahip olduğunu doğrulamıştı. 1+3+4 şeklindeki yapının üst kısmında ARM’ın yeni performans çekirdeği Cortex-X1 (Kryo 865) bulunacak. Bu çekirdek sayesinde akıllı telefonlarda 3.0 GHz saat frekansı resmen görülmüş olacak. Adreno 660 GPU’nun yanı sıra Snapdragon X60 5G modem de güçlü işlemciye destek verecek. Bu yılın başlarında tanıtılan Snapdragon X60 modem, 7.5 Gbps indirme ve 3 Gbps yükleme hızları ile dikkat çekiyor.
Snapdragon 875 platformunu kullanan ilk cihazların ise önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi planlanıyor. Eğer büyük bir aksilik olmazsa, Snapdragon 875’e sahip ilk amiral gemisi cihazın Xiaomi Mi 20 serisi olması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Realme C11 Helio G35 SoC ile geliyor!
Realme yeni cihazı C11 ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Firma sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile cihazın işlemcisini duyurdu.
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Helio G35 ile piyasaya çıkan ilk cihaz Realme C11!
Realme orta giriş seviye akıllı telefon serisi C ailesine yeni bir cihaz eklemeye hazırlanıyor. Firma geçtiğimiz günlerde aldığı bazı sertifikalar ile bunun sinyalini bizlere göstermişti. Realme C11 adıyla gelmesi beklenen cihazın görünüşe göre işlemcisi belli oldu. Firma Facebook üzerinden yaptığı paylaşımla, MediaTek ürünü olan Helio G35 işlemcisini yakın zamanda bir cihazın içinde göstereceklerini duyurdu. Paylaşımda tam anlamıyla C11 cihazından bahsedilmese de uzmanlar C11 akıllı telefonunun Helio G35 işlemcisi ile gelmesine kesin gözüyle bakıyor.
Here's another Dare to leap moment! Are you ready? We will be bringing a new smartphone with #WorldsFirst MediaTek Helio G35. Stay tuned! #realmeMalaysia
realme paylaştı: 19 Haziran 2020 Cuma
Öte yandan cihaz ile alakalı görsel de paylaşan firma, kamera kısmını gizleyerek ilginç bir yol izledi. Arka panelin kamera hariç olan kısmı görünürken, herhangi bir parmak izi okuyucusuna da rastlanmadı. MediaTek Helio G35 işlemcisi ile piyasaya çıkan ilk telefon olmaya hazırlanan Realme C11 hakkında detaylı teknik özellik bilgisi henüz yer almıyor. Daha önce alınan sertifikalardan dolayı 5000 mAh batarya ile geleceği öğrenilen cihazın 10W hızlı şarj desteğine sahip olacağı kesinleşti. Yakın bir zamanda X3′ün tanıtımını yapacak firma, görünüşe göre C11 akıllı telefonunu da bizlere gösterecek.
Genel
Snapdragon 690, Qualcomm’un uygun fiyatlı 5G destekli işlemcisi olacak
5G destekli olacak olan yeni Snapdragon 600 serisi işlemci olacak olan Snapdragon 690 ile alakalı detaylar, Qualcomm tarafından açıklandı. Snapdragon 690, 120 Hz ekran yenileme hızlarından tutun 4K HDR video kayıt desteğine kadar birçok özelliği destekleyebilecek. Snapdragon 690’ın en önemli özelliği ise, Qualcomm’un piyasaya sunduğu en uygun fiyatlı 5G destekli işlemci olacak olması.
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Snapdragon 690 5G ile ilgili neler biliyoruz
Şimdiye kadar Snapdragon 600 serisi içinde 120 Hz ekran yenileme hızını destekleyebilen tek model olan Snapdragon 690, HDR 10 ve HDR 10+ gibi özellikleri de destekleyecek. Rec 2020 renk gamına sahip olacak olan işlemci, birçok beklentiyi karşılayabilecek yapıda olacak gibi görünüyor. Ayrıca Snapdragon 600 ailesinin bu yeni üyesinin, Quick Charge 4.0+ desteğine sahip olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.
ARM’ın Kryo 560 mimarisine sahip olan bu işlemci, toplam 8 çekirdekten oluşuyor. 2.0 GHz hızları destekleyebilen 2 adet Cortex A-77 çekirdeğe ek olarak; 6 adet Cortex A-55 çekirdek bulunuyor. Cortex A-55 çekirdekler ise, 1.7 GHz hızları destekleyebiliyor. Bu altyapı ile, Snapdragon 690 modelinin, Snapdragon 675’ten %20 daha fazla performans verebilmesi bekleniyor. Fakat ne kadar son teknolojilere haiz olarak görünse de; bir üst serinin üyesi olan Snapdragon 730 ve 730G’den performans anlamında hala geride kalıyor. Snapdragon 730 modellerinin 2.3 GHz hızları destekleyebildiğini de belirtelim. Snapdragon ailesinin yeni üyesi, LPDDR4x Ram’ler ile de tam uyuma sahip. Sizler de düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!