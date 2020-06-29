ROG Strix GeForce GTX 1650 Super OC Edition incelemesiyle karşınızdayız. Nvidia kanadının RTX serisi ekran kartları ardından gelen GTX 16 serisi de Super olarak güncellendi. Bu noktada GTX 1650 Super OC Edition ise uygun fiyatlı yüksek performans vadeden bir kart olarak dikkat çekiyor.

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ROG Strix GeForce GTX 1650 Super OC Edition incelemesi

Tasarımına baktığımızda klasik bir ROG ekran kartı olduğunu bize gösteren 1650 Super, çift fanlı tasarımıyla dikkat çekiyor. Yine bir diğer Asus ekran kartı olan TUF Gaming 1650 Super’e nazaran daha dikkat çekici ve kaslı durduğunu da söyleyelim.

Performans kanadında Super serileri ise RTX Super’e nazaran GTX Super tarafında çok daha başarılı sonuçlar veriyor. Örneğin bu incelediğimiz GTX 1650 Super, normal 1650’ye göre %50’ye varan performans artışı sunabiliyor. Bu gerçekten önemli bir detay. 4 GB GDDR6 belleğe sahip olan kart 1280 CUDA çekirdeği barındırıyor.

Teknik özellikler

12002 MHz bellek hızı ve 1530 MHz saat hızına sahip olan kart, boost ile 1785 MHz’e çıkabiliyor. Asus’un OC edition olan bir kartı olduğu için OC modunda ise 1815 MHz’e çıkabilen bir kart olduğunu da ayrıca belirtmek gerek. Sadece 6 pinlik bir güç bağlantısı yeterli olan kartta 350 Watt PSU da yeterli oluyor. Yani bu kartın daha mütevazi, mini sistemler için de düşünebildiğini söyleyebiliriz.

Bağlantı kanadında zengin görünen kartta 2 adet HDMI, 2 adet DP olarak 4 ekrana aynı anda görüntü sağlama imkanı bulunuyor. Üzerindeki eksen teknolojili fanlar etkin bir soğutma sağlarken ekran kartı 50 derece altında iken çalışmadan hiç ses üretmeyerek başarılı ve sessiz bir deneyim sunuyor.

Asus’a özel detaylar

Bir diğer Asus imzası olan Çift BIOS desteği ve DirectCU II ile soğutmayı geniş alana dağıtabilen, sorun yaşandığında ise diğer BIOS’a geçiş yapılabilen bir ürün olduğunu görüyoruz. Evet, bu bir oyuncu ekran kartı olduğunu düşünürsek elbette Aura Sync desteği de mevcut 🙂 ama sadece üstteki ROG logosunda var. Yani yanar dönerli bir ekran kartı da değil.

ROG Strix GeForce GTX 1650 Super OC Edition test sonuçları

3D Mark : 5022

: 5022 3D Mark Grafik: 4658

4658 Basemark GPU Vulkan: 4397

4397 Basemark GPU OpenGL: 4499

4499 Basemark GPU DX12: 3272

Oyun testleri:

Test sonuçlarına da baktığımızda ciddi bir performans artışı net bir biçimde göze çarpıyor. Oyunları Full HD çözünürlükte ve yüksek ayarlarda oynadığımızı belirtelim.

Forza Horizon 4: 116 FPS

116 FPS Shadow of War: 79 FPS

79 FPS Far Cry 5: 61 FPS

61 FPS The Division 2: 67 FPS

67 FPS Apex Legends: 62 FPS

62 FPS PUBG: 76 FPS

76 FPS Fortnite: 71 FPS

71 FPS BFV: 64 FPS

64 FPS COD Modern Warfare – Warzone: 73 FPS

Genel olarak baktığımızda ROG Strix GeForce GTX 1650 Super OC Edition, Asus mühendislerinin de başarılı dokunuşlarıyla karşımıza çıkan tam bir fiyat performans ekran kartı olmayı başarmış. FHD oyunculukta daha uygun fiyata performans arayanlar için en ideal kartlardan biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.