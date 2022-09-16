Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 2’yi Kasım ayındaki Snapdragon Tech Summit’te duyuracak. Sızıntı yapan Digital Chat Station’a göre, çipin gelecek yıl 3.4-3.5GHz aralığında işlemci saat hızına sahip ultra yüksek frekanslı bir versiyonu olacak. Ek olarak söyleyecek olursak Snapdragon 8+ Gen 1, 3,2 GHz’e kadar saat hızına sahip.

GPU, Snapdragon 8 Gen 1’e kıyasla önemli bir gelişme görecek. Sızıntı, Android amiral gemilerindeki aşırı GPU performansının sonunda güçlü GPU ile Apple A serisi yongaların performansına ulaşacağını söyledi.

Ayrıca bkz: 120Hz Ekranlı OPPO K10x Tanıtıldı; İşte Özellikleri

Bu yılki MediaTek’in Dimensity serisinin Dimensity ve Snapdragon arasındaki boşluğu daha da kapatacak işlemci geliştirmeleri sunacağını da sözlerine ekledi.

Daha önceki söylentiler, Snapdragon 8 Gen 2’nin 1+3+4 üçlü küme mimarisine kıyasla 1+2+2+3 dört küme mimarisi kullanacağını ortaya çıkardı. Ayrıca TSMC’nin 4nm işlem teknolojisine bağlı kaldığı söyleniyor. Çip, 1 x Kryo Prime CPU (Arm Cortex-X3 tabanlı), 2 x Kryo Performance CPU (A720 tabanlı), 2 x Kryo Performance CPU (A710 tabanlı) ve 3x Kryo Efficiency CPU (A510 tabanlı) kullanabilir. Adreno 740 GPU’yu bekleyebiliriz.

Daha önceki söylentilere dayanarak, Xiaomi Mi 13 serisi, Redmi K60 serisi, iQOO 11 serisi, vivo X90 serisi ve daha fazlası Snapdragon 8 Gen 2 işlemci tarafından desteklenecek.