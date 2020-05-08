Qualcomm Snapdragon 768 G özellikleri sızdırıldı

Qualcomm’un Snapdragon 768 G işlemcisi satışa sunulmaya hazır hale geldi; fakat işlemcinin özellikleri, lansman henüz yapılmadan basına sızdırıldı.

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Snapdragon 768 G teknik özellikleri neler

Twitter’da bazı Çinli hesaplar tarafından yayılan sızıntıya göre, 768 G yonga seti, tıpkı 765 G gibi 5G desteğine sahip olacak. Mimari anlamda da 765 G ile benzerlikler gösteren 768 G, performans yönünde ise 765 G’den ayrılıyor. 768 G, yüksek performanslı 2.8 GHz ve 2.4 GHz hızlara çıkabiliyor. Güç tasarrufu yönünde ise 1.8 GHz hıza sahip 6 adet çekirdek bulunuyor. Cortex A76 mimarisine sahip olan 768 G, kağıt üzerinde incelediğimiz zaman; performans ve tasarrufu aynı anda sunabilecek gibi gözüküyor.

Adreno 620 GPU’ya sahip olan 768 G, frekans anlamında ufak iyileştirmelere de sahip. Sızıntılara göre ise frekans, 625 MHz’den, 750 MHz seviyelerine çıkarılmış durumda. İşlemcinin, AnTuTu testlerinde ise iyi bir atılım yaparak 360.000 gibi saygı görebilecek düzeyde puanlara ulaşabilmesi bekleniyor. 765 G ile iyi iş çıkarmayı başaran ve beğeni toplayan Qualcomm, Snapdragon 768 G ile de bu başarıyı bir adım daha yukarıya taşıyabilecek gibi görünüyor.

Snapdragon 768 G ile ilgili söylentiler bizleri heyecanlandırmış olsa da resmi lansmanı görmek için hala sabırsızız. İşlemci piyasasında son yılların en popüler markası olan Qualcomm, 768 G modelini de yakın zamanda tanıtacaktır diye tahmin ediyoruz. Gelişmeler için bizleri takipte kalın. Yorumlar bölümünden bizler ile iletişime geçmeyi de ihmal etmeyin. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!