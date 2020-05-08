İşlemci
Qualcomm Snapdragon 768 G özellikleri sızdırıldı
Qualcomm’un Snapdragon 768 G işlemcisi satışa sunulmaya hazır hale geldi; fakat işlemcinin özellikleri, lansman henüz yapılmadan basına sızdırıldı.
İlginizi çekebilir: Qualcomm Snapdragon 875 hakkında detaylar orta çıktı!
Snapdragon 768 G teknik özellikleri neler
Twitter’da bazı Çinli hesaplar tarafından yayılan sızıntıya göre, 768 G yonga seti, tıpkı 765 G gibi 5G desteğine sahip olacak. Mimari anlamda da 765 G ile benzerlikler gösteren 768 G, performans yönünde ise 765 G’den ayrılıyor. 768 G, yüksek performanslı 2.8 GHz ve 2.4 GHz hızlara çıkabiliyor. Güç tasarrufu yönünde ise 1.8 GHz hıza sahip 6 adet çekirdek bulunuyor. Cortex A76 mimarisine sahip olan 768 G, kağıt üzerinde incelediğimiz zaman; performans ve tasarrufu aynı anda sunabilecek gibi gözüküyor.
Adreno 620 GPU’ya sahip olan 768 G, frekans anlamında ufak iyileştirmelere de sahip. Sızıntılara göre ise frekans, 625 MHz’den, 750 MHz seviyelerine çıkarılmış durumda. İşlemcinin, AnTuTu testlerinde ise iyi bir atılım yaparak 360.000 gibi saygı görebilecek düzeyde puanlara ulaşabilmesi bekleniyor. 765 G ile iyi iş çıkarmayı başaran ve beğeni toplayan Qualcomm, Snapdragon 768 G ile de bu başarıyı bir adım daha yukarıya taşıyabilecek gibi görünüyor.
Snapdragon 768 G ile ilgili söylentiler bizleri heyecanlandırmış olsa da resmi lansmanı görmek için hala sabırsızız. İşlemci piyasasında son yılların en popüler markası olan Qualcomm, 768 G modelini de yakın zamanda tanıtacaktır diye tahmin ediyoruz. Gelişmeler için bizleri takipte kalın. Yorumlar bölümünden bizler ile iletişime geçmeyi de ihmal etmeyin. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
MediaTek Dimensity 1000 Plus duyuruldu!
MediaTek, uzun yıllar sonra çıkarttığı amiral gemisi işlemcileri olan Dimensity 1000 serisine yeni bir üye çıkarmaya hazırlanıyor.
İlginizi çekebilir; Samsung Galaxy Z Flip kamera performansı nasıl? | DXOMARK #22
Dimensity 1000 Plus tanıtıldı!
MediaTek mobil işlemcisi sektöründe önemli bir yere sahip. Qualcomm ile yıllardır rekabet halinde olan firma bildiğiniz üzere artık büyük oynama kararı aldı. Geçtiğimiz yıl Dimensity 1000 serisini duyuran firma, şimdilerde ise bir üst modeli olan Dimensity 1000 Plus işlemcilerini tanıttı. Geçen sene çıkan Dimensity 1000 modeline göre farklılık olarak 144 Hz ekran yenileme hız desteği vadeden çip set, aynı zamanda UltraSave teknolojisi sayesinde daha güçlü ve performanslı bir 5G deneyimi sunuyor. Ayrıca MediaTek firmasının, yeni işlemcisinde MiraVision teknolojisini de kullandığı firma tarafından yapılan sunumda öğrenildi. Ayrıca gösterilen bazı özellikler ve tanıtım şekli, işlemcinin ileride “oyuncu telefonları” için de kullanılabileceği yönünde yorumların oluşmasına neden oldu.
AI-PQ özelliğini de gösteren firma, içerisindeki grafik kartı sayesinde, videolarda daha dinamik renk algılama sistemini geliştirdiklerini belirtti. Aynı zamanda HDR 10+‘a da geçiş yapan işlemci, Qualcomm‘un Snapdragon işlemcileriyle olan rekabette geri kalmadığını gösteriyor. Bu yıl içerisinde Dimensity 1000 Plus işlemcili akıllı telefonları görmeye başlayacağımızı söyleyen firma, görünüşe göre yeni modelden oldukça umutlu. Bilindiği üzere iQOO firması da bu işlemciye sahip bir telefon çıkaracağını açıklamıştı. Aradan geçen iki zorlu yılın ardından yeniden amiral gemisi cihazlar için işlemci üreten MediaTek‘in tekrardan bu yarışa girmesi, akıllı telefon dünyası için de oldukça önemli bir gelişme olarak kayda geçti. Bakalım yeni nesil işlemcileri kullanan cihazlar, Qualcomm‘un Snapdragon işlemcileri ile nasıl bir rekabete girecek bekleyip göreceğiz.
İşlemci
MediaTek, Helio G85 yonga setini resmi olarak tanıttı!
Xiaomi’nin geçtiğimiz hafta, Redmi Note 9 modelinde kullanacağını açıkladığı MediaTek Helio G85 yonga seti resmi olarak tanıtıldı. Tayvanlı yonga seti üreticisi MediaTek, G85 modelinin detaylarını açıkladı. Helio G80 ile aynı işlem birimine sahip olacak olan model grafik yongası tarafında hız geliştirmeleri barındırıyor.
12 nm üretim teknolojisi ile geliştirilen Helio G85 yonga seti, 2.0 GHz saat hızlarında çalışan iki adet Cortex-A75 ile 1.8 GHz saat hızlarında çalışan altı adet Cortex-A55 çekirdeğini bünyesinde barındırıyor. Yonga setinde bulunan Mali-G52 grafik işlemcisi, geçtiğimiz yılın Helio G80 modelinin sunduğu 950 MHz saat hızını 1 GHz’e çıkarmış. MediaTek, kesintisiz bağlantı vaadiyle Wi-Fi ve LTE ağları arasında 13 ms içinde akıllı geçiş özelliğinin desteklendiğini duyurdu. Ayrıca yeni çip LTE bağlantılarını Cat 7 hızlarına kadar (300 Mbps/100 Mbps) sağlayabilecek. Yonga setinin diğer bağlantı özellikleri arasında 802.11 ac standardında Wi-Fi ve Bluetooth 5.0 teknolojileri bulunuyor.
İlginizi çekebilir: MediaTek, performans testlerinde hile mi yapıyor?
MediaTek, Helio G85’de bulunan HyperEngine oyun teknolojisi sayesinde yonga setini kullanan cep telefonları ile baz istasyonları arasındaki bağlantıda ki tepki sürelerinin çok daha kısa olacağını vaadediyor. Ayrıca veri bağlantı hızları düşürülmeden oyunlar sırasında çağrıların ertelenmesi de bu teknoloji ile sağlanabilecek. Bunlara ek olarak yeni çip, geçtiğimiz yılın Helio G80 modelinde de bulunan ses ile uyandırma (Voice Wake Up) teknolojisini barındırıyor. MediaTek Helio G85, 16+16 MP çözünürlüklü çift veya 48 MP çözünürlüklü tek kamera konfigürasyonlarına da destek veriyor. G85, video tarafında en fazla 30 fps kare hızında videolar işleyebilecek.
MediaTek, Helio G85 yonga setini üreticilere sağlamaya uzun zaman önce başladı. Bu sebeple önümüzdeki günlerde 200$ fiyat bandında tanıtılacak olan orta seviye kategorisindeki akıllı telefon modellerinin söz konusu yonga setini kullanması bekleniyor.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
İşlemci
Intel, 10. nesil Comet Lake işlemcilerini duyurdu!
Uzun süredir yeni işlemci modelleri beklenen Intel, nihayet Comet Lake mimariye sahip 10. nesil işlemcilerini duyurdu. Daha düşük güç tüketimi ve daha fazla performans hedefleyen yeni işlemciler, GPU tarafında da önemli yenilikler barındırıyor.
İlginizi çekebilir: Xiaomi cihazların gizli tarayıcı verilerini topladığı iddia edildi!
Intel, Comet Lake mimarili yeni işlemcilerini görücüye çıkardı
Intel’in 14 nm mimari altında geliştirdiği Comet Lake işlemciler, 6. nesil Skylake mimarisinin güncellenmiş sürümü olmaya devam ediyor. Toplam 32 farklı modelden oluşan seri, çekirdek teknolojisi anlamında önemli yenilikler barındırmıyor. Ancak çekirdek sayısı ve frekans hızı tarafında değişiklikler kendisini gösteriyor. Bunun yanı sıra Intel, kullanıcıların sıkça eleştirdiği GPU tarafında ise artık farklı çözümler sunuyor. Sonu F ile biten işlemcilerde UHD Graphics 630 grafik arabirimi bulunmazken, KF tipi işlemcilerde ise dahili GPU devre dışı bırakılabiliyor.
10. nesil işlemcilerin tepe noktası olan Intel Core i9-10900K, 10 çekirdek ve 20 izlek teknolojisi ile üst düzey performans hedefliyor. 3.7 GHz taban frekansına sahip işlemcinin Turbo Boost Max 3.0 ile ulaştığı en yüksek hız ise 5.2 GHz olarak belirtiliyor. Bunun haricinde i9-10900K’nın çarpan kilidi açık olduğu için frekans hızı daha da yukarı çekilebiliyor. 125W TDP değeri ise sunulan performansa kıyasla etkileyici görünüyor.
Çoğu masaüstü bilgisayar kullanıcısının tercih ettiği Core i7 serisinde de i7-10700K modeli dikkat çekiyor. 8 çekirdek ve 16 izlekli bir yapıya sahip olan Intel Core i7-10700K, turbo frekansta 5.0 GHz değerini aşmayı başarıyor. Çarpan kilidi açık bir şekilde gelen işlemcinin TDP değeri ise 125W olarak açıklandı.
6 çekirdek ve 12 izlek teknolojisi sunan Intel Core i5-10600K ise orta donanıma sahip bilgisayarlara güç verecek. 4.1 GHz taban ve 4.8 GHz turbo frekans hızlarına sahip olan işlemcide çarpan kilidi açık tutuluyor. 125W TDP değeri de bu işlemcinin özellikleri arasında yer alıyor.
Giriş seviyesinde ise daha düşük özellikler sunan Core i3, Pentium ve Celeron sınıfı işlemciler göze çarpıyor. 4 çekirdek ve 8 izlek sunan 10. nesil Intel Core i3 serisi, 4.6 GHz’e kadar çekirdek hızı ve 65W TDP değerleriyle dikkat çekiyor. Pentium ve Celeron serisi işlemciler ise çift çekirdek ve uygun fiyatlarıyla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Yalnızca LGA-1200 soketli anakartlara destek veren işlemcilerin 42 dolardan 488 dolara varan geniş bir fiyatlandırma ile satışa sunulduğunu belirtelim.